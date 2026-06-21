ŽIVĚ: Zraněná Bouzková je game od titulu! Drama rozhoduje třetí set, Češka má luxusní náskok

DNES, 12:45
Aktuality 78
WTA NOTTINGHAM - Marii Bouzkovou čeká velmi těžké finále na trávě v Nottinghamu. Česká tenistka prošla do souboje o titul bez ztráty jediného setu, ovšem solidní formu má i Emma Navarrová, která nastoupí se stoprocentní bilancí ve finálových duelech. Vítězka tohoto souboje dosáhne na velmi zajímavý kariérní milník. Zápas vám nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Navarro Emma
Marie Bouzková bojuje o titul v Nottinghamu (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Bouzková – Navarrová 7:6, 4:6, 5:2 / hraje se

Bouzková na začátku finálového souboje s Navarrovou navazovala na povedené výkony z předchozích zápasů. Češka se výborně bránila a zároveň hrála aktivně a už ve třetí hře po velmi povedeném a útočném gamu na returnu slavila brejk. Navarrová však manko dvou gamů nepřipustila. Tentokrát zazářila na returnu Američanka a srovnala na 2:2.

V následujících minutách si obě aktérky snadno uhájily servis a v sedmé hře opět zahrozila na returnu Bouzková. Češka se i díky luxusnímu prohozu dostala do vedení 40:0 se sérií tří brejkbolů. Navarrová se ovšem zastrašit nenechala a stav srovnala. Bouzková si však vypracovala další příležitosti, dvěma úspěšnými prohozy po sobě nakonec napínavý game urvala a zase vedla o brejk.

Pražské rodačce se ale ani v tomto případě nepodařilo brejk potvrdit. Manko brejku Navarrovou znovu probudilo a okamžitě skóre srovnala na 4:4. Ani tentokrát se Bouzková nenechala rozhodit, kritický game zvládla s přehledem a vynutila si pokračování úvodního dějství.

Zbytek vyrovnaného setu však nevypadal pro Bouzkovou vůbec dobře. Při skóre 5:5 nedokázala využít brejkbolovou příležitost a během 12. gamu si přivodila zranění pravého chodidla, které si okamžitě a za stavu 0:30 nechala ošetřovat. Vzápětí díky servisu přežila dva setboly po sobě a při shodě bylo utkání zase na několik minut přerušeno, tentokrát z důvodu nevolnosti diváka v hledišti.

Dramatický set musel nakonec rozhodnout tie-break. Navarrová se propracovala k vedení 3:1, ale Bouzková i díky chybám soupeřky vývoj otočila na 4:3. Jako první se k setbolu dostala Bouzková při skóre 6:5, hned první příležitost vítězným bekhendem proměnila a 79minutovou sadu urvala na svou stranu.

Bouzkovou naštěstí zranění chodidla nijak výrazně nelimitovalo. Češka pokračovala ve velmi solidním a aktivním výkonu a dobíhala všechny míče. Úvod druhého setu žádné drama nenabídl a hráčky si držely servis. Za stavu 2:2 ale Američanka sehrála povedený game na returnu a Bouzkové snadno sebrala podání.

Navarrová začínala mít na kurtu mírnou převahu, brejk potvrdila čistou hrou, vzápětí vyřešila stav 0:30 v dalším gamu na servisu a vedla 5:3. Bouzková se ovšem odmítala vzdát a dál se rvala o možnost získat druhý set. České hráčce se podařilo nadvládu soupeřky zastavit a měla celkem tři brejkboly na srovnání na 5:5. Navarrová ale neznervózněla, všechny hrozby smazala a vynutila si rozhodující sadu.

Hned úvod posledního dějství nabídl dva napínavé gamy. Bouzková brejkbol nepřipustila a pak měla tři možnosti na returnu. Navarrová s přehledem úvodní dvě odvrátila, ovšem na tu poslední vyrobila dvojchybu a Češce brejk darovala. Ta ho poté úspěšně potvrdila a vypracovala si velmi nadějné vedení 3:0.

Bouzková si v následujícím průběhu náskok brejku bez problémů udržovala a za stavu 5:2 už byla opravdu blízko k zisku titulu.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 250 v Nottinghamu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

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Diabolique
21.06.2026 16:05
Maruska je hvezdaaaa!!!
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tommr
21.06.2026 16:01
Marii už stačí jen udržet si příští podání. Zvládne to nebo zase chytí nerva?
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chlebavevaju
21.06.2026 15:52
Oksana Selekhmeteva hraje nově za Španělsko? Všiml si te změny někdo?
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hanz
21.06.2026 15:54
No, takovejch je, co se předělaly ... vychcan.ůry...
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Serpens
21.06.2026 15:56
Příští týden na řadě Alisa Okťabrevová, avšak z jiných důvodů.
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chlebavevaju
21.06.2026 15:59
Jen aby, Drova taky slibovala.
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Diabolique
21.06.2026 15:44
Maruska je neuveritelna. Bring Bogota back!
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PTP
21.06.2026 15:39
A Maruška jde do trháku
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pantera1
21.06.2026 15:43
Maruška má tady velikou podporu, já se odkloním do Queens clubu, Tommy potřebuje mou podporu, bojuje o první set v TB . Ceruzka je ve formě, bude to náročný .
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PTP
21.06.2026 15:49
Musíš si zajistit místo v bazénku
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PTP
21.06.2026 15:54
A daří se!
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pantera1
21.06.2026 15:55
ty seš hrozná vysírka.
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PTP
21.06.2026 16:01
Nojo no, vzal jsem si Viagru na Lindu a zas nebylo nic, tak co s tím mám teď dělat.
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pantera1
21.06.2026 16:05
Je to dobrej nápad v tom hicu? Myslím, že Charlie stal na hlavě,aby se mu krev hrnula jinam, teda Berta to říkala, že to pomáhá .
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Serpens
21.06.2026 15:36
Ustrašená, nenápaditá hra, na brejkbolech vrcholící. Nehodné titulu.
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tommr
21.06.2026 15:20
Marie si bohužel svůj nejhorší výkon schovala na finále. Hraje strašně pasívně a vyloženě nahrává soupeřce na winnery ...
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frenkie57
21.06.2026 15:42
No ona jo to tam Emma dost bombí, Marie je ráda, že to vůbec vrátí.
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hanz
21.06.2026 15:19
To mi po.er... Čůrondolo vede na trávě nad Polem... svět se zbláznil...
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chlebavevaju
21.06.2026 15:17
Výborně Emmicko a ještě set, jedem.
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tommr
21.06.2026 14:53
Marie vyhrála první set s notnou dávkou štěstí, ale ve druhém setu už přestává stíhat ...
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hanz
21.06.2026 14:59
Jahůdčina fyzička už je vyhlášená... odpadá s pravidelností...
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horska.kraslice
21.06.2026 15:18
Tak tentokrát už si to Navarro na závěr setu vzít nedala.
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The_Punisher
21.06.2026 15:18
A druhý set se nepovedl, škoda :(
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horska.kraslice
21.06.2026 14:33
Tak Marii nakonec ten první set spadl do klína.
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frenkie57
21.06.2026 14:36
Ta ani neví jak. Ale dobrý, ještě jeden.
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Serpens
21.06.2026 14:33
Maruška měla víc štěstí než rozumu. Ovšem pokud bude dál pasivní proti vracečce ultra, tak stejně prohraje.
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hanz
21.06.2026 14:32
Tak jsem to vypnul a Jahůdka vyhrála 1. set?
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com
21.06.2026 14:33
vyhrala prvni set, ale beztak srečne.. To bude karma, ze zranila Karolinu
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hanz
21.06.2026 14:34
Kajísek má starosti s vyplavenou Oázou... přečti si někdy Plesk
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frenkie57
21.06.2026 14:35
To je dneska skučeního, Jééžiši.
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Serpens
21.06.2026 14:22
Ještě jsem neviděl MTO, kdy se hráčka prochází po kurtu a dribluje.
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 14:23
To nebyl MTO, někomu se udělalo špatně v hledišti.
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Serpens
21.06.2026 14:24
Aha, ok. Mám to bez zvuku.
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zfloyd
21.06.2026 14:21
tak nejdříve zabalí finále Krejčíková , teď Bouzková a za chvíli možná ještě Nosková a je vystaráno
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hanz
21.06.2026 14:22
Je to hnus od všech našich....
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:13
Maruška se konečně dostane do finále a zraní se
Možná by to chtělo lepší boty.
Asics - ve zdravém těle zdravý duch
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SpacialRecognition
21.06.2026 14:14
Možná by to chtělo nehrát vracečkový tenis na trávě.
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hanz
21.06.2026 14:16
Přesně, chybí tomu nějaká myšlenka...
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:18
to každopádně. Akorát netuším, co se tam teď děje. Druhý MTO v řadě?
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SpacialRecognition
21.06.2026 14:22
divákovi se udělalo špatně
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:15
zachrání ji déšť nebo co to tam teď Maruš vyvádí?
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horska.kraslice
21.06.2026 14:21
Ani stream to nevydržel, vypadl a nejde nahodit.
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paddy
21.06.2026 14:26
to se stává šetřílkům
takový Tsitsipas je největší držgrešle, ten nakupuje pouze u Vietnamců na tržišti

není divu, že má pak problém s botami
https://www.youtube.com/watch?v=kSwPpmh4Fd4
nebo se mu během výměny rozlomí raketa smile
https://www.youtube.com/shorts/YKwnML0JcnA
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pantera1
21.06.2026 14:31
Tak proto se s ním Badosi rozešla, to je ten pravej důvod, asi všechno lepila za něj, zas jeden co má sám málo. Takových známe
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pantera1
21.06.2026 14:10
Není lepší se dívat na Bultika s Fernandou, je to bez nervů a v klidu .
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chlebavevaju
21.06.2026 14:12
Nějaká nová kolumbijská telenovela? Zrovna mam rozkoukanou Esmeraldu.
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pantera1
21.06.2026 14:13
Přepni na lázně v Hamburku. Před chvílí to tam zazdila Kači
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:17
Z Esmeraldy se přeci nedá přepnout
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pantera1
21.06.2026 14:22
No nevím, já jsem to nikdy neviděla, takže nemůžu soudit. Ale dost to dávali More svým děckám jako jména, takže asi pecka seroš .
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pantera1
21.06.2026 14:14
Na tu je expert pan com, teda až po blití.
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PTP
21.06.2026 15:13
S Káťou se vysílit v bazénku a pak krásná masáž od Alexe.
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pantera1
21.06.2026 15:18
Klokan je neduživej, to chce pořádný pracky na masáž Ale s Tommym se vysílit v bazénku a pak pořádná masáž od Arturka, to se mi líbí mnohem víc .
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PTP
21.06.2026 15:32
Léto jak má být s tím vším, co známe
Léto jak má být, nic víc a nic míň
To ti přeju já jen za to, jaks mě dokázala hřát
A jestli to chceš zkusit znova, tak se vrať
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pantera1
21.06.2026 15:48
Kdekdo si zoufá, vrásky má
že už se jasní, vím jen já.
Ty zítra přijet máš ráno v půl
tenhle fakt s mraky řádně hnul.
Pryč je rázem déšť
slunce máš ve vlasech
jasnější nad zlatý důl.
Hej, záda smoč a jen se směj.
Zas máme proč, zase je nám hej.
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PTP
21.06.2026 15:53
Kája to má veselejší
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pantera1
21.06.2026 15:57
To tvoje je zas větší romantika .
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PTP
21.06.2026 16:04
Romantika, to je moje
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hanz
21.06.2026 14:06
Jahůdka klasicky ve finále úplně bezzubá... dvakrát vede o brejk, dvakrát to projede... a ještě si něco udělá s haksnou... tlstoprdce zase spadne do klína ÍZY win ve finále...
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chlebavevaju
21.06.2026 14:08
Ničitelka cizích snů. Kato by mohla vyprávět.
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hanz
21.06.2026 14:09
Nějaká trapka Kato mi nezajímá... mně zajímá to, že naše to klasicky projíždí...
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SpacialRecognition
21.06.2026 14:06
To je tak, když veškerý její styl je běhání za každým míčem a vracení, dokud soupeřka neudělá chybu. Tělo tohle nemůže dlouhodobě vydržet, kor na trávě.
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tommr
21.06.2026 14:06
A teď se ještě Marie navíc zranila. To je konec nadějí ...
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:05
Maruška má ušoupané nohy MTO
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horska.kraslice
21.06.2026 14:05
Aj, kotnček.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:06
ne, spíš prsty nebo nárt
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horska.kraslice
21.06.2026 14:07
Jojo, nebude skreč?
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tommr
21.06.2026 14:01
Marie dělá příliš mnoho laciných chyb ...
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chlebavevaju
21.06.2026 14:04
Neměla porazit zlounku, to je karma. Karolína by si titul vzít nenechala. Aspon trosku radosti by ji to přineslo k te včerejší tragédii.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:09
karma za to, že je někdo lepší
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Georgino
21.06.2026 14:09
Jasně, Karolína v životě neprohrála žádný finále
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horska.kraslice
21.06.2026 14:10
Jojo, na začátku byla takřka bezchybná, ale časem se chyby objevily a bohužel i zmnožily...
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hanz
21.06.2026 14:11
Jde spíš o to, že vůbec tu Ramlici nedokáže rozběhat dopředu, dozadu, do stran... háže jí to na střed a ta si s tím dělá, co chce...
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Serpens
21.06.2026 13:48
Už dvakrát.
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chlebavevaju
21.06.2026 13:47
Jedeme božská Emmo. Chci pomstu zlouna.
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frenkie57
21.06.2026 13:51
Božská Emma má paže jak řeznice z Kampy.
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hanz
21.06.2026 13:51
No, nechápu, jak to může uběhat... ta je jak slon v porcelánu...
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PTP
21.06.2026 13:55
Božská Ema Destinnová byla taky při těle.
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pantera1
21.06.2026 13:57
A hrála ju krásná Božidara .
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Georgino
21.06.2026 13:55
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hanz
21.06.2026 13:29
Jahůdka bleskově odevzdala...
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