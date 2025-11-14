ŽIVĚ: Zápas Česka s Kolumbií rozehraje debutantka Bartůňková, na kurt půjde i Nosková

DNES, 13:40
Aktuality 1
BILLIE JEAN KING CUP - Kapitán Petr Pála odhalil nominaci pro páteční utkání mezi Českem a Kolumbií v baráži Poháru Billie Jean Kingové. Úvodní dvouhru v chorvatském Varaždínu obstarají debutantka Nikola Bartůňková (19) a Yuliana Lizarazová a Linda Nosková (20) poté bude plnit roli favoritky v zápase týmových jedniček proti Camile Osoriové. Do čtyřhry jsou zatím nahlášeny Dominika Šalková s Lucií Havlíčkovou.
Nikola Bartůňková rozehraje utkání Česka s Kolumbií (© ČTK / Lebeda Pavel)

Bartůňková - Lizarazová | 14:00 SEČ

V oslabeném českém týmu jsou kromě světové třináctky Noskové a Bartůňkové také Šalková, Havlíčková a Vendula Valdmannová. Do elitní skupiny BJK Cupu se vrátí pouze vítěz tříčlenné skupiny. V neděli čeká české tenistky souboj s domácím Chorvatskem. O udržení mezi elitou hraje Česko poprvé od roku 2019.

"Nikola teď vyhrála spoustu zápasů a dere se nahoru. Uvidíme, jak jí to půjde. Myslím, že má hru do haly na takovýto povrch. Doufám, že jí to bude sedět, i když to bude těžké. Bude to hned premiéra proti zkušené hráčce, které je 32 let. Doufám, že jí Niki požene tou svou pestrou hrou a zajistí první bod," řekl v nahrávce pro média Pála.

Do čtyřhry, v níž se může nominace ještě změnit, jsou nahlášeny Šalková s Havlíčkovou. Ty by měly vyzvat Lizarazovou a Osoriovou.

Kapitán Pála stejně jako při nezvládnuté dubnové kvalifikaci musel řešit obrovské množství omluvenek. Kvůli zdravotním problémům chybí Markéta Vondroušová, Karolína Muchová či Barbora Krejčíková. Z původní nominace se musely omluvit zraněná Tereza Valentová a Sára Bejlek. Věkový průměr týmu je méně než 20 let.

Pro Pálu bude probíhající baráž derniérou. Bývalý profesionální tenista je v historii Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup) nejúspěšnějším kapitánem. Žezlo po něm od nového roku převezme Barbora Strýcová, která teď ve Varaždínu sbírá zkušenosti.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Serpens
14.11.2025 14:09
LOUDER...
Reagovat

