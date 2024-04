Bejlek má jedinečnou šanci projít v Madridu do osmifinále, o postup se popere také Vondroušová

V rámci nedělního programu letošního ročníku Mutua Madrid Open budou o osmifinále bojovat poslední dvě české naděje ve dvouhře žen. Kvalifikantka Sára Bejlek sbírá ve španělské metropoli svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a má velmi hratelné třetí kolo proti Ashlyn Kruegerové. Markéta Vondroušová narazí na teenagerku Mirru Andrejevovou, která v předchozím kole vyřadila Lindu Noskovou. V obhajobě budou pokračovat Carlos Alcaraz a Aryna Sabalenková.

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 28. 4.

Češi v akci

Bejlek (ČR) - Kruegerová (USA) | Court 4 (11:00 SELČ)

Vondroušová (7-ČR) - M. Andrejevová (-) | Arantxa Sánchez Stadium (14:30 SELČ)



Cesta za obhajobou titulu

Alcaraz (2-Šp.) - Seyboth Wild (Braz.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)

Sabalenková (2-) - Montgomeryová (USA) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Bejlek a Vondroušová jsou posledními nadějemi ve dvouhře žen

Sára Bejlek navázala v soubojích s Ruskami Annou Blinkovovou a Annou Kalinskou na zvládnutou kvalifikaci, zapsala své první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a ve třetím kole mohla mít daleko těžší soupeřku. Česká teenagerka ovšem narazí na nenasazenou Ashlyn Kruegerovou. S Američankou figurující na 70. místě pořadí, jež si v předchozím kole vyšlápla na Jekatěrinu Alexandrovovou, jasně prohrála loni v Austinu.

Markétě Vondroušové stačila jedna výhra na vylepšení osobního maxima na Mutua Madrid Open. O postup do osmifinále bude česká jednička a světová sedmička bojovat s teenagerkou a loňskou osmifinalistkou Mirrou Andrejevovou, která může po Lindě Noskové vyřadit další českou naději. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj a úřadující wimbledonská šampionka je mírnou favoritkou.

Alcaraz a Sabalenková budou pokračovat v obhajobě

Carlos Alcaraz kvůli problémům s rukou vstupuje do antukového jara až v tomto týdnu. Útok na hattrick v Caja Mágica odstartoval drtivým vítězstvím nad Alexanderem Ševčenkem, a pokud nebude zdravotně limitován, měl by uspět i v premiérovém střetnutí s Thiagem Seybothem Wildem. Brazilec postoupil do třetího kola po cenných skalpech Romana Safiullina a Lorenza Musettiho, dokonce neztratil set.

Aryna Sabalenková startovala v minulosti na Mutua Madrid Open pětkrát. Buď ztroskotala v prvním kole, nebo přebírala trofej pro šampionku. Obhajobu loňského titulu a útok na třetí triumf v tomto dějišti zahájila vydřenou výhrou nad Magdou Linetteovou. S divokou kartou a 183. hráčkou pořadí Robin Montgomeryovou by měla mít méně práce.

Více informací k vybraným zápasům

Bejlek (ČR) - Kruegerová (USA)

Vondroušová (7-ČR) - M. Andrejevová (-)

Alcaraz (2-Šp.) - Seyboth Wild (Braz.)

Sabalenková (2-) - Montgomeryová (USA)

Nedělní program

MANOLO SANTANA STADIUM (od 11:00 SELČ)

1. Šarífová (Egypt) - Rybakinová (4-Kaz.)

2. Rubljov (7-) - Davidovich (27-Šp.) / nejdříve ve 12:30 SELČ

3. Alcaraz (2-Šp.) - Seyboth Wild (Braz.) / nejdříve v 16:00 SELČ

4. Sabalenková (2-) - Montgomeryová (USA) / nejdříve ve 20:00 SELČ

5. Shapovalov (Kan.) - Zverev (4-Něm.)



ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 11:00 SELČ)

1. Griekspoor (24-Niz.) - Rune (11-Dán.)

2. Pavljučenkovová (20-) - Kasatkinová (10-) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. Vondroušová (7-ČR) - M. Andrejevová (-)

4. Garciaová (21-Fr.) - Paoliniová (12-It.)

5. Paul (15-USA) - F. Cerúndolo (21-Arg.)



COURT 4 (od 11:00 SELČ)

1. Bejlek (ČR) - Kruegerová (USA)

