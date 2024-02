Alcaraz by dal přednost zlatu z olympiády před triumfem na Roland Garros. Je to můj sen, řekl Španěl

Carlos Alcaraz (20) chce letos v pařížském areálu Rolanda Garrose zabojovat o grandslamový titul i olympijské vítězství. Ačkoliv by na zdejší antuce rád získal obě trofeje, pokud by si musel vybrat, dal by přednost zlaté medaili před Pohárem mušketýrů. Řekl to novinářům na turnaji v Buenos Aires.

Alcaraz chce získat zlato z olympiády v Paříži (© Profimedia)