ŽIVĚ: Výzva pro Menšíka. O čtvrtfinále turnaje ve Washingtonu hraje s domácí nadějí

DNES, 17:00
Aktuality 0
ATP WASHINGTON - Jakub Menšík se na postup do druhého kola turnaje ve Washingtonu dost nadřel, když domácího, až 436. hráče světa, Trevora Svajdu zdolal po třísetové bitvě. Jeho dalším soupeřem bude další americký tenista Brandon Nakashima, 33. tenista žebříčku. Utkání vám nabídneme na TenisPortálu v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Nakashima Brandon
Jakub Menšík má před sebou další velkou výzvu (@ Debby Wong / Alamy / Profimedia)

cca  17:15 Nakashima – Menšík

Nakashima má během letošní US Open Series co napravovat, protože zatím prožívá sezonu s proměnlivými výsledky. Vedle několika působivých výsledků přišla i řada zklamání v podobě brzkých vyřazení, což se odráží i v jeho průměrné bilanci 21 výher a 14 porážek – na hráče, který se většinu sezony pohyboval kolem 30. místa žebříčku, je to slabé číslo.  Nakashima nutně potřeboval silný vstup do této fáze a přesně to se mu povedlo, když v prvním kole ve Washingtonu bez větších potíží vyřadil 31. hráče světa Tomáse Martína Etcheverryho.

US Open Series, zejména washingtonský turnaj, kde panují extrémně horké a vlhké podmínky, představuje velkou výzvu pro Menšíka, který měl v minulosti v náročných podmínkách opakovaně problémy s únavou a výdrží. Už jeho úvodní zápas byl okamžitou zkouškou, protože ho Svajda dotáhl až do rozhodujícího setu.

Přežití této třísetové bitvy by však mělo českému mladíkovi dodat sebevědomí a víru a zároveň ho fyzicky připravit na další náročné zápasy. Navíc má v této části sezony velký prostor získat body do žebříčku, protože během loňské US Open Series vyhrál jen tři zápasy na třech turnajích.

Menšík vede ve vzájemné bilanci 2:0. Oba předchozí duely se odehrály v době, kdy byl Menšík na profesionálním okruhu ještě nováčkem. Přesto dokázal Nakashimu dvakrát porazit bez ztráty setu – na challengeru v Canbeře a v kvalifikaci na Australian Open 2024.

Výsledky turnaje ATP 500 v Montrealu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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