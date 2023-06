23 statistik k triumfu Djokoviče: Rekordní grandslamový titul, král tie-breaků, přes 10% vyhraných majorů v open éře

Získal rekordní 23. grandslamový titul. To je nejvyšší počet v mužské dvouhře v historii, na druhém místě je Rafael Nadal s 22 kousky.

Jako jediný muž v historii ovládl všechny čtyři grandslamy třikrát. Na tento úspěch dosáhl na letošním French Open, v Paříži triumfoval také v letech 2016 a 2021. K tomu má 10 trofejí z Australian Open, sedm z Wimbledonu a tři z US Open.

Od roku 1925 je nejstarším vítězem French Open. V neděli mu bylo 36 let a 20 dní, překonal tak Rafaela Nadala z loňského roku (36 let a dva dny). Ženský rekord drží Serena Williamsová, jež v areálu Rolanda Garrose slavila v roce 2015, tehdy jí bylo 33 let a osm měsíců.

Triumfem na French Open se vrátil na post světové jedničky. Tím posunul vlastní rekord, v pondělí zahájil 388. týden na tenisovém trůnu. Mezi ženami je rekordmankou Steffi Grafová s 377 týdny.

Jednalo se o jeho celkově 94. titul. V open éře se s tímto číslem dělí o třetí místo s Ivanem Lendlem, lepší jsou v této statistice pouze Jimmy Connors (109) a Roger Federer (103).

Na nejvyšším okruhu slavil už 1 058 vítězství. Na dosah má třetí místo v open éře, na kterém se nachází Ivan Lendl a Rafael Nadal s 1 068 výhrami, před nimi jsou Jimmy Connors (1274) a Roger Federer (1251). V open éře má Djokovič nejlepší mužskou zápasovou úspěšnost (1 058:210, 83.44%).

Po 30. narozeninách dobyl 11 grandslamů, což je rekord open éry. Předtím se dělil o první místo se Serenou Williamsovou, Američanka po třicítce získala 10 grandslamových vavřínů.

