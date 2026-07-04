Bojovnice Bouzková po parádním výkonu otočila bitvu se Samsonovovou, je v osmifinále
Samsonová - Bouzková 6:4, 6:7, 4:6
Hned o první game se při podání Bouzkové rozpoutala obrovská bitva. Česká tenistka čelila od úvodních výměn razantním úderům Samsonovové. První brejkbolovou možnost ještě odvrátila, při druhé ale už byla úspěšnější Ruska a šla do vedení. Z vedení se ale příliš dlouho neradovala. Ani ona se nemohla opřít o první podání, čehož Bouzková využila. Kvalitní délkou returnů dostala soupeřku pod tlak a srovnala stav. Vzápětí si česká tenistka poprvé v utkání podržela servis a šla do vedení.
Urputná bitva plná agresivních výměn ale pokračovala i nadále. I Samsonovová premiérově uspěla na podání a srovnala krok. V páté hře se musela rodačka z Prahy vypořádat s další hrozbou ztráty podání, vše ale zvládla a vedla 3:2. Ruska byla v této fázi utkání lepší hráčkou, Bouzkovou předčila svou typickou maximálně agresivní hrou a ani tradičně výborná defenziva vítězce z Nottinghamu nestačila. Svěřenkyně Antonína Bolardta ještě dokázala snížit, více už jí ale Samsonovová nedovolila a první sadu získala za 49 minut 6:4.
V úvodu druhé sady si každá z hráček musela při svém podání poradit s brejkovou hrozbou, obě však byly úspěšné. V dalších minutách se Bouzková i Samsonovová mohly opřít o servis a po šesti gamech byl stav nerozhodný 3:3. Rodačka z Oleněgorsku se do veliké šance rozhodnout zápas dostala za stavu 4:4, kdy vedla při podání Češky 40:15. Bouzková si ale i díky výborné hře na síti dokázala s kritickou situací poradit a znovu vedla.
Vítězka dvou letošních turnajů se nadále prezentovala obrovskou bojovností. Díky výborné obraně nutila Rusku zahrávat údery navíc, i díky tomu odvrátila za stavu 5:5 další dva brejkboly a zajistila si minimálně tie-break. K tomu ani nemuselo dojít. Bouzková vedla na returnu 40:15, Samsonovová ale oba setboly odvrátila a poslala sadu do zkrácené hry. V ní předvedla Bouzková výborný výkon. Přestože byla v řadě výměn pod tlakem, skvělým pohybem dokázala tlaku rivalky odolat. Tie-break získala poměrem 7:3 a poslala utkání do rozhodujícího setu.
Do závěrečného dějství vstoupila Bouzková skvěle, když Samsonovové vzala čistou hrou hned úvodní servis. Velmi důležitý game se odehrál vzápětí. Češka v něm odvrátila sedm brejkbolů a zajistila si příjemný náskok 2:0. I ve třetím gamu měla šampionka z Bogoty a Nottinghamu brejkboly na 3:0, tentokrát si ale 41. hráčka světa dokázala poradit a snížila na rozdíl jediné hry.
V následujících gamech si tenistky bez větších problémů držely svá podání, po sedmi gamech tak vedla Bouzková s brejkem v zádech 4:3. V osmé hře se ale k prolomení podání dostala Samsonovová a tentokrát její agresivní hra nesla úspěch. Poprvé v setu uspěla na příjmu a srovnala na 4:4. Bouzková ale reagovala stejnou kartou a za stavu 5:4 podávala na postup do osmifinále. V desáté hře se Češka dostala do stavu 0:40, pěti body v řadě ale dokázala game otočit a po výborném výkonu a třech a půl hodinách boje mohla slavit postup do osmifinále.
Bouzkovou ještě dnes čeká druhé kolo čtyřhry, kde bude po boku Španělky Sary Sorribesové usilovat o skalp prvního nasazeného páru Kateřiny Siniakové, Taylor Townsendové.
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Komentáře
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Věděl jsem, že to beze mě ve 3. zvládne.
Myslim ,ze to momentum udrzeni servisu a brejku, ta bitva opravdu byla uzasna... a tam se mentalne marie dostala do stavu, ktery proste i v tech propadech dokazala udrzet a dorazit vitezstvim...
Maruska tak ma sanci zopakovat QF... minimalne... nebooot... Rybakina je venku!!!
To cz derby finale vydrem... ikdyby nevim co :-D
ted se vratit na centr kurt a sakra tlacit tu Alexandru...
Koukam na cislech, ze Maruska ztratila brejk....
Musi te na obou frontach prijit rebrejky :-D
Co se da delat no...
proti tomu Maruska je zlaticko :-)))
Ted jeste ta Alexandra... a bude se hned lepe dychat :-)
Alexandra si ten prvni set doslovne podelala...
Švjontková měla kliku jak... Od Alex mm out, Iga na lajnu
tak nevim co rikas na druhy serv Alexandry, a to je levacka...
Alex serviruje na vitezstvi v 1.setu tak to musim dotlacit... :-)))
Za vsechno muze Pliskova :-D Ta ji uz dost zvedla... sebevedomi...
(( a nebo strasnej prusvih :D))
Strasne se utahala na tom servisgemu... jestli tohle zvladla... jooo... muze to byt ted pro Samsonku peklo...
Ale ja prechazim na centr kurt... drit tu za misu nebudu... :-D
https://www.viprow.sx/wimbledon/court-12-liudmila-samsonova-vs-marie-bouzkova-online-stream-1
https://partner.nonamejose.sx/38436c2b/d3778051/4c72e09e
Jestli Rybku prehraje i Mertens, tak to bude asi potvrzeni toho jejiho letosniho komformismu na trave.... v Queens jak jsem slysel ten pozapasovy rozhovor s Tanou.. tak me to teda prekvapilo... ona vi, ze jako musi vic dopredu... chape, ale neudela... spoleha se proste strasne na serv a prime body, stejne tak Linda... jenze letos jak je to sucho... tak teda nevim jestli to je nej. cesta... ono to zradne vypada, ze i jo... ale ve vysledku, pokud ma sikovnou souperku... tak to neni dobre...
Me letos vadit nebude, jak ji Mertenska z pavouka vytahne...
Jinak bych i ji pral, ale letos... za me zklamani...
pred tajbrejkem se Samsonka usmivala... jsem si rikla pockej ty jedna potvoro... tebe ten smich prejde :-)))
Uz jde na pauzu... snad marus konecne najde trochu vic prostoru a casu pro zkraceni hry... na saku ziskava... a ma fakt velky stesti... ze si v tech BP ten drop Samsonka chtela vyzkouset... nebot ju nebavilo honit Marii po BL... a bagrovat... toz i takovy je tenis :-)))
Samsonko....fuuu smerem dopredu...
Pojd Marusko!!!
pak ale Maruš šrapnel na 5:2.
3. set ale neznamená výhru...
Pojď Maru, zkus Samsona zlomit. Tohle byla nádhera.
Kostčka výborně vyprovodila Emičku
Zase to musim oddrit za toho misu...
(sojecka me sice hodi do banu, ze ji tady Marusku tak nahanim...ale ja si proste neumim pomoct ;-)
Jinak to vidím stejně, mohla by si ulehčit práci, ale nechce, chce dřít a trpět.
Hele ten druhy serv bych ji asi nezazlival... ona i ta Radwanska ho nikdy nemela nejak extra, ale na te trave tu zrucnost proste umela vyuzit...
ted zase mlati do toho jako pekne... najde tu svou lajnu... ale v tom behu ji tam Samsonka stejne supne prohoz, ktery nemuze dobehnout ani Sakkari... no...
Neni to s tou Maruskou jednoduche... ale skoda tohodle zapasu... doufejme, ze Samsonka zacne vymyslet blbosti, jako ted, kdy si zkusila drop :-)))
Marus uplne neaktivni neni... hleda si ty lajny... ale potrebuje se hodne nadrit, aby si je dobre zpracovala...
To je pořád přehazovaná s tím, že doufá, že jí nějaký z těch míčů vyjde. Přitom jejich účinnost je minimální. Drží se tak tak, podle toho, kolik UE zrovna vyrobí.
A druhý servis, to je vůbec kapitola...
ale zatim ani jeden nevynuceny nabeh na sako... par prilezitosti tam mela... ale dobre... nemusi to s tou Samsonkou citit... ovsem tech dropu je skoda... dokaze pekne obhazovat :-)))
skoda, ze se Marus moc snazi o prohozy... ruku ma dobrou na to, aby zahrala po lajne po prvnim prohozu... je videt, ze se snazi po te lajne i jit...
ono staci aby Samsonka vysla z toho sveho komfortu, ze to bude easy... a cely obraz hry se muze zmenit...
Uvidíme, jestli bude v jejích silách to ještě otočit.