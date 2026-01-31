ŽIVĚ: Začalo finále Australian Open! Rybakinová měla ostrý nástup, nad Sabalenkovou vede o brejk
Sabalenková – Rybakinová 1:2 / hraje se
Kvůli dešti se rozehrálo finále pod zataženou střechou. Rybakinová hned v úvodním gamu vytáhla fantastické returny, otočila z 0:30 na 40:30 a vypracovala si brejkbol. Ten Sabalenková skvělým servisem zlikvidovala, ale vzápětí udělala dvě chyby a připravila se o podání. Na returnu si Běloruska ani neškrtla a na výsledkovou tabuli se dostala až po skončení třetí hry.
Další informace najdete v PREVIEW. Zápas lze sledovat živě na televizních stanicích Eurosport, HBO Max a Oneplay, případně na live streamech sázkových kanceláří.
