ŽIVĚ: Zraněná Bouzková je game od titulu! Drama rozhoduje třetí set, Češka má luxusní náskok
Bouzková – Navarrová 7:6, 4:6, 5:2 / hraje se
Bouzková na začátku finálového souboje s Navarrovou navazovala na povedené výkony z předchozích zápasů. Češka se výborně bránila a zároveň hrála aktivně a už ve třetí hře po velmi povedeném a útočném gamu na returnu slavila brejk. Navarrová však manko dvou gamů nepřipustila. Tentokrát zazářila na returnu Američanka a srovnala na 2:2.
V následujících minutách si obě aktérky snadno uhájily servis a v sedmé hře opět zahrozila na returnu Bouzková. Češka se i díky luxusnímu prohozu dostala do vedení 40:0 se sérií tří brejkbolů. Navarrová se ovšem zastrašit nenechala a stav srovnala. Bouzková si však vypracovala další příležitosti, dvěma úspěšnými prohozy po sobě nakonec napínavý game urvala a zase vedla o brejk.
Pražské rodačce se ale ani v tomto případě nepodařilo brejk potvrdit. Manko brejku Navarrovou znovu probudilo a okamžitě skóre srovnala na 4:4. Ani tentokrát se Bouzková nenechala rozhodit, kritický game zvládla s přehledem a vynutila si pokračování úvodního dějství.
Zbytek vyrovnaného setu však nevypadal pro Bouzkovou vůbec dobře. Při skóre 5:5 nedokázala využít brejkbolovou příležitost a během 12. gamu si přivodila zranění pravého chodidla, které si okamžitě a za stavu 0:30 nechala ošetřovat. Vzápětí díky servisu přežila dva setboly po sobě a při shodě bylo utkání zase na několik minut přerušeno, tentokrát z důvodu nevolnosti diváka v hledišti.
Dramatický set musel nakonec rozhodnout tie-break. Navarrová se propracovala k vedení 3:1, ale Bouzková i díky chybám soupeřky vývoj otočila na 4:3. Jako první se k setbolu dostala Bouzková při skóre 6:5, hned první příležitost vítězným bekhendem proměnila a 79minutovou sadu urvala na svou stranu.
Bouzkovou naštěstí zranění chodidla nijak výrazně nelimitovalo. Češka pokračovala ve velmi solidním a aktivním výkonu a dobíhala všechny míče. Úvod druhého setu žádné drama nenabídl a hráčky si držely servis. Za stavu 2:2 ale Američanka sehrála povedený game na returnu a Bouzkové snadno sebrala podání.
Navarrová začínala mít na kurtu mírnou převahu, brejk potvrdila čistou hrou, vzápětí vyřešila stav 0:30 v dalším gamu na servisu a vedla 5:3. Bouzková se ovšem odmítala vzdát a dál se rvala o možnost získat druhý set. České hráčce se podařilo nadvládu soupeřky zastavit a měla celkem tři brejkboly na srovnání na 5:5. Navarrová ale neznervózněla, všechny hrozby smazala a vynutila si rozhodující sadu.
Hned úvod posledního dějství nabídl dva napínavé gamy. Bouzková brejkbol nepřipustila a pak měla tři možnosti na returnu. Navarrová s přehledem úvodní dvě odvrátila, ovšem na tu poslední vyrobila dvojchybu a Češce brejk darovala. Ta ho poté úspěšně potvrdila a vypracovala si velmi nadějné vedení 3:0.
Bouzková si v následujícím průběhu náskok brejku bez problémů udržovala a za stavu 5:2 už byla opravdu blízko k zisku titulu.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Možná by to chtělo lepší boty.
Asics - ve zdravém těle zdravý duch
takový Tsitsipas je největší držgrešle, ten nakupuje pouze u Vietnamců na tržišti
není divu, že má pak problém s botami
https://www.youtube.com/watch?v=kSwPpmh4Fd4
nebo se mu během výměny rozlomí raketa
https://www.youtube.com/shorts/YKwnML0JcnA
Léto jak má být, nic víc a nic míň
To ti přeju já jen za to, jaks mě dokázala hřát
A jestli to chceš zkusit znova, tak se vrať
že už se jasní, vím jen já.
Ty zítra přijet máš ráno v půl
tenhle fakt s mraky řádně hnul.
Pryč je rázem déšť
slunce máš ve vlasech
jasnější nad zlatý důl.
Hej, záda smoč a jen se směj.
Zas máme proč, zase je nám hej.