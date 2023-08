Zverev přerušil sérii nezdarů proti Medveděvovi a hráčům TOP 10

Šestadvacetiletý Němec se dlouhé půlroční pauze velmi pomalu vrací zpátky do optimální formy, v posledních týdnech ale vyhrál 9 z 10 zápasů a pomalu se do ní dostává. Po triumfu na antuce v rodném Hamburku pokračuje v nabírání obrátek i na US Open Series, kde si ve čtvrtek připsal nejcennější skalp po více než roce.

Zverevovi se v Cincinnati dlouho nedařilo. V roce 2014 neprošel kvalifikací a z dalších šesti ročníků se poroučel vždy hned po svém úvodním vystoupení (v sezoně 2020 se turnaj konal v New Yorku). Před dvěma lety ale prokletí zlomil a rovnou pak dokráčel až pro svůj pátý a dosud i poslední titul z turnajů Masters 1000.

Loni kvůli zranění kotníku nestartoval, letos však na vítězné vlně pokračuje a svou neporazitelnost v Ohiu protáhl už na osm duelů.

Ve čtvrtfinále bude Zverev favoritem Adrianu Mannarinovi. Zkušenému Francouzi v osmifinále vzdal domácí Mackenzie McDonald.

• ATP MASTERS 1000 CINCINNATI •

USA / Ohio, tv. povrch, 7,622.925 dolarů

čtvrteční výsledky (17. 08. 2023) • Dvouhra - osmifinále • Zverev (16-Něm.) - Medveděv (3) 6:4, 5:7, 6:4 Hurkacz (Pol.) - Tsitsipas (4-Řec.) 6:3, 6:4 Popyrin (Austr.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:2, 1:6, 6:3 Mannarino (Fr.) - McDonald (USA) 6:4, 3:0 / skreč M.