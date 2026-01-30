ŽIVĚ: Zraněný Alcaraz bojuje s osudem. Bitvu se Zverevem rozhoduje pátý set

DNES, 08:05
Aktuality 33
Carlos Alcaraz (22) má stále naději na zisk kariérního grandslamu. V semifinále Australian Open bojuje s postup s Alexanderem Zverevem (28). Vítěz utkání nastoupí proti lepšímu z druhého duelu mezi obhájcem titulu Jannikem Sinnerem (24) a desetinásobným vítězem z Melbourne Novakem Djokovičem (38).
Carlos Alcaraz v souboji o postup do dalšího kola (@ ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Alcaraz - Zverev 6:4, 7:6, 6:7, hraje se 4. set

Naprosto vyrovnanou bilanci 6:6 měli před semifinálovou bitvou Alcaraz a Zverev. Ve stejném duchu se odehrávaly i úvodní výměny třináctého vzájemného střetu. V prvních šesti hrách nepřipustil ani jeden z tenistů na svém podání žádné problémy. Do nich se po fantastickém bekhendovém křížném obhozu Španěla dostal jako první německý tenista, s brejkovou hrozbou si ale rychle poradil.

To, co světové trojce vyšlo v sedmé hře, nedokázala zopakovat o chvíli později. Za stavu 4:4 čelil Zverev další brejkbolové hrozbě a tentokrát svému soupeři situaci hodně ulehčil, když o své podání přišel po dvojchybě. Alcaraz nabízenou možností dopodávat první set nepohrdl, game na svém servisu bez problémů získal čistou hrou a po 35 minutách hry bral úvodní dějství v poměru 6:4.

Hned v úvodním gamu druhé sady musel Zverev v téměř desetiminutovém gamu hodně bojovat o svůj servis. Hrozbu ztráty úvodního podání ale dokázal odvrátit a šel do vedení. Do prvních vážných problémů při svém servisu se za stavu 2:3 ze svého pohledu dostal Alcaraz, když několika zbytečnými chybami nabídl soupeři vedení 40:0. První dvě hrozby ještě odvrátil, třetí už ne, a když Zverev brejk potvrdil, nabral Španěl manko už 2:5.

Ani tento stav šestinásobného grandslamového šampiona nezlomil. Sázkou na maximální agresivitu dokázal ztrátu smazat a srovnal na 5:5. Rozjetý Alcaraz si i v 11. hře vypracoval další dvě brejkové možnosti, rodák z Hamburku si ale se složitou situací dokázal díky výbornému podání poradit. O výsledku druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní první minibrejk přišel až za stavu 6:5 pro Alcaraze, což mu zároveň přineslo vítězství ve druhém setu a vedení 2:0.

Zverev si hned v úvodním gamu třetího setu vypracoval šanci vzít soupeři podání, možnost ale nevyužil. V dalším průběhu hry si oba tenisté bez větších problémů drželi své servisy. Za stavu 4:4 se do problémů dostal španělský favorit, kterého začaly trápit potíže pravděpodobně s pravým stehenním svalem. Následné výměny hrál Alcaraz na maximální riziko se snahou o rychlé zakončení. Hru se mu podařilo získat a následně si na kurtu vyžádal fyzioterapeuta.

Zjevně na pohybu limitovaný Španěl pokračoval ve hře. Výměny však hrál na absolutní riziko, přesto se mu za podpory fanoušků podařilo dovést set do tie-breaku. V něm už nebyl schopen soupeři vzdorovat a zkrácenou hru ztratil jasně 3:7.

Zraněný Španěl po krátkém ošetření nastoupil i do čtvrtého setu, jeho pohyb po kurtu však jasně ukazoval na problémy. Svého soupeře často zkoušel zaskočit kraťasy či maximálně riskantními údery a tato taktika mu vycházela.

Za stavu 2:3 navíc Alcaraz odvrátil dva brejkboly soupeře a srovnal krok. Stav světové jedničky se s přibývajícími minutami přece jen zlepšoval. Španěl se dokázal mnohem lépe držet ve výměnách a žádné další šance na případný brejk už svému soupeři ve čtvrtém setu nedával.

I čtvrté dějství tak musel po čtyřech hodinách boje rozhodnout tie-break. V něm měl znovu navrch německý tenista, získal ho poměrem 7:4 a poslal utkání do pátého setu.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

33
PTP
30.01.2026 09:54
Karle neroztleskávej diváky, to ti neřekli v Superstar?
Reagovat
PTP
30.01.2026 09:45
Kluci nám trochu zvadli, měli by si říct : Když nemůžeš, tak přidej!
Reagovat
Georgino
30.01.2026 09:41
Trochu mimo: sestava holčičího babince ve finále v Austrálii jak na pardubické juniorce.
Reagovat
George_Renel
30.01.2026 09:34
Ty pilulky chci taky.
Reagovat
ladinec
30.01.2026 09:31
otročím nemá někdo link on line?
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 09:34
https://tennistream.online/
Reagovat
ladinec
30.01.2026 09:42
děkuji , ale nefunguje mi to
Reagovat
Sincaraz
30.01.2026 09:43
na vyskúšanie: https://tennistream.net/live-today-schedule/
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 09:47
kanál č. 1 a případně stream 2
Reagovat
Nenela
30.01.2026 09:21
Ja drzim palce Alcarazovi, v druhem semi Djokovicovi a ve finale chci, aby vyhral Djok.
Ono to bude uplne jinak, ale takhle by se mi to libilo
Reagovat
Mantra
30.01.2026 09:13
ten 2.tb a jeho závěr mu dal sebevědomí, si myslím. To mu brání být lepší - hlava.
Reagovat
Mantra
30.01.2026 09:12
A Saša jede, sic ve finále nevyhraje, ale dnes ano! (doufám)
Reagovat
Sincaraz
30.01.2026 09:18
Reagovat
Random33
30.01.2026 09:09
Takze jeste skrecne Sinner. A zverev si ve finale ani neskrtne..
Reagovat
peek
30.01.2026 09:09
Saša jede
https://youtu.be/gqlv40T9ag8?si=ZgUwXKr68Fdak8Pv
Reagovat
Sincaraz
30.01.2026 09:06
Škoda, že to pozriem až večer, ale dúfam, že už s vedomím Zverevovho víťazstva
Reagovat
Mayo
30.01.2026 09:04
Azda túto klauniadu zachráni Jannik a vyhrá turnaj.
Reagovat
Georgino
30.01.2026 09:27
Reagovat
Mantra
30.01.2026 08:55
brutální balon na sb dal Saša
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 08:57

Celej set hrál jak posera, ale tohle zamáznul pěkně.
Reagovat
Ereinion
30.01.2026 08:52
Co má za zranění vlastně? Teď jsem to zapl
Reagovat
Mantra
30.01.2026 08:55
nemá
Reagovat
Ereinion
30.01.2026 08:58
tak co to je zas za nadpis jsem psal včera, že není tak obrovskej favorit
Reagovat
Mantra
30.01.2026 09:10
Reagovat
Georgino
30.01.2026 09:28
Hádám, že křeče ve stehnech.
Reagovat
GaelM
30.01.2026 08:38
K čemu jinému je MTO, než k péči o drobné bolístky? Na zlomenou nohu nebo utržený sval to nemá moc cenu brát smile Ve finále bych radši viděl Zvereva než Alcaraze, cokoliv co naruší tu rok trvající nadvládu. Ale tahle komedie byla zbytečná. Měl by se spíš zkoncentrovat a zamyslet nad tím, jak limitace soupeře využít.
Reagovat
Tessa
30.01.2026 08:36
Zverev je nemocný, proto hraje hůř než doposud. Jeden nemocný a druhý zraněný, to je dvojka.
Reagovat
paddy
30.01.2026 08:26
klasická ukázka tupelo tenisu smile
takhle se odpálil na RG23
tento náročný styl nemůže úspěšně provozovat celou kariéru
bez ohledu na výsledek je Zverev bez šance na titul

==============
zatímco Sinner všechny přehrává a nesedí mu Alcaraz
tak i když má Alcaraz lepší h2h se Sinnerem, tak se trápí se Zverevem, Djokovičem a na hardu i se slabšími soupeři

včera tady někdo použil špatnou interpretaci dat, že prý Zverev má vyrovnanou bilanci s Alcnerem, jako že není tak špatný
není to pravda, protože jsou tam staré zápasy, kdy zejména Sinner byl dítě a neměl kvalitu
Sin-Med 0:6 (do r. 2023) 9:1 = 9:7
Sin-Zve 1:4 5:0 = 6:4
Sin-Djo 1:4 (do r. 2023) 7:0 8:4
Sinner kromě Alc nemá žádného soupeře

Alc-Djo 2:3 3:2 = 5:5
Alc-Zve 3:4 3:2 = 6:6
Alc-Med 2:2 4:0 = 6:2

od r. 2024 je Sinner nejlepším hráčem ATP a není světová jednička jen kvůli toho, že nesměl čtvrt roku hrát smile
Reagovat
paddy
30.01.2026 08:28
někdy od podzimu 2023 proti MZD
Sin 21:1
Alc 10:4
Reagovat
GaelM
30.01.2026 08:30
Nesměl čtvrt roku hrát, protože podváděl smile Kdyby tenisu aktuálně nevládla italská mafie, byl by ten distanc mnohem delší a rozhodně by si ho nemohl načasovat na dobu, kdy se nic zásadního nehraje
Reagovat
Sincaraz
30.01.2026 09:02
Reagovat
rkames
30.01.2026 08:24
Ten Zverev to je neuvěřitelný kopyto, to hraje takhle blbě celou dobu nebo od tý doby co je Alcatraz zraněný? Jestli s tímhle tenisem bude hrát ve finále tak nemá šanci.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.01.2026 08:28
Beztak se do něj ani nedostane. Alkáčova křeč mu rychle odchází. A s křečí ho málem porazil. Před chvílí Zverev neproměnil vedení 40:15 na příjmu. No, Zverevovi pak zbude už jenom navrhovat změnu pravidel, aby hráči s problémy jako měl nyní Alkáč, chodili na detektory lži, který by poznal, zdali mají opravdu zranění svalu anebo opravdu křeče.
Reagovat

Nový komentář

