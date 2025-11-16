Sinner je znovu králem Turnaje mistrů! Ve finálové přestřelce přetlačil rivala Alcaraze

TURNAJ MISTRŮ - Jannik Sinner (24) dokázal obhájit titul na prestižním Turnaji mistrů na domácí půdě v Turíně. Na halových betonech už 31 zápasů neporažený Ital přetlačil ve finálové přestřelce 7:6, 7:5 svého největšího rivala a aktuální světovou jedničku Carlose Alcaraze (22). Pro majitele čtyř grandslamových trofejí se jedná o 24. kariérní triumf.
Jannik Sinner znovu po roce dobyl Turnaj mistrů (© MARCO BERTORELLO / AFP)

Alcaraz – Sinner 6:7, 5:7

Vzájemná bilance 11:5 ve prospěch Alcaraze, který je světovou jedničkou. Přesto do finále nastupoval jako favorit domácí Sinner. Ital totiž vyhrál posledních 30 duelů na halových betonech, kdežto Španěl v těchto podmínkách dokázal kralovat pouze letos v Rotterdamu.

Podmínky jasně hrály do karet Sinnerovi, nicméně Alcaraz neměl žádné potíže s ním držet krok. Za stavu 2:1 a 40:40 muselo být finále plné ostrých úderů z obou stran přerušeno. Kvůli nevolnosti jednoho z diváků se nehrálo zhruba 10 minut. Obhájce titulu se nenechal rozhodit a game, v němž udělal pár nevynucených chyb, nakonec ustál. Přes shodu pak musel také Alcaraz, ovšem ani on na podání nezaváhal.

Další přerušení musel Sinner přečkat za stavu 4:5, kdy si jeho soupeř vyžádal ošetření a potřeboval masáž pravého stehna. Těsně před tie-breakem se Španěl propracoval k prvnímu brejkbolu celého zápasu a zároveň setbolu. Ital však vypálil odvážný druhý servis o rychlosti 187 kilometrů za hodinu, který Alcaraz nezreturnoval. Sinner poté méně chyboval ve zkrácené hře a získal ji poměrem 7:4.

Alcaraz si nechal před druhým setem zatejpovat problémové pravé stehno. Zatímco v úvodním dějství jsme se žádného brejku nedočkali, v tom následujícím přišel okamžitě. Sinner udělal několik chyb a vůbec poprvé na turnaji ztratil servis.

Náskok brejku si ale Alcaraz moc dlouho neudržel. Za stavu 3:2 vyrobil pár chyb a pustil rivala k prvnímu brejkbolu. Sinner při něm netrefil čistě return, ovšem ten se do kurtu vešel a Ital pak zahrál výstavní kraťas a srovnal.

Španěl mohl okamžitě svůj náskok obnovit, na brejkbol však netrefil forhend a svou šanci zahodil. Také tento set nakonec dospěl do tie-breaku. XXX

Schylovalo se k dalšímu tie-breaku, ale na zkrácenou hru nakonec nedošlo. Sinner totiž utkání dokázal ukončit už na returnu, když Alcaraz při shodě nezvládl těžký volej a na mečbol Itala vyhodil bekhend.

Další podrobnosti připravujeme.

Výsledky Turnaje mistrů

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

36
PTP
16.11.2025 20:33
Žádný sraní s mladou paní - Sinner Is Winner!
Reagovat
aligo
16.11.2025 20:33
Carlos to prostě dnes posral sám... Jannik nemusel předvést nic extra
Reagovat
Mantra
16.11.2025 20:32
nuda celkem - Alcaraz si to prohrál tím, že celkově v souštu překombinoval svou hru - neudržel hlavu a hrál to prostě moc živočišně - proti stroji to nešlo udržet dlouho a trvale - konec zápasu se mu rozsypal úplně v nesmysly
Reagovat
com
16.11.2025 20:30
Nééééééééééééééééééééééééééééééé
Reagovat
Patik
16.11.2025 19:53
Mne osobne príde Alcaraz teda lepším v zápase aj keby zápas prehral ale aj celkovo ako hráč mi príde kreatívnejší variabilnejsi aj esteticky..ladnejsi..Sinner mi príde len taká mlaticka..a keď je v úzkych tak namiesto myšlienky a nejakej kreativity do toho začne ešte viac mlátiť..premna je jeho hra cistym odrazom jeho výzoru..čistý otras.
Reagovat
Liverpool22
16.11.2025 19:54
smile
Reagovat
PTP
16.11.2025 19:56
Jannik nám trochu zarynovatěl?
Reagovat
Patik
16.11.2025 20:07
Tento výraz zarynovatel nepoznám pane.
Reagovat
pantera1
16.11.2025 20:11
Ještě u toho začne vřískat a bude z něj rezavá tyrolská cirkulárka .
Reagovat
Patik
16.11.2025 20:23
Tak to by už bol vrchol teda.
Reagovat
Mantra
16.11.2025 20:07
a ještě přidal do repertoáru ouško
Reagovat
pantera1
16.11.2025 20:08
přesně .
Reagovat
Patik
16.11.2025 20:11
Čistá strojovina..vidieť to hlavne z nízkej kamery..ako Carlos variuje tie údery topspiny pracuje s tou raketou a Sinner len ľavá pravá ľavá prava..a zápästím to tam šlaha tie údery sú silnejšie než ženské podanie..ich zápasy mi pripomínajú Djokovič verzus Federer.
Reagovat
Sincaraz
16.11.2025 20:23
Za mňa je Sinner hlavne o: presnosti a časovaní úderov, mentálnej odolnosti, taktickej príprave, disciplíne a rýchlosti úderu. To je podstatne viac ako mlátička. Tiež mám radšej Alcarazovu kreativitu, ale očividne viac rešpektujem Sinnera.
Reagovat
Pe3k
16.11.2025 19:46
stream?
Reagovat
Mantra
16.11.2025 19:42
zrzoun má prdel jako Tiafoe - by měl ubrat ty dřepy
Reagovat
aligo
16.11.2025 19:44
Na Frencise rozhodně nemá
Reagovat
Mantra
16.11.2025 19:46
zatím
Reagovat
aligo
16.11.2025 19:47
Ani kit nebude
Reagovat
aligo
16.11.2025 19:47
Ani mít nebude
Reagovat
PTP
16.11.2025 19:52
Clostebol dělá divy.
Reagovat
Mantra
16.11.2025 20:06
Reagovat
Mantra
16.11.2025 19:40
a první break - poté co zrzoun udělal double doublefault
Reagovat
aligo
16.11.2025 19:35
Tak ten TB Carlíto pěkně poendil
Reagovat
com
16.11.2025 19:35
Reagovat
aligo
16.11.2025 18:31
Proč přerušeno?
Reagovat
Mantra
16.11.2025 18:32
Vypli proud přeci
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.11.2025 18:39
Reagovat
Trojchyba_Mat
16.11.2025 17:19
Poprosím brutální, vyčerpávající bitvu, ze které se oba budou dávat do kupy minimálně týden (nebo aspoň Carlos)
Reagovat
PTP
16.11.2025 19:00
Měli by jim to změnit na tři vítězný a v pátým o dva.
Reagovat
Mantra
16.11.2025 19:08
to by měli, je to finále finále, takže by to bylo na místě.
Reagovat
Patik
16.11.2025 19:37
To by bolo teda fakt na mieste keby včera hrali každý 3 hodiny semicko..pozrel by som si ten piaty set o dva.
Reagovat
Trojchyba_Mat
16.11.2025 19:24
Reagovat
Lad
16.11.2025 17:13
Jak muze byt Alkaraz jako 1 outsider? Tohle je padesat na padesat. Oba dva jsou skveli hraci. Mel by vyhrat mozna Sinner, ale kdo tomu uprimne veri, ze to pujde dobre.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
16.11.2025 17:14
Sám Alcaraz říká, že je Sinner favorit. Holt to tak je hlavně kvůli tomu, že se hraje na betonu v hale. Tam je Sinner bezkonkurenčně nejlepší. Třeba Alcaraz jeho neporazitelnost ukončí, já bych rozhodně Španěla nepodceňoval.
Reagovat
com
16.11.2025 17:17
Vámos
Reagovat

