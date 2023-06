Zverev je třetí rok po sobě v semifinále French Open a zahraje si o druhé grandslamové finále

FRENCH OPEN - Alexander Zverev (26) v Paříži porazil 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 Argentince Tomáse Martína Etcheverryho (23) a třetí rok po sobě postoupil do semifinále French Open. O druhé grandslamové finále si německý finalista US Open 2020 zahraje s Norem Casperem Ruudem, nebo Dánem Holgerem Runem.

"On hraje neskutečný tenis, hodně mi připomíná Del Potra. Výborně využívá svého forhendu. Je mladý a jestli bude hrát takhle dál, tak si zahraje i další čtvrtfinále, bude vyhrávat velké turnaje a třeba bude i v TOP 10," chválil Zverev svého soupeře.

Německý tenista hrál potvčté v řadě na kurtu Philippea Chatriera, ale zatímco předchozí tři kola absolvoval v rámci nigh session, dnes nastoupi v odpoledních hodinách a stihl dohrát ještě za denního světla.

"Denní podmínky mi sedí víc. Míč je rychlejší a více odskakuje. Tenis na antuce mám rád, hlavně na té rychlejší. A právě taková dnes byla. Ale je mi jedno, jestli hraju přes den, nebo v noci. Jsem v semifinále French Open a o to tady jde," usmíval se Zverev.

26letý Němec postoupil do semifinále grandslamu pošesté v kariéře, dál se ale dostal jen na US Open 2020. Tehdy v New Yorku podlehl v pěti setech Dominicu Thiemovi.

"Mám za sebou nejtěžší rok v životě. Tenis miluju celým svým srdcem, ale před rokem se mi všechno zbortilo. Teď jsem šťastný, že jsem zpátky a že jsem se vrátil v téhle formě a dostal jsem se znovu takhle daleko," dodal Zverev, který loňské semifinále vzdal kvůli vážnému zranění kotníku a sezona pro něj skončila.

