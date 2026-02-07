ŽIVĚ: Životní bitva. Rozjetá Bejlek bojuje o titul, sada míří do dramatické koncovky
Bejlek – Alexandrovová, hraje se 1. set
Bez známek jakékoliv únavy z dlouhého semifinálového zápasu s Dánkou Clarou Tausonovou vstoupila mladá Češka do svého premiérového finále na okruhu WTA. Ve čtvrté hře to byla právě ona, kdo jako první uspěl na příjmu, a šla do vedení 3:1. Brejk se však dvacetileté tenistce potvrdit nepodařilo a Alexandrovová rychle srovnala krok.
Za stavu 4:3 pro rodačku z Hrušovan nad Jevišovkou si ruská tenistka vyžádala na kurt fyzioterapeuta a nechala si ošetřovat levé rameno. V utkání však následně bez problémů pokračovala a na svém podání srovnala na 4:4.
