ŽIVĚ: Muchová bojuje s hvězdnou Šwiatekovou, Polka má v první sadě navrch
Muchová – Šwiateková, hraje se 1. set
Šwiateková vstoupila do šestého vzájemného duelu proti Muchové s velkým sebevědomím a bez větších problémů získala své úvodní podání. Češka naopak musela o to své hodně bojovat, když otáčela stav 0:30. Svůj úkol ale zvládla s klidem a ani ona soupeřku do brejku nepustila.
Polka se mohla v úvodu utkání opřít o výborný servis, díky kterému získávala v prvních gamech řadu přímých bodů z podání. Česká jednička působila v úvodu utkání pasivnějším dojmem, přesto dokázala se soupeřkou držet krok a srovnala na 2:2.
Přesto to byla právě Muchová, kdo se jako první dostal do vážných problémů. Za stavu 2:3 vedla při svém podání 40:15, agresivně hrající soupeřka ale skóre otočila, proměnila druhý brejkbol a šla do vedení 4:2.
Podrobnosti průběžně připravujeme.
