ŽIVĚ: Muchová bojuje s hvězdnou Šwiatekovou, Polka má v první sadě navrch

DNES, 18:45
WTA INDIAN WELLS - V parádní formě se v letošní sezoně zatím prezentuje Karolína Muchová (29). Na svém kontě má sérii osmi vítězných zápasů v řadě, ta zahrnuje i její triumf v Dauhá. V boji o čtvrtfinále Indian Wells bude svou neporazitelnost hájit proti hvězdné Ize Šwiatekové (24). Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu od cca 19:15.
Karolína Muchová hraje v Indian Wells o čtvrtfinále (© ARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Muchová – Šwiateková, hraje se 1. set

Šwiateková vstoupila do šestého vzájemného duelu proti Muchové s velkým sebevědomím a bez větších problémů získala své úvodní podání. Češka naopak musela o to své hodně bojovat, když otáčela stav 0:30. Svůj úkol ale zvládla s klidem a ani ona soupeřku do brejku nepustila.

Polka se mohla v úvodu utkání opřít o výborný servis, díky kterému získávala v prvních gamech řadu přímých bodů z podání. Česká jednička působila v úvodu utkání pasivnějším dojmem, přesto dokázala se soupeřkou držet krok a srovnala na 2:2.

Přesto to byla právě Muchová, kdo se jako první dostal do vážných problémů. Za stavu 2:3 vedla při svém podání 40:15, agresivně hrající soupeřka ale skóre otočila, proměnila druhý brejkbol a šla do vedení 4:2.

Podrobnosti průběžně připravujeme.

Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Indian Wells

Indian Wells: Muchové i Siniakové hrozí konec. Obě Češky čeká drsná výzva

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Krisboy
11.03.2026 19:50
Čertužel , Kája hraje zatím strašně.
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 19:49
6:2 6:1, těšilo nás.
Reagovat
com
11.03.2026 19:46
Swiatkovou neporazi ani dneska
Reagovat
aligo
11.03.2026 19:47
A ta přitom nic extra
Reagovat
zfloyd
11.03.2026 19:51
je sice nesympatická , ale bohužel hraje pořád dobře
Reagovat
PTP
11.03.2026 19:41
Kájo, nehraj jí to do forhendu
Reagovat
aligo
11.03.2026 19:47
Spíš bych řekl: Kájo, nehraj jí to na raketu a do sítě
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 19:48
A nebo Kájo začni hrát.
Reagovat
aligo
11.03.2026 19:36
To že bude Mušce letos 30 je fakt mazec tak mladá a přesto stará snad ještě pár sezón bude hrát moc jsme si ji neužili, tím jak často nehrála
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 19:19
Loni dostala na tomto turnaji proti Swiatek Muchová vyklep, dnes čekám podobný příběh. Prostě Gauff a Muchová je pro ni konečná. Naivita čekat postup.
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 19:20
*Gauff a Swiatek
Reagovat
The_Punisher
11.03.2026 19:30
Po titulu člověku stoupá sebevědomí. Se starou Muškou bych to nesrovnával
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 19:14
Jedou vám streamy na Mušku? Jestli ano, dejte link, prosím.
Reagovat
Diabolique
11.03.2026 19:20
viprow.nu, vyber tenis, vyber Musku.
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 19:21
Díky!
Reagovat
zfloyd
11.03.2026 19:23
https://jokercdn.org/a19e280e/d14519aa/86631c06
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 19:25
Na Tipsportu jsou streamy na všechna utkání.
Reagovat
zfloyd
11.03.2026 19:29
https://jokercdn.org/a19e280e/d14519aa/86631c06
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 19:13
Přátelé, jsem úplně v hajzlu. Nejde mi stream!
Zachraňte mě někdo, prosím, ať nemusím skákat z okna!
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 19:14
Vidím, že nejsem jediný.
Reagovat
com
11.03.2026 19:41
ja vas zachranim umelym dejchanim
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 19:45
A udusíš nás blitkama. Děkujem pěkně, z bláta do louže.
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 19:08
Tak Karolínko, vyčůrat a jdeme na to!! Dáš to! Iga přece neudělá semifinále popáté v řadě! Ukonči jí tu sérii!!!
Reagovat
Diabolique
11.03.2026 19:06
Musíš Kájo, musíš!
https://www.youtube.com/watch?v=bZLKcxWSU4I&list=RDbZLKcxWSU4I
Reagovat
Kreuz
11.03.2026 18:48
Muchova do toho!!! Bojovat!!! Uz to zapinam!!!
Reagovat

