ŽIVĚ: Zraněný Alcaraz bojuje s osudem. Bitvu se Zverevem rozhoduje pátý set
Alcaraz - Zverev 6:4, 7:6, 6:7, hraje se 4. set
Naprosto vyrovnanou bilanci 6:6 měli před semifinálovou bitvou Alcaraz a Zverev. Ve stejném duchu se odehrávaly i úvodní výměny třináctého vzájemného střetu. V prvních šesti hrách nepřipustil ani jeden z tenistů na svém podání žádné problémy. Do nich se po fantastickém bekhendovém křížném obhozu Španěla dostal jako první německý tenista, s brejkovou hrozbou si ale rychle poradil.
To, co světové trojce vyšlo v sedmé hře, nedokázala zopakovat o chvíli později. Za stavu 4:4 čelil Zverev další brejkbolové hrozbě a tentokrát svému soupeři situaci hodně ulehčil, když o své podání přišel po dvojchybě. Alcaraz nabízenou možností dopodávat první set nepohrdl, game na svém servisu bez problémů získal čistou hrou a po 35 minutách hry bral úvodní dějství v poměru 6:4.
Hned v úvodním gamu druhé sady musel Zverev v téměř desetiminutovém gamu hodně bojovat o svůj servis. Hrozbu ztráty úvodního podání ale dokázal odvrátit a šel do vedení. Do prvních vážných problémů při svém servisu se za stavu 2:3 ze svého pohledu dostal Alcaraz, když několika zbytečnými chybami nabídl soupeři vedení 40:0. První dvě hrozby ještě odvrátil, třetí už ne, a když Zverev brejk potvrdil, nabral Španěl manko už 2:5.
Ani tento stav šestinásobného grandslamového šampiona nezlomil. Sázkou na maximální agresivitu dokázal ztrátu smazat a srovnal na 5:5. Rozjetý Alcaraz si i v 11. hře vypracoval další dvě brejkové možnosti, rodák z Hamburku si ale se složitou situací dokázal díky výbornému podání poradit. O výsledku druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní první minibrejk přišel až za stavu 6:5 pro Alcaraze, což mu zároveň přineslo vítězství ve druhém setu a vedení 2:0.
Zverev si hned v úvodním gamu třetího setu vypracoval šanci vzít soupeři podání, možnost ale nevyužil. V dalším průběhu hry si oba tenisté bez větších problémů drželi své servisy. Za stavu 4:4 se do problémů dostal španělský favorit, kterého začaly trápit potíže pravděpodobně s pravým stehenním svalem. Následné výměny hrál Alcaraz na maximální riziko se snahou o rychlé zakončení. Hru se mu podařilo získat a následně si na kurtu vyžádal fyzioterapeuta.
Zjevně na pohybu limitovaný Španěl pokračoval ve hře. Výměny však hrál na absolutní riziko, přesto se mu za podpory fanoušků podařilo dovést set do tie-breaku. V něm už nebyl schopen soupeři vzdorovat a zkrácenou hru ztratil jasně 3:7.
Zraněný Španěl po krátkém ošetření nastoupil i do čtvrtého setu, jeho pohyb po kurtu však jasně ukazoval na problémy. Svého soupeře často zkoušel zaskočit kraťasy či maximálně riskantními údery a tato taktika mu vycházela.
Za stavu 2:3 navíc Alcaraz odvrátil dva brejkboly soupeře a srovnal krok. Stav světové jedničky se s přibývajícími minutami přece jen zlepšoval. Španěl se dokázal mnohem lépe držet ve výměnách a žádné další šance na případný brejk už svému soupeři ve čtvrtém setu nedával.
I čtvrté dějství tak musel po čtyřech hodinách boje rozhodnout tie-break. V něm měl znovu navrch německý tenista, získal ho poměrem 7:4 a poslal utkání do pátého setu.
Ono to bude uplne jinak, ale takhle by se mi to libilo
https://youtu.be/gqlv40T9ag8?si=ZgUwXKr68Fdak8Pv
Celej set hrál jak posera, ale tohle zamáznul pěkně.
takhle se odpálil na RG23
tento náročný styl nemůže úspěšně provozovat celou kariéru
bez ohledu na výsledek je Zverev bez šance na titul
==============
zatímco Sinner všechny přehrává a nesedí mu Alcaraz
tak i když má Alcaraz lepší h2h se Sinnerem, tak se trápí se Zverevem, Djokovičem a na hardu i se slabšími soupeři
včera tady někdo použil špatnou interpretaci dat, že prý Zverev má vyrovnanou bilanci s Alcnerem, jako že není tak špatný
není to pravda, protože jsou tam staré zápasy, kdy zejména Sinner byl dítě a neměl kvalitu
Sin-Med 0:6 (do r. 2023) 9:1 = 9:7
Sin-Zve 1:4 5:0 = 6:4
Sin-Djo 1:4 (do r. 2023) 7:0 8:4
Sinner kromě Alc nemá žádného soupeře
Alc-Djo 2:3 3:2 = 5:5
Alc-Zve 3:4 3:2 = 6:6
Alc-Med 2:2 4:0 = 6:2
od r. 2024 je Sinner nejlepším hráčem ATP a není světová jednička jen kvůli toho, že nesměl čtvrt roku hrát
Sin 21:1
Alc 10:4