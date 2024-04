Bejlek zahájila kvalifikaci v Madridu skalpem bývalé světové dvanáctky Wickmayerové

15:22

Struff je třetím nejstarším novým vítězem turnaje ATP

Jan-Lennard Struff v neděli na domácí antuce v Mnichově získal svůj první titul na okruhu ATP jako třetí nejstarší v historii (33 let a 362 dní). Jen o pár měsíců starší byli při svých premiérových triumfech Ital Paolo Lorenzi (34 let a 221 dní) v Kitzbühelu 2016 a Dominikánec Victor Estrella (34 let a 190 dní) v Quitu 2015.