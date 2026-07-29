ŽIVĚ: Výzva pro Menšíka. O čtvrtfinále turnaje ve Washingtonu hraje s domácí nadějí
cca 17:15 Nakashima – Menšík
Nakashima má během letošní US Open Series co napravovat, protože zatím prožívá sezonu s proměnlivými výsledky. Vedle několika působivých výsledků přišla i řada zklamání v podobě brzkých vyřazení, což se odráží i v jeho průměrné bilanci 21 výher a 14 porážek – na hráče, který se většinu sezony pohyboval kolem 30. místa žebříčku, je to slabé číslo. Nakashima nutně potřeboval silný vstup do této fáze a přesně to se mu povedlo, když v prvním kole ve Washingtonu bez větších potíží vyřadil 31. hráče světa Tomáse Martína Etcheverryho.
US Open Series, zejména washingtonský turnaj, kde panují extrémně horké a vlhké podmínky, představuje velkou výzvu pro Menšíka, který měl v minulosti v náročných podmínkách opakovaně problémy s únavou a výdrží. Už jeho úvodní zápas byl okamžitou zkouškou, protože ho Svajda dotáhl až do rozhodujícího setu.
Přežití této třísetové bitvy by však mělo českému mladíkovi dodat sebevědomí a víru a zároveň ho fyzicky připravit na další náročné zápasy. Navíc má v této části sezony velký prostor získat body do žebříčku, protože během loňské US Open Series vyhrál jen tři zápasy na třech turnajích.
Menšík vede ve vzájemné bilanci 2:0. Oba předchozí duely se odehrály v době, kdy byl Menšík na profesionálním okruhu ještě nováčkem. Přesto dokázal Nakashimu dvakrát porazit bez ztráty setu – na challengeru v Canbeře a v kvalifikaci na Australian Open 2024.
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