Alcaraz nezvládl premiéru na Turnaji mistrů, v Turíně podlehl dvojnásobnému šampionovi Zverevovi

Carlos Alcaraz se po červencovém triumfu ve Wimbledonu a zisku druhé grandslamové trofeje dostal i vinou různých zdravotních potíží do útlumu. Z šesti turnajů udělal jediné finále a utrpěl i nečekané porážky s Tommym Paulem, Grigorem Dimitrovem a naposledy s Romanem Safiullinem.

Bez sebevědomí a zápasového rytmu dvacetiletý Španěl dorazil na Turnaj mistrů, na kterém si letos po loňské absenci zaviněné zraněním břišního svalu odbývá premiéru. Vítězně do něj vstoupit nedokázal, s Alexanderem Zverevem prohrál 7:6, 3:6, 4:6 a značně si zkomplikoval boj o dvě postupová místa ze čtyřčlenné skupiny.

The 2-time Champ is up and running ‍♂️@AlexZverev defeats Alcaraz to kick off his #NittoATPFinals campaign! pic.twitter.com/Ds6sTahyoB