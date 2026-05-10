ŽIVĚ: Zraněný Menšík bojuje neskutečně! Bitvu dělových servisů rozhoduje třetí set
Popyrin – Menšík 6:3, 2:6 / hraje se
Úvodní dva gamy proběhly podle papírových předpokladů. Menšík i Popyrin, kteří nastoupili až krátce před 11. hodinou večerní, se opírali o servis a snadno si první hru na vlastním podání pohlídali. Už ve třetím gamu však český tenista vyrobil několik chyb v mezihře včetně té na brejkbol soupeře a rychle se dostal do manka brejku.
Menšík dál nemohl vůbec najít recept na returnu a marně se snažil náskok soupeře smazat. Navíc v průběhu osmého gamu špatně došlápl a musel si zavolat na kurt fyzioterapeuta kvůli potížím v oblasti pravého kotníku. Ošetření nakonec proběhlo až po skončení této hry za stavu 5:3 pro Popyrina.
První set nakonec skončil už při podání Menšíka. Po dvou chybách českého hráče svítil na tabuli stav 30:30 a australský protivník pak trefil dva nechytatelné returny a bleskově toto dějství uzavřel.
Před druhou sadou se Menšík vydal na toaletu. Ve třetím gamu se Čech propracoval k první šanci na returnu, dokonce měl tři brejkboly v řadě a vedení 40:0. Jenže Popyrin naprosto chladnokrevně všechny hrozby zlikvidoval. Australan ale dál chyboval a čtvrtou příležitost už Menšík proměnil.
V následujících dvou gamech na podání musel Menšík odvracet vždy jeden brejkbol. A obě tyto výzvy zvládl perfektně, když je zažehnal na síti. Následně přišla odměna v podobě dalšího brejku a zraněný český tenista nakonec stav utkání suverénně srovnal.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Myslím, zrz Kuba se na to vykašle, protože jestli ne tak na RG bude do počtu.
I tak je otázka, nakolik tam bude ten kotník držet.
Ano.... jsou vyjimky - NHL - Stanley Cup... coz mi pripomina Buffalo vs. Stars... (rozhodujici 7. zapas finale) jako na konci tretiho prodlouzeni uprostred noci na tribubach fakt dost lidi uz spalo... a podle mne tomu Hullovi ten gol jen uznali bo v ten den by jinak snad toho Haska nikdo neprekonal, a bohuzel Satan a spol. byli uz totalne hotovi, takze to nevypadalo, ze by v ten den nejaky gol jeste dali :-D
jenze v tom kolektivnim sportu... je to take preci jen o necem jinem... a SC je absolutne vyjimacna zalezitost...
Zmena zasahla Wimbledon (kde ani k tomu nedochazelo, ale tlacilo se aby nebyly zase zapasy 4.kola v pondeli najednou) - za nedeli (ktera drive nebyla) se operacni naklady zvedly o ctvrt milionu liber (hodne je stalo dostat povoleni v ramci ctvrte, kde se areal nachazi) Protahovani zapasu prislo se strechou... ale i tak vzdy drzeli nocni klid v porovnani z US a AO. Nej. Vzornaci! :-)
AO (nejvic kritizovane) tou zmenou trochu ziskalo diky statu Victorie, ktera jim dala vetsi dotaci a mohli toho take vyuzit v ramci TV prav. Od kritiky ATP/WTA drzi nocni klid.
RG mel tenhle fromat od roku 2006, byli bez nejakeho poradneho osvetleni, tam nocni sichty ani nehrozily... drzeli nocni klid.
USO (take kritizovane) aby se jim v budoucnu 15 denni format rentoval tak USTA vrazila do modernizace 800 milionu dolaru. Nocnim sichtam se jiz vyhybaji...
Snad se Kuba včas probere, ale Popík je nejak naspídovanej. Asi měl jiný špagety, než ti odpadlíci.