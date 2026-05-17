ŽIVĚ: Zastaví Ruud giganta? Sinner zabojuje v Římě o další historický milník
cca 17:10 Sinner - Ruud
Sinnera dělí jediná výhra od historického milníku. Vítězství by mu vyneslo nejen vůbec první titul na domácím Masters v Římě, ale také by v pouhých 24 letech zkompletoval kariérní Golden Masters. Jediným dalším hráčem, kterému se tento kousek povedl, je bývalá světová jednička Novak Djokovič, jenž ho dokončil v 31 letech.
I Ruud zažívá fantastický turnaj, který mu již nyní zajistí návrat do elitní dvacítky. V zápasové bilanci se Sinnerem však prohrává jednoznačně 0:4, na Itala zatím neuhrál ani set a naposledy s ním, shodou okolností právě v Římě v loňském roce, padl drtivě 0:6, 1:6.
Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Římě
Buď bude rekord nebo vyhraje Skautík