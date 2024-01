Bouzková v Hobartu končí ve druhém kole. Z generálky na Melbourne ji vyřadila Putincevová

Marie Bouzková se v loňské sezoně dlouho trápila. Černé období zlomila až postupem do osmifinále Wimbledonu a na podzim v Nanchangu ji dokonce třikrát dělil jediný míček od druhého triumfu na okruhu WTA.

A na povedenou druhou polovinu loňské sezony, v jejímž závěru vyhrála 7 z 9 zápasů, navazuje solidními výkony i na začátku roku 2024. V Aucklandu došla do čtvrtfinále dvouhry a finále čtyřhry s Bethanií Mattekovou-Sandsovou, další turnaj kategorie WTA 250 v Hobartu absolvovala s bilancí jedné výhry a jedné porážky.

Pětadvacetiletá Češka si na tasmánském ostrově poradila se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou, ale ve druhém kole už nestačila na Julii Putincevovou. Tři měsíce poté, co na o čtyři roky starší Kazašku nestačila ve dvou setech v Pekingu, jí v Hobartu podlehla 4:6, 6:1, 3:6.

35. hráčka světa Bouzková v prvním setu pustila soupeřku do vedení 3:1 a ztrátu už smazat nedokázala. Druhou sadu naopak ovládla ziskem pět gamů za sebou. Ve třetím setu česká tenistka sice dvakrát smazala manko brejku, ale potřetí už zareagovat nedokázala.

Bouzková během dvě a čtvrt hodiny trvajícího utkání vyhrála stejný počet fiftýnů (88:88), zahrála více winnerů (33:24) a udělala stejný počet nevynucených chyb (29:29). Klíčové okamžiky ale zvládla lépe Putincevová.

