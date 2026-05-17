ŽIVĚ: Zastaví Ruud giganta? Sinner zabojuje v Římě o další historický milník

DNES, 16:45
ATP ŘÍM - Zdá se to jako mission impossible. Casper Ruud se ve finále Masters v Římě pokusí zastavit současného giganta světového tenisu Jannik Sinner. Ital by v případě výhry v pouhých 24 letech zkompletoval zisk kariérního Golden Masters. Utkání sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu od 17:10.
Jannik Sinner během Masters v Římě (@ Domenico Cippitelli / Zuma Press / Profimedia)

cca 17:10 Sinner - Ruud

Sinnera dělí jediná výhra od historického milníku. Vítězství by mu vyneslo nejen vůbec první titul na domácím Masters v Římě, ale také by v pouhých 24 letech zkompletoval kariérní Golden Masters. Jediným dalším hráčem, kterému se tento kousek povedl, je bývalá světová jednička Novak Djokovič, jenž ho dokončil v 31 letech.

I Ruud zažívá fantastický turnaj, který mu již nyní zajistí návrat do elitní dvacítky. V zápasové bilanci se Sinnerem však prohrává jednoznačně 0:4, na Itala zatím neuhrál ani set a naposledy s ním, shodou okolností právě v Římě v loňském roce, padl drtivě 0:6, 1:6.

Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Římě

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Pe3k
17.05.2026 16:56
Poslední jejich zápas loni v Římě 6:0 a 6:1 bejRuud s ním ještě nikdy neuhrál set
Tomas_Smid_fan
17.05.2026 16:50
win-win finále, tak se mi to líbí!
Buď bude rekord nebo vyhraje Skautík
PTP
17.05.2026 16:50
Rudo, věřím ti!
pantera1
17.05.2026 16:55
Dala jsem přednost Hamburku .
PTP
17.05.2026 16:56
Nepřepínáš, neřešíš ?
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

