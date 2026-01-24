ŽIVĚ: Zápas Noskové přerušen. Do žáru se chystá Menšík a Valentová, trio Čechů už shořelo
Nosková rozehrála své utkání třetího kola Australian Open v Kia Aréně proti Xinyu Wang. Zápas však musel být podle pravidel za stavu 2:2 přerušen kvůli horku. V Melbourne se tak pokračuje jen na dvorcích se zatahovací střechou. Vysoké teploty v Austrálii stále přetrvávají a pokračování zápasu je tak aktuálně stanoveno na 8:30.
Grandslamové Australian Open 2026 skončilo pro Karolínu Plíškovou ve třetím kole. Nad síly někdejší světové jedničky byla obhájkyně loňského titulu Madison Keysová, která pro sebe duel hraný na ostrém slunci získala po setech 6:3 a 6:3 zejména díky razantní hře a velmi účinnému prvnímu servisu. Více informací o zápase Plíškové s Keysovou najdete zde >>>
Tomáš Macháč na Australian Open ani na třetí pokus nedokázal postoupit do osmifinále. Český tenista letos padl znovu ve třetím kole, tentokrát byl nad jeho síly pátý hráč světa Lorenzo Musetti. Italovi podlehl po náročné pětisetové bitvě dlouhé čtyři a půl hodiny 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6 a přišel o vítěznou sérii sedmi zápasů. Více informací o zápase Macháče s Musettim najdete zde >>>
Nikola Bartůňková na Australian Open nedokázala navázat na životní výhru nad světovou desítkou Belindou Bencicovou a její jízda v Melbourne skončila ve třetím kole na raketě zkušené Elise Mertensové. Česká teenagerka s Belgičankou dokázala držet krok jen ve druhé sadě a prohrála za hodinu a čtvrt jasně 0:6, 4:6. Více informací o zápase Bartůňkové s Mertensovou najdete zde >>>
Na zápas v obrovském horku čekají ještě Jakub Menšík, který se o premiérové osmifinále na grandslamu utká s Američanem Ethanem Quinnem a Tereza Valentová, která vyzve jednu z favoritek Jelenu Rybakinovou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale co takhle přečíst si po sobě aspoň ten titulek, aby tam nebyly nesmysly