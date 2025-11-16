Sinner je znovu králem Turnaje mistrů! Ve finálové přestřelce přetlačil rivala Alcaraze
Alcaraz – Sinner 6:7, 5:7
Vzájemná bilance 11:5 ve prospěch Alcaraze, který je světovou jedničkou. Přesto do finále nastupoval jako favorit domácí Sinner. Ital totiž vyhrál posledních 30 duelů na halových betonech, kdežto Španěl v těchto podmínkách dokázal kralovat pouze letos v Rotterdamu.
Podmínky jasně hrály do karet Sinnerovi, nicméně Alcaraz neměl žádné potíže s ním držet krok. Za stavu 2:1 a 40:40 muselo být finále plné ostrých úderů z obou stran přerušeno. Kvůli nevolnosti jednoho z diváků se nehrálo zhruba 10 minut. Obhájce titulu se nenechal rozhodit a game, v němž udělal pár nevynucených chyb, nakonec ustál. Přes shodu pak musel také Alcaraz, ovšem ani on na podání nezaváhal.
Další přerušení musel Sinner přečkat za stavu 4:5, kdy si jeho soupeř vyžádal ošetření a potřeboval masáž pravého stehna. Těsně před tie-breakem se Španěl propracoval k prvnímu brejkbolu celého zápasu a zároveň setbolu. Ital však vypálil odvážný druhý servis o rychlosti 187 kilometrů za hodinu, který Alcaraz nezreturnoval. Sinner poté méně chyboval ve zkrácené hře a získal ji poměrem 7:4.
Alcaraz si nechal před druhým setem zatejpovat problémové pravé stehno. Zatímco v úvodním dějství jsme se žádného brejku nedočkali, v tom následujícím přišel okamžitě. Sinner udělal několik chyb a vůbec poprvé na turnaji ztratil servis.
Náskok brejku si ale Alcaraz moc dlouho neudržel. Za stavu 3:2 vyrobil pár chyb a pustil rivala k prvnímu brejkbolu. Sinner při něm netrefil čistě return, ovšem ten se do kurtu vešel a Ital pak zahrál výstavní kraťas a srovnal.
Schylovalo se k dalšímu tie-breaku, ale na zkrácenou hru nakonec nedošlo. Sinner totiž utkání dokázal ukončit už na returnu, když Alcaraz při shodě nezvládl těžký volej a na mečbol Itala vyhodil bekhend.
