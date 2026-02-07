ŽIVĚ: Životní bitva. Rozjetá Bejlek bojuje o titul, sada míří do dramatické koncovky

DNES, 13:45
WTA ABÚ ZABÍ - Sára Bejlek si dnes v Abú Zabí zahraje poprvé v kariéře finále turnaje WTA Tour. Soupeřkou dvacetileté Češky bude od 14:00 SEČ nasazená dvojka a světová jedenáctka Jekatěrina Alexandrovová (31) z Ruska, s níž se dosud neutkala. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Sára Bejlek zabojuje o svůj první titul na okruhu WTA (© ČTK / Kamaryt Michal)

Bejlek – Alexandrovová, hraje se 1. set

Bez známek jakékoliv únavy z dlouhého semifinálového zápasu s Dánkou Clarou Tausonovou vstoupila mladá Češka do svého premiérového finále na okruhu WTA. Ve čtvrté hře to byla právě ona, kdo jako první uspěl na příjmu, a šla do vedení 3:1. Brejk se však dvacetileté tenistce potvrdit nepodařilo a Alexandrovová rychle srovnala krok.

Za stavu 4:3 pro rodačku z Hrušovan nad Jevišovkou si ruská tenistka vyžádala na kurt fyzioterapeuta a nechala si ošetřovat levé rameno. V utkání však následně bez problémů pokračovala a na svém podání srovnala na 4:4.

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Komentáře

12
Serpens
07.02.2026 14:40
Aby to nebylo divadlo jako včera.
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 14:37
Sára se zatím drží, její antukový tenis moc nechutná ani Kátě. A pozor, Sára už má na kontě dvě esa.
Reagovat
HAJ
07.02.2026 14:38
Jo, dobře vzdoruje. Hraje nepříjemný tenis.
Reagovat
HAJ
07.02.2026 14:39
Káťa z Říčan má MTO. Ale i Sára má obvázané lýtko jak mumie.
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 14:41
Jenom doufám, že jí vydrží to zatejpované lýtko.
Reagovat
HAJ
07.02.2026 14:48
Já taky.
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 14:27
To je škody, to je škody...
Reagovat
pantera1
07.02.2026 14:19
Držím palce Sáro, ať máme další titul

Pro štěstí
https://youtu.be/ZRnzTTYk7_Q?si=_FMzxecH344Z-LwM
Reagovat
zfloyd
07.02.2026 14:15
bacha Sára vyměnila sukni za červenou , ale stejně dlouhou
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 14:24
Spolu s tím černým topem a blonďatou hlavou to tvoří docela žhavou kombinaci.
Reagovat
Serpens
07.02.2026 13:51
Debl v Ostravě + Sára + Davis Cup+ Tereza... co s tím?
Reagovat
Mri
07.02.2026 14:09
Sem píše ňáká baba - tak babo, raď!
Tereza už to dala...
Reagovat

