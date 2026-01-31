ŽIVĚ: Začalo finále Australian Open! Rybakinová měla ostrý nástup, nad Sabalenkovou vede o brejk

DNES, 08:30
Aktuality 15
AUSTRALIAN OPEN - V Melbourne Parku odstartovalo ženské finále na letošním Australian Open. O titul bojují dvojnásobná šampionka Aryna Sabalenková (27) a Jelena Rybakinová (26). Zatímco světová jednička Sabalenková usiluje o už třetí triumf v tomto dějišti a reparát po prohraném loňském finále, wimbledonská vítězka Rybakinová jí může oplatit porážku z dramatické finálové řežby z roku 2023.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Rybakina Elena
Jelena Rybakinová a Aryna Sabalenková před zápasem na loňském Turnaji mistryň (© STR/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Sabalenková – Rybakinová 1:2 / hraje se

Kvůli dešti se rozehrálo finále pod zataženou střechou. Rybakinová hned v úvodním gamu vytáhla fantastické returny, otočila z 0:30 na 40:30 a vypracovala si brejkbol. Ten Sabalenková skvělým servisem zlikvidovala, ale vzápětí udělala dvě chyby a připravila se o podání. Na returnu si Běloruska ani neškrtla a na výsledkovou tabuli se dostala až po skončení třetí hry.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Další informace najdete v PREVIEW. Zápas lze sledovat živě na televizních stanicích Eurosport, HBO Max a Oneplay, případně na live streamech sázkových kanceláří.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

15
Přidat komentář
Mayo
31.01.2026 10:01
Vamos Rybakina
Reagovat
Mantra
31.01.2026 09:59
zatím moc dobrý - a Sába je čím dál víc ve všem podobná Matce
Reagovat
Dave6969
31.01.2026 10:02
Myslíš Serenu jo?
Reagovat
Drzymalski
31.01.2026 09:59
Finále spartakiády národů SSSR...
Reagovat
Dave6969
31.01.2026 09:57
Hlavně nesmí znervóznět Rybka
Reagovat
RFanousek
31.01.2026 09:56
Pokud AO vyhrají Sabalenka a Djokovič tak by to byl naprosto nejhorší výsledek, jaký bych si před turnajem uměl představit.
Takže pojď, Rybko.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 09:50
no koukam... skvely returnovy vstup rybky... pekne...;-)
aryna zatim premotivovana, ale cekam, ze se uklidni... a nebo...
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 09:52
returny má Rybka lahůdkové smile Tygřice tam zatím chodí ze strany na stranu a máchá rukama
Reagovat
Vlk-v-trave
31.01.2026 10:00
Doufam, ze tam bude machat tlapama ze strany na stranu az do konce finale, a Rybka nebude muset hledat ani tu cestu :-D
Reagovat
vojta912
31.01.2026 09:44
Lukašenkovna ve dvou
Reagovat
frenkie57
31.01.2026 09:38
To se má Rybka co činit, protože bodový náskok těch dvou je docela velký. Ještě tak ta Robotka, tam by to šlo, ale Aryna je na vrcholu usalašena dost bytelně. Myslím, že tam v pohodě vydrží min.do konce sezóny. Ještě nevím které.
Reagovat
frenkie57
31.01.2026 09:39
Pod Liverpoola...
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 09:44
Ohledně No.1 je potřeba dnes vyhrát a pak se uvidí v průběhu sezóny
Reagovat
jeronym
31.01.2026 09:35
Nervi tady nejsme tady sami
Ovladej svy city akorat
Nesedej mi tvoje velky vnady
Jak mne bavi tak si budu hrat
Reagovat
Liverpool22
31.01.2026 09:13
Věřím, že Rybka po třísetové bitvě vyhraje a tím zahájí útok na trůn Tygřice, která už je světová jednička moc dlouho a chtělo by to změnu. smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist