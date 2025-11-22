Zverev zvládl oba tie-breaky a znovu zachránil Německo. O druhém finalistovi DC rozhodne čtyřhra

DAVIS CUP - O druhém finalistovi Davisova poháru rozhodne závěrečná čtyřhra. První bod pro Španělsko v Boloni získal Pablo Carreňo (34), který v úvodním semifinálovém duelu porazil i díky neskutečné otočce v tie-breaku Němce Jana-Lennarda Struffa (35) po setech 6:4, 7:6. V zápase jedniček poté zvítězil Alexander Zverev (28) nad Jaume Munarem (28) a srovnal na 1:1. Vítěz duelu si o titul zahraje v neděli s domácí Itálií.
Alexander Zverev proti Španělsku vyrovnal (@ Tiziana FABI / AFP / AFP / Profimedia)

Munar – Zverev 6:7, 6:7

Zverev nastupoval do duelu s Munarem v roli jasného žebříčkového favorita. Navíc s vědomím, že pro zachování německých šancí na finále Davis Cupu musí bezpodmínečně zvítězit.

A podle toho také utkání začal. Aktivní hrou držel svého soupeře ve výměnách pod tlakem a hned ve třetí hře se při Španělově podání dostal do vedení 40:0. Munar ještě úvodní dvě hrozby odvrátil, na třetí už ale reagovat nedokázal.

Přemožitel Jiřího Lehečky ze čtvrtfinále se ale postupem času dostával do tempa, a i světové trojce ukázal, čím může být nebezpečný. Aktivní hrou nutil světovou trojku hrát údery z těžkých pozic a vyplatilo se mu to. V šesté hře i on uspěl na příjmu a bylo vyrovnáno.

V dalším průběhu úvodního dějství už ani jeden z tenistů soupeře na returnu k brejku nepustil a o vítězi první sady tak musel rozhodnout tie-break. V něm jednoznačně dominoval rodák z Hamburku. Velmi rychle se dostal do vedení 5:2 a na rozdíl od Struffa, který ztratil vedení 6:1, už sadu nepustil. Tie-break vyhrál s přehledem 7:2 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.

Zverev vstoupil do druhé sady sebevědomě a vypadalo to, že bude udávat tempo zápasu. Ve třetí hře to však byl on, kdo díky několika nevynuceným chybám prohrál podání, což Munar vzápětí při svém servisu potvrdil a dostal se do vedení 3:1.

Náskok mu však dlouho nevydržel a po šesti hrách bylo znovu vyrovnáno. Žádný brejkbol už k vidění nebyl a došlo znovu na zkrácenou hru. V té byl jasně lepší Němec, který se dostal do vedení o tři body. První dva mečboly ještě nevyužil, ale při tom dalším už zápas zakončil po skvělém přechodu na síť a poslal utkání do rozhodující čtyřhry.

Do té za tým Německa nastoupí skvělá deblová dvojice Tim Puetz a Kevin Krawietz, kteří rozhodli proti Argentině. Za Španělsko jsou nominování opět vítěz dvou letošních grandslamů Marcel Granollers a Pedro Martínez, kteří ve čtyřhře ve čtvrtek porazili Čechy.

Carreňo – Struff 6:4, 7:6

Carreňo mohl do zápasu se Struffem jít s vědomím, že ze šesti vzájemných duelů ovládl čtyři. Do utkání ale vstoupil lépe německý tenista, když hned ve třetí hře vzal svému soupeři servis. Výhodu z nadějně rozjetého setu však rychle eliminoval, když brejk potvrdit nedokázal, a bylo vyrovnáno 2:2.

V následujících gamech si oba hráči byli na svém podání jistí a vše směřovalo k tomu, že o osudu úvodní sady bude muset rozhodnout zkrácená hra. Rodák z Gijónu, který ve čtvrtfinálovém zápase pořádně trápil i Jakuba Menšíka, si ale svůj druhý úder schoval do desáté hry. V té o rok staršímu soupeři podruhé v setu vzal podání a první dějství tak ovládl za 38 minut 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu se do větších příležitostí prolomit soupeřův servis dostal německý tenista. První brejkbol si vypracoval hned v úvodním gamu, druhý pak v páté hře. Ani jeden však nedokázal Struff proměnit.

Rodák z Warsteinu se naopak do kritické situace dostal za stavu 4:5, kdy při svém podání odvracel hned tři mečboly. Díky přesnému servisu se mu povedlo z bezprostředního ohrožení dostat a srovnal.

Sadu tak musel rozhodnout tie-break. A v něm se odehrál další neuvěřitelný průběh. Zatímco v sobotním duelu zvítězil Flavio Cobolli nad Zizou Bergsem 17:15 v rozhodujícím tie-breaku třetího setu, tentokrát se odehrál úplně jiný příběh.

Struff ve zkrácené hře jednoznačně dominoval, když se dostal do vedení 6:1. Zápas, který tak jednoznačně směřoval do rozhodující sady, však nabral neskutečný obrat. Už bez zábran hrající Carreňo sedmi body v řadě průběh naprosto otočil, tie-break získal 8:6 a po hodině a 46 minutách zajistil Španělsku první bod.

Tie-break snů rozhodl semifinálové drama. Itálie útočí na daviscupový hattrick

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
com
22.11.2025 17:27
No jo, to se to Sašovi hraje, když je ze hry Carlítos a Mastičkář
subaru
22.11.2025 15:17
Psal jsem to tu hned po zápase Jirky. Že Munar lupne i Zvereva. Tak uvidíme
Liverpool22
22.11.2025 15:39
Munar se drží, ale už je mínus set - takže to asi nedá a rozhodne debl smile
Mony
22.11.2025 14:27
Tohle jsou prostě Story!
Snad do třetice zítra
