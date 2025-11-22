Zverev zvládl oba tie-breaky a znovu zachránil Německo. O druhém finalistovi DC rozhodne čtyřhra
Munar – Zverev 6:7, 6:7
Zverev nastupoval do duelu s Munarem v roli jasného žebříčkového favorita. Navíc s vědomím, že pro zachování německých šancí na finále Davis Cupu musí bezpodmínečně zvítězit.
A podle toho také utkání začal. Aktivní hrou držel svého soupeře ve výměnách pod tlakem a hned ve třetí hře se při Španělově podání dostal do vedení 40:0. Munar ještě úvodní dvě hrozby odvrátil, na třetí už ale reagovat nedokázal.
Přemožitel Jiřího Lehečky ze čtvrtfinále se ale postupem času dostával do tempa, a i světové trojce ukázal, čím může být nebezpečný. Aktivní hrou nutil světovou trojku hrát údery z těžkých pozic a vyplatilo se mu to. V šesté hře i on uspěl na příjmu a bylo vyrovnáno.
V dalším průběhu úvodního dějství už ani jeden z tenistů soupeře na returnu k brejku nepustil a o vítězi první sady tak musel rozhodnout tie-break. V něm jednoznačně dominoval rodák z Hamburku. Velmi rychle se dostal do vedení 5:2 a na rozdíl od Struffa, který ztratil vedení 6:1, už sadu nepustil. Tie-break vyhrál s přehledem 7:2 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.
Zverev vstoupil do druhé sady sebevědomě a vypadalo to, že bude udávat tempo zápasu. Ve třetí hře to však byl on, kdo díky několika nevynuceným chybám prohrál podání, což Munar vzápětí při svém servisu potvrdil a dostal se do vedení 3:1.
Náskok mu však dlouho nevydržel a po šesti hrách bylo znovu vyrovnáno. Žádný brejkbol už k vidění nebyl a došlo znovu na zkrácenou hru. V té byl jasně lepší Němec, který se dostal do vedení o tři body. První dva mečboly ještě nevyužil, ale při tom dalším už zápas zakončil po skvělém přechodu na síť a poslal utkání do rozhodující čtyřhry.
Do té za tým Německa nastoupí skvělá deblová dvojice Tim Puetz a Kevin Krawietz, kteří rozhodli proti Argentině. Za Španělsko jsou nominování opět vítěz dvou letošních grandslamů Marcel Granollers a Pedro Martínez, kteří ve čtyřhře ve čtvrtek porazili Čechy.
Carreňo – Struff 6:4, 7:6
Carreňo mohl do zápasu se Struffem jít s vědomím, že ze šesti vzájemných duelů ovládl čtyři. Do utkání ale vstoupil lépe německý tenista, když hned ve třetí hře vzal svému soupeři servis. Výhodu z nadějně rozjetého setu však rychle eliminoval, když brejk potvrdit nedokázal, a bylo vyrovnáno 2:2.
V následujících gamech si oba hráči byli na svém podání jistí a vše směřovalo k tomu, že o osudu úvodní sady bude muset rozhodnout zkrácená hra. Rodák z Gijónu, který ve čtvrtfinálovém zápase pořádně trápil i Jakuba Menšíka, si ale svůj druhý úder schoval do desáté hry. V té o rok staršímu soupeři podruhé v setu vzal podání a první dějství tak ovládl za 38 minut 6:4.
Ve druhém setu se do větších příležitostí prolomit soupeřův servis dostal německý tenista. První brejkbol si vypracoval hned v úvodním gamu, druhý pak v páté hře. Ani jeden však nedokázal Struff proměnit.
Rodák z Warsteinu se naopak do kritické situace dostal za stavu 4:5, kdy při svém podání odvracel hned tři mečboly. Díky přesnému servisu se mu povedlo z bezprostředního ohrožení dostat a srovnal.
Sadu tak musel rozhodnout tie-break. A v něm se odehrál další neuvěřitelný průběh. Zatímco v sobotním duelu zvítězil Flavio Cobolli nad Zizou Bergsem 17:15 v rozhodujícím tie-breaku třetího setu, tentokrát se odehrál úplně jiný příběh.
Struff ve zkrácené hře jednoznačně dominoval, když se dostal do vedení 6:1. Zápas, který tak jednoznačně směřoval do rozhodující sady, však nabral neskutečný obrat. Už bez zábran hrající Carreňo sedmi body v řadě průběh naprosto otočil, tie-break získal 8:6 a po hodině a 46 minutách zajistil Španělsku první bod.
Tie-break snů rozhodl semifinálové drama. Itálie útočí na daviscupový hattrick
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Snad do třetice zítra