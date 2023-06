Azarenkové se zatím nedaří ani na trávě. V Hertogenboschi prohrála s hráčkou druhé stovky

Viktoria Azarenková měla silný vstup do sezony, jenže po čtvrtfinále v Adelaide a semifinále na lednovém Australian Open na další čtvrtfinálovou účast stále čeká a dvě soupeřky po sobě naposledy porazila v únoru v Dubaji. Tyto nelichotivé série neukončila ani v Hertogenboschi, kde absolvovala svůj první turnaj na trávě po dvou letech a měla další možnost dosáhnout na premiérový triumf na nejrychlejším povrchu.

Bývalá světová jednička měla potíže už v úvodním kole s kvalifikantkou a 231. ženou pořadí Natalijí Stevanovičovou a ve středu jasně prohrála s teenagerkou Ashlyn Kruegerovou.

Statistiky zápasu Azarenková - Kruegerová

Favoritka ztratila úvodních pět her, pak sice nastartovala obrat, ale soupeřka za stavu 5:3 dopodávala set čistou hrou. Do vedení se nedostala ani ve druhé sadě, kterou odstartovala prohraným servisem. Během ní si vypracovala jediný brejkbol, a to až v závěrečném gamu.

A special victory



Ashlyn Krueger is through to the quarterfinals in s-Hertogenbosch, easing past No.3 seed Azarenka! #LibemaOpen pic.twitter.com/VkiJdZN9An — wta (@WTA) June 14, 2023

Kruegerová si na tomto turnaji připisuje svá vůbec první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, před Azarenkovou nedala šanci ani Rebecce Petersonové. Ve svém největším čtvrtfinále vyzve Viktórii Hrunčákovou, nebo další grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou.