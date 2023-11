Alcaraz má první výhru na Turnaji mistrů, Medveděv si zajistil postup do semifinále

TURNAJ MISTRŮ - Carlos Alcaraz (20) si připsal své první vítězství na Turnaji mistrů, španělský debutant si po takřka bezchybném výkonu poradil 7:5, 6:2 s Andrejem Rubljovem (26). Díky dvousetové výhře výrazně zvýšil své šance na postup do vyřazovacích bojů, kdežto Rus prohrál i druhý zápas jasně ve dvou setech a končí ve skupině. Místo v semifinále si už zajistil Daniil Medveděv (27), který v souboji bývalých šampionů porazil 7:6, 6:4 Alexandera Zvereva (26) a pokračuje bez ztráty setu.

Alcaraz – Rubljov 7:5, 6:2

Carlos Alcaraz v úvodních sedmi měsících probíhající sezony posbíral šest trofejí a ve Wimbledonu získal druhý grandslamový titul. Po ovládnutí nejslavnějšího turnaje se mu však přestalo dařit, stále čeká na další triumf a už v neděli prohrál souboj o koncoroční post světové jedničky s Novakem Djokovičem.

Debut na Turnaji mistrů měl absolvovat již loni, ale zranění ho do italské metropole nepustilo. V turínské areně Pala Alpitour tak poprvé účinkuje až letos a v úvodním zápase s Alexanderem Zverevem potvrdil slabší formu a nedotáhl náskok 1:0 na sety. Zapsal tak svou první sérii tří porážek od března 2021, kdy ještě sem tam působil na challengerech.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

V premiérovém vzájemném souboji s Andrejem Rubljovem si ovšem vedení vzít nenechal. Na podání byl nekompromisní a dohromady ztratil jen sedm fiftýnů. Odpor soupeře nicméně zlomil až v koncovce úvodního dějství, když za stavu 5:5 využil celkově třetí brejkbol v utkání. Na začátku druhé sady se mu povedl další brejk, v dalším průběhu už na kurtu dominoval a vyhrál posledních 12 bodů.

Bývalý lídr žebříčku dvousetovým vítězstvím výrazně zvýšil své šance na postup. Loňský semifinalista Rubljov naopak o možnost projít do semifinále definitivně přišel, protože set nezískal ani proti Daniilovi Medveděvovi, s nímž dokonce uhrál ještě o game méně.

"Byl to úplně jiný zápas, předvedl jsem mnohem lepší výkon. Takovou úroveň potřebuju, pokud chci mít na tomto úžasném turnaji šanci," srovnával Alcaraz střetnutí s Rubljovem a Zverevem. "Včera jsem měl vážně dobrý trénink, který mi dnes pomohl k tak dobrému výkonu. Jsem velmi spokojený," dodal.

Medveděv – Zverev 7:6, 6:4

Daniil Medveděv Turnaj mistrů v roce 2020 ovládl a v následné sezoně došel do finále. Loni ale stejně jako při svém debutu v roce 2019 prohrál všechny tři zápasy ve skupině a úspěchy z předchozích sezon nezopakoval.

Letos ale první dva soupeře porazil 2:0 na sety a jako první si zajistil místo v semifinále. Po výhře nad krajanem Rubljovem si i s Alexanderem Zverevem, kterého v repríze předloňského finále porazil 7:6, 6:4. Vzájemnou bilanci upravil na 11:7, z toho 5:1 v této sezoně a 3:2 na Turnaji mistrů.

Medveděv zahájil zápas ziskem soupeřova podání, ale Zverev v šesté hře vyrovnal a pak se rozhodlo až v tie-breaku. Německý tenista v něm nevyužil dva setboly, zatímco soupeř proměnil hned první. Pak si oba rivalové dlouho drželi servis, Medveděv nejprve v deváté hře odvrátil vůbec první brejkbol druhé sady a vzápětí při podání Zvereva sám první a jedinou nabídnutou šanci zužitkoval.

Statistiky zápasu Daniil Medveděv – Stefanos Tsitsipas (@ Livesport)

"Psychicky to byl velmi náročný zápas. Začal jsem dobře, Saša měl slabší start. Ale on se do toho dostal a já se naopak postupně zhoršil. Byl jsem rád, že jsem zmobilizoval síly a ten první set jsem získal. Za tu výhru jsem moc rád, v závěru sezony jsem pár podobných zápasů prohrál, takže tohle vítězství je opravdu příjemné," řekl třetí hráč světa Medveděv v pozápasovém rozhovoru.

Postupové varianty

O druhé postupové místo z Červené skupiny se v pátek utkají 'na dálku' Alcaraz se Zverevem. Lepší výchozí pozici má Španěl, kterému stačí jakákoliv výhra nad již jistým semifinalistou Medveděvem. Teoreticky ho dál pošle i jakákoliv porážka, pokud by Zverev prohrál s již vyřazeným Rubljovem.

"I když už mám jisté semifinále, tak chci skupinu vyhrát. Nechci ztratit vítězný rytmus. S Carlosem mám nevyřízené účty a máme spolu nějakou rivalitu. Doufám, že předvedu svůj nejlepší tenis a diváci si ho užijí," naznačil Medveděv svou motivaci před posledním zápasem ve skupině proti Alcarazovi, kterého v závěru sezony může sesadit z postu světové dvojky.

Už ve čtvrtek se rozhodne o semifinalistech Zelené skupiny. Šestinásobný šampion Novak Djokovič si semifinále zajistí v případě odpolední výhry 2:0 nad náhradníkem Hubertem Hurkaczem, dosud neporažený Ital Jannik Sinner by pak večer potřeboval uhrát alespoň set proti Holgeru Runemu. Pokud Srb ztratí set, Sinner bude mít semifinále jisté už před posledním zápasem ve skupině.

Pořadí skupin dvouhra | Pořadí skupin čtyřhra

Výsledky Turnaje mistrů