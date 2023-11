Bouzková se po Číně musela restartovat. Týmovou atmosféru mám ráda, byla opravdu super, usmívala se

Marie Bouzková si užívá na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové nečekaný závěr sezony. Poté, co nahradila v týmu kapitána Petra Pály zraněnou Karolínu Muchovou, porazila v úterý v Seville Viktoriji Golubicovou dvakrát 6:4 a v roli 'suplující' české jedničky zajistila Češkám proti Švýcarsku rozhodující druhý bod.

"Je to super pocit takhle vyhrát druhý bod," řekla novinářům Bouzková, která napodobila předchozí triumf jiné debutantky v soutěži Lindy Noskové. "Chtěla jsem na ni navázat a také to vybojovat. Začala jsem nervózněji, ale poté se vrátila ke své hře. Atmosféra byla super. Je to tady hodně týmové," uvedla 34. hráčka světa.

Vyrovnané utkání rozhodla Bouzková v koncovkách setů. V prvním získala od stavu 3:4 tři gamy po sobě, ve druhém využila první mečbol za stavu 5:4. "Ani jsem necítila, že by se někde něco zlomilo. Bylo to hodně těžké dohrát. Ona to také nechce dát zadarmo. Zlomilo se to až mečbolem," podotkla Bouzková.

V roli české jedničky nahradila světovou sedmičku Markétu Vondroušovou, která po příletu z Turnaje mistryň v Cancúnu do duelu nezasáhla. Přesun z náhradnice do role jedničky označila Bouzková za hodně nečekaný.

"Byla jsem proto strašně ráda, že přede mnou Linda vyhrála. Nechtěla jsem tam jít za stavu 0:1. Nemohlo to dopadnout líp," řekla Bouzková. "Já nastupuju strašně ráda za svoji zem. Ze začátku roku jsem ještě hrála v Austrálii United Cup, to bylo taky super. Mám ráda týmovou atmosféru. Za Česko jsem předtím hrála asi ve dvanácti letech v Prostějově," doplnila.

Se spoluhráčkami a trenéry se i hecovala. "Všichni si ze mě dělali legraci, že když Linda hrála zápas dvě a půl hodiny a já jsem známá tím, že mám taky ráda dlouhé zápasy, tak tam klidně můžu být čtyři hodiny. Pak ale byla poznámka o tom, kdo že měl dnes nejkratší zápas," vyprávěla s úsměvem.

Musela se znovu restartovat

Díky Poháru Billie Jean Kingové si prodloužila sezonu. Turnajovou část ukončila v Nanchangu, kde prohrála ve finále s Kateřinou Siniakovou. "Taky jsem si říkala, že jsem ani nevěděla, že budu ještě letos nastupovat do důležitého zápasu. Jsem ráda, že jsem se tak nějak restartovala. Na kurtu jsem se cítila dobře," uvedla česká tenistka.

Účinkování v reprezentaci si užívá o to více, že dříve v týmových soutěžích sbírala míčky. "Já jsem sbírala fakt hodně. Bylo to v Brně, Ostravě, Praze, Davis Cupu nebo Federerovi. Největší zážitek byl asi Federer a pak na Štvanici na turnaji WTA Báře Strýcové," dodala Bouzková.