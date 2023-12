Češi v akci, sobota 2. 12. Štruplovou čeká útok na další letošní titul

30.11.

Van Assche se přiblížil semifinále

Luca Van Assche na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let udolal 4:3, 3:4, 3:4, 4:1, 4:3 Američana Alexe Michelsena a po zisku druhého bodu se přiblížil k postupu do semifinále. Jistotu však stále nemá, musí čekat na výsledek nočního zápasu mezi Hamadem Medjedovičem a Abedallahem Shelbayhem.