Bojovnice Bouzková po parádním výkonu otočila bitvu se Samsonovovou, je v osmifinále

DNES, 11:50
Aktuality 169
WIMBLEDON - Fantastický výsledek! Marie Bouzková po parádním výkonu porazila ve třetím kole Wimbledonu ruskou soupeřku Ljudmilu Samsonovovou po setech 4:6, 7:6, 6:4. O vyrovnání svého dosavadního maxima česká tenistka zabojuje s Belgičankou Elise Mertensovou, která ve dvou setech vyřadila Jelenu Rybakinovou.
Profily hráčů
Samsonova Liudmila
Bouzková Marie
Marie Bouzková si ve Wimbledonu zahraje o čtvrtfinále (@ ČTK / AP / Kin Cheung)

Samsonová - Bouzková 6:4, 6:7, 4:6

Hned o první game se při podání Bouzkové rozpoutala obrovská bitva. Česká tenistka čelila od úvodních výměn razantním úderům Samsonovové. První brejkbolovou možnost ještě odvrátila, při druhé ale už byla úspěšnější Ruska a šla do vedení. Z vedení se ale příliš dlouho neradovala. Ani ona se nemohla opřít o první podání, čehož Bouzková využila. Kvalitní délkou returnů dostala soupeřku pod tlak a srovnala stav. Vzápětí si česká tenistka poprvé v utkání podržela servis a šla do vedení.

Urputná bitva plná agresivních výměn ale pokračovala i nadále. I Samsonovová premiérově uspěla na podání a srovnala krok. V páté hře se musela rodačka z Prahy vypořádat s další hrozbou ztráty podání, vše ale zvládla a vedla 3:2.  Ruska byla v této fázi utkání lepší hráčkou, Bouzkovou předčila svou typickou maximálně agresivní hrou a ani tradičně výborná defenziva vítězce z Nottinghamu nestačila. Svěřenkyně Antonína Bolardta ještě dokázala snížit, více už jí ale Samsonovová nedovolila a první sadu získala za 49 minut 6:4.

V úvodu druhé sady si každá z hráček musela při svém podání poradit s brejkovou hrozbou, obě však byly úspěšné. V dalších minutách se Bouzková i Samsonovová mohly opřít o servis a po šesti gamech byl stav nerozhodný 3:3. Rodačka z Oleněgorsku se do veliké šance rozhodnout zápas dostala za stavu 4:4, kdy vedla při podání Češky 40:15. Bouzková si ale i díky výborné hře na síti dokázala s kritickou situací poradit a znovu vedla.

Vítězka dvou letošních turnajů se nadále prezentovala obrovskou bojovností. Díky výborné obraně nutila Rusku zahrávat údery navíc, i díky tomu odvrátila za stavu 5:5 další dva brejkboly a zajistila si minimálně tie-break. K tomu ani nemuselo dojít. Bouzková vedla na returnu 40:15, Samsonovová ale oba setboly odvrátila a poslala sadu do zkrácené hry.  V ní předvedla Bouzková výborný výkon. Přestože byla v řadě výměn pod tlakem, skvělým pohybem dokázala tlaku rivalky odolat. Tie-break získala poměrem 7:3 a poslala utkání do rozhodujícího setu.

Do závěrečného dějství vstoupila Bouzková skvěle, když Samsonovové vzala čistou hrou hned úvodní servis. Velmi důležitý game se odehrál vzápětí. Češka v něm odvrátila sedm brejkbolů a zajistila si příjemný náskok 2:0. I ve třetím gamu měla šampionka z Bogoty a Nottinghamu brejkboly na 3:0, tentokrát si ale 41. hráčka světa dokázala poradit a snížila na rozdíl jediné hry.

V následujících gamech si tenistky bez větších problémů držely svá podání, po sedmi gamech tak vedla Bouzková s brejkem v zádech 4:3. V osmé hře se ale k prolomení podání dostala Samsonovová a tentokrát její agresivní hra nesla úspěch. Poprvé v setu uspěla na příjmu a srovnala na 4:4. Bouzková ale reagovala stejnou kartou a za stavu 5:4 podávala na postup do osmifinále. V desáté hře se Češka dostala do stavu 0:40, pěti body v řadě ale dokázala game otočit a po výborném výkonu a třech a půl hodinách boje mohla slavit postup do osmifinále.

Bouzkovou ještě dnes čeká druhé kolo čtyřhry, kde bude po boku Španělky Sary Sorribesové usilovat o skalp prvního nasazeného páru Kateřiny Siniakové, Taylor Townsendové.

Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

172
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Pe3k_
04.07.2026 15:51
Gratulace Marušce! smile
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chlebavevaju
04.07.2026 15:49
Barkovna má i štěstí na soupeřku v dalším kole, Mertensku upinka.
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chlebavevaju
04.07.2026 15:49
Barkovna má i štěstí na soupeřku v dalším kole, Mertensku upinka.
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frenkie57
04.07.2026 15:47
Rybka out! Ve druhém setu dostala 6:1. Takže Maruš jde v OF na Mertens. Souboj dvou obranářek. To bude zajímavé.
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Liverpool22
04.07.2026 15:52
Rybka dnes od začátku mimo mísu Zápas Mařenky s Mertens vidím vyrovnaně, ale je to hratelné. smile
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tommr
04.07.2026 15:47
Já jsem byl dneska úplně klidnej. Věděl jsem že Marie vyhraje od okamžiku kdy se objevila informace že Samsonova to má letos v zápasech na tři sety 1:10. S takovou hráčkou se tříseták prostě nedá prohrát ...
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frenkie57
04.07.2026 15:48
A Marie pět s osmi. Také jsem se uklidnil.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:47
Na centr kurtu jdeme do tajbrejku
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Ondřej.Jirásek
04.07.2026 15:44
MARUŠKA!!!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:45
:-))
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Diabolique
04.07.2026 15:44
Ryba out! Maruska semifinale!
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tommr
04.07.2026 15:49
Mertens by pro Marii měla být hratelná. Čtvrtou ranařku v řadě by už Marie nemusela ustát ...
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Diabolique
04.07.2026 15:50
Akorat ze se zase nase budou muset pobit spolu. S Lindou o semifinale.
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ccarloss
04.07.2026 15:43
Cywe, to byla bojovnost a nasazení! Nádhernej zápas. Jestli se podaří hrát Marušce proti Rybakině, tak to chci vidět.
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PTP
04.07.2026 15:44
Proti Rybakině bohužel ne, prohrála s Mertens.
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ccarloss
04.07.2026 15:46
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 15:48
s Elis si budou pinkat do rána
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Diabolique
04.07.2026 15:44
To se ji nepodari, protoze Rybakina v turnaji uz neni
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ccarloss
04.07.2026 15:46
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BooOoo
04.07.2026 15:43
jsem zvědav, jestli nastoupí do debla se Sarou proti Siniakove. Sara ji prisla podpořit na singla, ale po takové šichtě nevím nevím. Teď jde na kurt Lehecka a hned po něm by tam měly hrát
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Diabolique
04.07.2026 15:45
Pujdou ... se zpozdenim ... Maruska ted bude mit den na odpocinek.
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PTP
04.07.2026 15:45
Tak může taky něco uhrát ta Sára, ne?
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tommr
04.07.2026 15:51
Nic proti Marii ale toho debla už vyhrát opravdu nemusí. Musí jí stačit singl. Debla má pod palcem Katka ...
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Serpens
04.07.2026 15:42
Samsonovová prohrála si to sama, dvacet brejkbolů, to nepotřebuje komentář Ovšem Maruška hrozně bojovala a hodně ji zdeptala, a o tom to je. Kdo by byl řekl, že na trávě bude mít nejlepší GS vysledky.
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 15:45
ženský tenis nemá logiku
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 15:42
Maruška nádhera!smile
Maximální gratulace!
Věděl jsem, že to beze mě ve 3. zvládne.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:45
:-)) hlavne bez misy to melo vyhody, nebot ten by nam tu brblal, ze to dopadne jako vzdycky :-))) ale dobre...
Myslim ,ze to momentum udrzeni servisu a brejku, ta bitva opravdu byla uzasna... a tam se mentalne marie dostala do stavu, ktery proste i v tech propadech dokazala udrzet a dorazit vitezstvim...
Maruska tak ma sanci zopakovat QF... minimalne... nebooot... Rybakina je venku!!!
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 15:49
Elis nebude snadná soupeřka, ale Rybka by ji vystřílela.
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PTP
04.07.2026 15:42
Maruška se řídí heslem "Láska nehněvaná není milovaná"
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Petruco
04.07.2026 15:41
Paráda! Maruška to dala! Naše tenistky mi dělají jen samou radost... A Rusási ať si to třeba hodí.
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ccarloss
04.07.2026 15:42
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:40
U prileztitosti 40. vyroci od posledniho debl titulu karlovny tenisu a travy Martiny Navratilove ma CR 3 hracky ve druhem tydnu a jeste jednu moznou k dobru!
To cz derby finale vydrem... ikdyby nevim co :-D

ted se vratit na centr kurt a sakra tlacit tu Alexandru...
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frenkie57
04.07.2026 15:39
Maruška to zvládla! A to prosím, z 0:40. Bravo! Velká gratulace.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:40
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HAJ
04.07.2026 15:41
Jo, v tenise se dějí zázraky. Také gratulace Marušce, je to odměna za její bolovnost.
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 15:43
smile
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Diabolique
04.07.2026 15:39
A Mertens taky dobry!
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PTP
04.07.2026 15:39
Ty naše sladký embéčko, jsi třída!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:40
:-))
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:37
prechazim na zaver marusky!!!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:37
hned vyhoda!!! a MB jak MaryBou
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:38
Prisel jsem videl jsem potlacil jsem Marus je booooorkyyyynnneeeee!!!!!
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PTP
04.07.2026 15:36
Nikde tady nevidím Míšu, ten to asi nechce vidět a komentovat live, jak ta Bára Krejčíková
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Diabolique
04.07.2026 15:36
Marusko odpust, ale clovek musi koukat na Igu s Ealou. Musis to zvladnout bez nas.
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Diabolique
04.07.2026 15:37
Ale na matchball jsem to prepnul. Maruska HVEZDA!
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jir6
04.07.2026 15:28
Neaspiruje to na jeden z nejdelších zápasů žen ve Wimbledonu?
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:28
Alexandra nezvladla doservirovat... ufff.
Koukam na cislech, ze Maruska ztratila brejk....
Musi te na obou frontach prijit rebrejky :-D
Co se da delat no...
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frenkie57
04.07.2026 15:31
A hned si ho vzala zpět a jde podávat do zápasu.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:34
Spravne, Marusce verim... horsi situace se nam rozviji na centr kurtu...
proti tomu Maruska je zlaticko :-)))
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:32
Maruska splneno... na tu jde se spolehnout...
Ted jeste ta Alexandra... a bude se hned lepe dychat :-)
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:32
Pane boze...
Alexandra si ten prvni set doslovne podelala...
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 15:35
doreturnovat.
Švjontková měla kliku jak... Od Alex mm out, Iga na lajnu
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:36
Jako stezoval sis na druhy serv Marusky...
tak nevim co rikas na druhy serv Alexandry, a to je levacka...
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 15:39
doreturnovat. Ale Šwjontková měla kliku jak... Alex mm out, Iga na lajnu...
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Kuba4Win
04.07.2026 15:27
Ted se bohužel Samsonka chytla a už to vypadá že zápas nepustí...
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frenkie57
04.07.2026 15:32
Chyba lávky!
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hanz
04.07.2026 15:26
Jahůdka to pos.ala... klasicky..
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Esgalnor
04.07.2026 15:25
Aaa, brejk ne..
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Kuba4Win
04.07.2026 15:26
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jir6
04.07.2026 15:25
Neee
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Esgalnor
04.07.2026 15:12
Wow, Marie za stavu 3:2 15:15 ve třetím neuvěřitelnej bod. Ale furt je to hrozně těsný. Vlku, vrať se :D
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frenkie57
04.07.2026 15:13
A ten na.ranej výraz Samsonky potom, k nezaplacení. Na vše ostatní tu máte...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:22
Vratim se az na zaver... ale ted pracuji na klicovem zapasu a na te Filipince, ktera si chce skazit zivotni zapas... nebot, jak ta nam pusti Igu do trhaku,... tak ji bude tezke zastavovat, uz tak ji Pliskova zvedla nebezpecne sebevedomi...
Alex serviruje na vitezstvi v 1.setu tak to musim dotlacit... :-)))
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:23
A jsou to nervy...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:26
Do haje, na vsech frontach mame propad...
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Liverpool22
04.07.2026 15:10
Rybka dnes špatný a 1. set je v háji - asi vypadne. Už na začátku se Vukov mračil - něco není v pořádku. Rybka se snažila začít ve velké intenzitě, ale Mertens se udržela, odvrátila na úvod brejky a pak už byla opticky lepší. Uvidíme co se stane ve 2. setu.
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Liverpool22
04.07.2026 15:34
Rybka 1:5 a brzy konec smile
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zfloyd
04.07.2026 15:03
Marie ,Mertens se ti snaží odklidit Rybku tak přidej
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chlebavevaju
04.07.2026 15:02
Hlavně Eala vyřadit polskýho klučíka.
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Preview.lover
04.07.2026 14:58
Prodleva mezi prvním a druhým servisem je u Rusky pravidělně 15 sekund, není to překročení limitu?
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Liverpool22
04.07.2026 14:58
Krueger pokračuje ve velké travnaté jízdě a v pohodě postupuje smile Dnes hodně dvojchyb a chyb, ale i tak super výkon a po 1. servisu 84% vítězných míčů což je super. Další na řadě je Martička - tak uvidíme.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:13
Podle me ma sanci ji dat... ale muze to byt pro vyvoj pavouka take fatalni... jeden z klicovych zapasu se hraje ted... pokud Alexandra Igu nezastavi, tak si nedokazi Krueger predstavit, jak celi tomu tlaku na Centr Kurtu proti Ize... to mozna spis tu Martu... ale.... pokud by dnes Iga vyhrala se muze klidne dostat zpet do sve zony... a otazka je... jak ji potom bude nekdo dal zastavovat...
Za vsechno muze Pliskova :-D Ta ji uz dost zvedla... sebevedomi...
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Liverpool22
04.07.2026 15:23
O Krueger bych se nebál v případném zápase s Igou - má sebevědomí, a nebojí se velkých jmen a kurtů. Už má skalpy Marty, Mirry, Rybky......Krueger je ranařka s BIG servisem a to Ize nevoní viz. zápasy s Penko......
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Vlk-v-trave
04.07.2026 15:35
Ale vis jak... Wimbledon ma svou atmosferu... a videli jsme tam uz ruzne veci ve druhem tydnu :-D A co teprve v SF a Finale...:-D
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:56
Krueger je ve 4. kole... Marta se ma na co tesit ;-) A mozna nejen ona...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:54
Tak jedem Alexandro :-) Levacky serv... dneska na place !!! Na centr kurtu... kde Martina vyhrala 9 titulu... to muze byt epicky den...
(( a nebo strasnej prusvih :D))
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:57
Zatim to vypada na prusvih... strasne ty lifty od Igy... "sedi" moc daleko... takhle to nemuze uhrat...
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Esgalnor
04.07.2026 14:49
Maru tam má dneska boyfrienda a jeho kámoše. Není divu, že se tak rve. Ještě kousek!
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jir6
04.07.2026 14:48
Maruška už je aktivnější a přináší to ovoce, navíc je všude a Ruska tohi začíná mít dost, brejk udržet!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:46
Kdo tenhle gem urve... je mozne ze i urve zapas... je to mozne momentum tohoto zapasu...
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bardunek666
04.07.2026 14:47
Bojuje jako lev. Je neuvěřitelné, co Maruška dokáže vyběhat.
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frenkie57
04.07.2026 14:47
Po sedmi odvrácených BB Marie. A to podávala pod psa.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:51
Nedivim se byl to klicovy gem, aby udrzela brejk... o ktery se tahaly slusne... pak dochazi i ty sily na servu...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:49
Jo Maruskaaa!
Strasne se utahala na tom servisgemu... jestli tohle zvladla... jooo... muze to byt ted pro Samsonku peklo...
Ale ja prechazim na centr kurt... drit tu za misu nebudu... :-D
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bardunek666
04.07.2026 14:44
Marie bez prvního servisu
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hanz
04.07.2026 14:42
Někdo strým? na Freeporn nejde
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Liverpool22
04.07.2026 14:47
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon-women/8028512/

https://www.viprow.sx/wimbledon/court-12-liudmila-samsonova-vs-marie-bouzkova-online-stream-1

https://partner.nonamejose.sx/38436c2b/d3778051/4c72e09e
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Diabolique
04.07.2026 15:35
To jsem neznal. Ale urcite to tam nekde bude, zkusim hledat. Myslim ze jsem tam zahlidl Ealu!
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hanz
04.07.2026 15:40
Zkus, bývá to tam pěkné. .)
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Liverpool22
04.07.2026 15:44
smile
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hanz
04.07.2026 15:52
Nu, co, spletl jsem si weby...
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Liverpool22
04.07.2026 14:34
Teď je toho moc. smile Krueger potvrzuje zatím roli favoritky a bere 1. set. smile Rybka i Vukov se mračí, ale zatím se drží smile
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:41
Krueger je cerna klisna na letosni ucats v QF u dolnaku :-)

Jestli Rybku prehraje i Mertens, tak to bude asi potvrzeni toho jejiho letosniho komformismu na trave.... v Queens jak jsem slysel ten pozapasovy rozhovor s Tanou.. tak me to teda prekvapilo... ona vi, ze jako musi vic dopredu... chape, ale neudela... spoleha se proste strasne na serv a prime body, stejne tak Linda... jenze letos jak je to sucho... tak teda nevim jestli to je nej. cesta... ono to zradne vypada, ze i jo... ale ve vysledku, pokud ma sikovnou souperku... tak to neni dobre...
Me letos vadit nebude, jak ji Mertenska z pavouka vytahne...
Jinak bych i ji pral, ale letos... za me zklamani...
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Liverpool22
04.07.2026 14:50
Krueger se v USA přezdívá americká Rybakina jelikož má podobné zbraně a konečně snad začne naplňovat obrovský potenciál - možná už dospěla a odžila si telecí léta. Může tady dojít hodně daleko - na trávě se jí daří.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:31
No prosim... pohovor s trenerem marusce prospel, hned v uvodu... jenze... aby na to nezapomnela po prvnim krpe...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:33
A Samsonka na nervy... doufejme, ze v tom vydrzi do konce zapasu!
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pantera1
04.07.2026 14:29
Martička zvládla bitvu s Emmičkou a postupuje
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:32
A Krueger je blizko, aby postrasila ne jednu favoritku v dolni casti pavouka...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:27
Oddrel jsem to za misu :-D
pred tajbrejkem se Samsonka usmivala... jsem si rikla pockej ty jedna potvoro... tebe ten smich prejde :-)))
Uz jde na pauzu... snad marus konecne najde trochu vic prostoru a casu pro zkraceni hry... na saku ziskava... a ma fakt velky stesti... ze si v tech BP ten drop Samsonka chtela vyzkouset... nebot ju nebavilo honit Marii po BL... a bagrovat... toz i takovy je tenis :-)))
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Esgalnor
04.07.2026 14:25
Uf! :D Tak snad ten třetí klapne...
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Serpens
04.07.2026 14:25
No, a Linda je v háji Tolik štěstí dnes pro obě holky rozdáno být nemůže
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:24
:-D
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:23
DF ale zase ocenuji, ze chtela na druhym risknout pekne Tecko! Nevadi... jede se dale... jeste fiftynek, a mame treti setik :-)))
Samsonko....fuuu smerem dopredu...
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:26
no, hlavně z toho mizernýho nadhozu neměla vůbec podávat
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:35
nebud detajlista :-) byly to milimetry... a mohla z druheho mit i primy bod... to by Samsonka nevzala... takovych Gyros nasazel... z druheho, ty ml. auty, kdy ten nadhoz nebyl idealni... toby se ty hracky uplne zblaznily...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:21
No pecka... Samsonka opet chyba v prechodu do hloibi kurtu... ja ji tam prinutim myslenkove vic behat :-D
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:19
warining pro Samsonku, spravne, odpalovani = warning = hracka nam nervozni!!!
Pojd Marusko!!!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:18
jooo minibrejk... jeste ze se nam Samsonka pohla dopredu... :-))
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:25
hlavně po tom pohnutí dost mizerně zahrála

pak ale Maruš šrapnel na 5:2.
3. set ale neznamená výhru...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:28
simte ted ji trener vysvetluje... ve druhem trochu lepsi, ale musi jit hloubeji do kurtu... dostavat se rychleji k micum, no a nebat se ji pritahnout na sako... pokyny dostala...
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Serpens
04.07.2026 14:18
Hergot, tam nemají servis limit?
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:16
nakolnec právě krátký čop rozhodl o TB
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:11
Marusko ale ted jako pojd!!! uz :-))) Zarvi si jeste jednou poradne a do toho tretiho to prosim dotlac... mas 2x BP
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:14
sakra skoda... ale furt se to da jeste brejknout...
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:14
už ne
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pantera1
04.07.2026 14:15
Zatím to nevychází, Samson evidentně třetí set nechce .
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:16
kaslat na ni... my ho chceme :-D
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pantera1
04.07.2026 14:21
Vypadá to, že by mohl být .
Pojď Maru, zkus Samsona zlomit. Tohle byla nádhera.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:16
jo... a je tu tajbrejk... to bude ocistec...
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Esgalnor
04.07.2026 14:09
Wow, že je Maire bojovná vím, ale ještě jsem ji neviděl zápas takhle prožívat. Úplně drtím palce!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:13
Ja se zase pristihuji, ze silne myslim na to, aby ta Samsonka dala drop nebo pretahla pecku do autu :-)))
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:08
Jooo, Maruska rve... Samsonka opet zkouska dropu :-)))
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:05
když už drop, tak místo cross lob
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:02
Maruško Ty nám dáváš... Aspoň pár těch volejů, že vyjde...

Kostčka výborně vyprovodila Emičku
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:01
No konecne, vyslysela me Marus... sla dopredu... skoro po dvou setech... a na saku bajecne... me z ni vite co :-D
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:03
nejen tebe. Ale myslím, že do 3. nepůjdeme
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jir6
04.07.2026 14:08
Uvidí se, teď zahrála skvěle!!
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:09
jj kombinace drop a volej vyvolala aplaus
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:09
ale trebas pujdeme... zahajil jsem akci silna myslenka - aby ta Ludmila zkousela drop a lajny :-)))
Zase to musim oddrit za toho misu...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 14:10
tem me stve vic jak ta Maruska :-D
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:14
je na jahodách s Barkovem
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pantera1
04.07.2026 13:48
Maruška je dneska dost marná
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jir6
04.07.2026 13:49
Bohužel souhlasím.
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pantera1
04.07.2026 13:50
Jako někdy je to fakt utrpení se na ni dívat .
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:51
jako, jen někdy není
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:58
hlavne na trave, kdyz umi zahrat pekne drop... zahrala pouze 2x... ja bych ju roztrhl :-D
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 14:04
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chlebavevaju
04.07.2026 14:00
Maruna je marná pořád, na ten její antitenis se může vydržet dívat jen Barkov a Míša.
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pantera1
04.07.2026 14:04
no je fakt, že ten její výraz, že ju každou chvíli přibíjí na kříž vedle Ježíše je pro náročné . Sleduji ji jen výjimečně.
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:43
podle sport.cz bojuje Nosková, ne Bouzková Na fotce mají Marušku.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:39
Jak vidim Marusku hrat ty agresivni udery a jak hleda stale ty sve lajny, nebo uhly, tak koukam na promarneny potencial... v primem prenosu... hlavne ze chce hrat jak Serena... vysledkem je, ze tam pak vic lita jak hadr na holi po te BL... strane malo vyuzivani slajsu, dropu... tak se Marus probud...uz :-) Ted pouzije konecne slajs... a sup uz ma fiftynek... jahodu... a pak zase bude do toho mlatit... coz vypada pri tech moznostech, ktera ma ironicky... ovsem na servis gemu si otevirat kurt... to je spravne :-)))
(sojecka me sice hodi do banu, ze ji tady Marusku tak nahanim...ale ja si proste neumim pomoct ;-)
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jir6
04.07.2026 13:33
Marušce pomůže jen zvýšená agresivita, chce to, aby Ruska vyhodila pár balonů a dostane se jí to do hlavy.
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:37
ne, Maruš jí to radši bude nalejvat na FH, aby jí to zamázla
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jir6
04.07.2026 13:41
V Nottinghamu jsem viděl její zápas s Karolínou a tam do toho šla skvěle, tady to zatím takové není...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:43
Tak schvalne to nedela :-)) Je treba brat v uvahu tu souperku... aby nasla viteznou lajnu, musi se nadrit jak starena na poli... ja bych preferoval, vice kratkych slajsu, vice vyuzivat drop atd. Ale jak tam chce drit jak kun... tak jo... at se sedre... kdyz ji to bavi... :-)))
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:48
to je právě ten průšvih, myslím, že jí to nebaví. Jedině ještě, když dá z běhu prohoz, ale to je jednou za uherák...

Jinak to vidím stejně, mohla by si ulehčit práci, ale nechce, chce dřít a trpět.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:57
Ale zase ma dobreho fanouska misu, ktery trpi rad s ni :-)))

Hele ten druhy serv bych ji asi nezazlival... ona i ta Radwanska ho nikdy nemela nejak extra, ale na te trave tu zrucnost proste umela vyuzit...

ted zase mlati do toho jako pekne... najde tu svou lajnu... ale v tom behu ji tam Samsonka stejne supne prohoz, ktery nemuze dobehnout ani Sakkari... no...

Neni to s tou Maruskou jednoduche... ale skoda tohodle zapasu... doufejme, ze Samsonka zacne vymyslet blbosti, jako ted, kdy si zkusila drop :-)))
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:19
No konecne vysel dobre drop... mela by ho vice pouzivat - Samsonka je jiste dopredu dobra, ale porad vetsi sance nez od BL v tech prehozech... no a lajny neni tak jednoduche sbirat... ikdyz ted pekne... :-) po nejakem prohozu si tu lajnu nasla dobre... Maruska...;-)
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Serpens
04.07.2026 13:14
Trochu aktivity by Marii neškodilo, jinak nevím, jak chce tohle vyhrát.
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Liverpool22
04.07.2026 13:18
Nejvíc kroutím hlavou, když to Mařenka hodí na střed a Lída to zabije
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:21
tak hodi... nema tolik te defensivni zrucnosti... coz je skoda... nebot jak se dostane do tech pecek... tak chce jakby dal hrat, coz obcas uplne nejde a pak uz jsou to supy, ze to proste fakt nejak hodi...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:25
Spis je skoda, ze nema ten lepsi defensivni aspekt... dropshot, kratky slajs... hlavne ten kratky slajs je zajimavy... co tam jednou predvedla... on je takovy pro protihracku necekany... rozbiji rytmus hry...
Marus uplne neaktivni neni... hleda si ty lajny... ale potrebuje se hodne nadrit, aby si je dobre zpracovala...
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:31
Přesně o těch slajsech sem jdu psát, jestli mi někdo vysvětlí, proč je nepoužívá. Tedy asi ne

To je pořád přehazovaná s tím, že doufá, že jí nějaký z těch míčů vyjde. Přitom jejich účinnost je minimální. Drží se tak tak, podle toho, kolik UE zrovna vyrobí.
A druhý servis, to je vůbec kapitola...
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:47
Nevim jestli jsem dobre napocital, ale 2x drop, 4x slajs, z toho 3 vitezne fiftyny...
ale zatim ani jeden nevynuceny nabeh na sako... par prilezitosti tam mela... ale dobre... nemusi to s tou Samsonkou citit... ovsem tech dropu je skoda... dokaze pekne obhazovat :-)))
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tommr
04.07.2026 13:04
Zápas zatím probíhá tak jak jsem čekal. Samsonova hraje top-10 tenis a Marie se marně pokouší držet krok ...
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Georgino
04.07.2026 13:10
Ten kurz ve prospěch Marušky je dán jen tím žebříčkem? Při výsledky nedávné na trávě? Já to viděl tak 50:50, ale Ruska želbohu evidentně lepší.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 13:14
prvni set v zenskem tenise nic jeste neznamena... a hlavne v pripade obou akterek...
skoda, ze se Marus moc snazi o prohozy... ruku ma dobrou na to, aby zahrala po lajne po prvnim prohozu... je videt, ze se snazi po te lajne i jit...
ono staci aby Samsonka vysla z toho sveho komfortu, ze to bude easy... a cely obraz hry se muze zmenit...
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horska.kraslice
04.07.2026 13:22
Maruška bohužel v rozhodující fázi 1. setu za stavu 4:4 a dostala silnou ránu míčkem do hrudní kosti , určitě ji to v ten okamžik hrozně bolelo a přispělo k tomu, že další dva fiftýny ztratila, a tím i svoje podání, Samsonova pak lehce dopadávala.
Uvidíme, jestli bude v jejích silách to ještě otočit.
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tommr
04.07.2026 13:35
asi myslíš za stavu 3:3? 4:4 to nikdy nebylo ...
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horska.kraslice
04.07.2026 14:16
Ano, máš pravdu, 3:3. Samsonova brala Marušce podání na 4:3, pak už každá držela své, ale Marušce to už k ničemu nebylo
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:36
Nejdůležitější bylo se Samsonce omluvit, že si špatně stoupla
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horska.kraslice
04.07.2026 14:16
Přesně
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Tomas_Smid_fan
04.07.2026 13:34
o údery fh po lajně se snaží, ale spíš víc neúspěšně než úspěšně. Ale zato běhá
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Vlk-v-trave
04.07.2026 12:48
Marticka zatim potvrzuje roli favoritky... Maruska zatim ne... ale... jeste neni hotovo!
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Vlk-v-trave
04.07.2026 12:47
Marusko Pojd! :-)
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Random33
04.07.2026 12:26
Co se s tou Navarro stalo? Za rok takhle nabrat??
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polika
04.07.2026 12:27
chybela cast sezony kvuli nemoci, udajne neco se stitnou zlazou.
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Random33
04.07.2026 12:28
Dobre. Opravdu to vypada, ze to je /byla nemoc. Dik
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Diabolique
04.07.2026 12:15
Maruska tu amaterku smazne.
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tommr
04.07.2026 12:04
Moc nechápu proč je Marie považovaná za favoritku. Samsonova sice v poslední době nehraje moc dobře ale proti Marii se určitě vytáhne a podá svůj nejlepší letošní výkon ...
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Liverpool22
04.07.2026 12:09
Přesně tak. Navíc vzájemné zápasy 3:2 pro Rusku. Bude to zápas o Lídě. Jinak obě tady mají 1x čtvrtfinále a 1x osmifinále.
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Vlk-v-trave
04.07.2026 12:49
tommring je zaklad uspechu... u Marusky tim tuplem...
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