Češi v akci, úterý 31. 3. Macháč a Vocel začnou antukové jaro, Mrvu čeká těžké derby

Tomáš Macháč a Matěj Vocel v úterý zahájí antukové jaro, a to utkáním čtyřhry na podniku ATP v Maroku. Talentovaný teenager Maxim Mrva absolvuje české derby s Martinem Krumichem na challengeru v Itálii. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Tomáš Macháč zahájí v Maroku antukové jaro (© THOMAS F. STARKE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Macháč a Vocel vstoupí do antukového jara

Po téměř dvou měsících spojí síly Tomáš Macháč s Matějem Vocelem a společně vstoupí do další části tenisové sezony. Antukové jaro se rozhodli odstartovat na dvěstěpadesátce v Marrákeši, kde bude Macháč hrát i dvouhru, v níž má coby nasazená čtyřka v úvodním kole volno.

V osmifinále deblové soutěže čeká Macháče a Vocela tandem složený z velmi kvalitních specialistů na čtyřhru. A sice Romain Andreodo a Pierre-Hugues Herbert. Přesto je české duo mírným kurzovým favoritem na postup.

 

ATP 250 MARRÁKEŠ (Maroko), antuka

Program | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Macháč/Vocel (ČR) – Arneodo/Herbert (Monako/Fr.)

 

ATP CHALLENGER 100 MENORCA (Španělsko), antuka

Program | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Paulson (ČR) – Arnaboldi (3-It.)

 

Mrvu čeká těžké derby

Na challengeru v italské Barlettě dojde hned v prvním kole na české derby. To obstarají talentovaný teenager Maxim Mrva a o pět let starší Martin Krumich, který si musel místo v hlavní soutěži vybojovat přes kvalifikaci.

Mrva rozhodně bude mít velkou motivaci uspět. Se svým krajanem Krumichem totiž prohrál oba předchozí vzájemné souboje. Starší z českých tenistů měl loni navrch na challengeru v Poznani i ve finále na domácím podniku ITF v Pardubicích. Šance na vítězství v nadcházejícím duelu jsou naprosto vyrovnané.

 

ATP CHALLENGER 75 BARLETTA (Itálie), antuka

Program | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Mrva (ČR)Krumich (ČR)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | F. Duda/Latinovič (1-ČR/Srb.) – Bass/Genov (Brit./Bulh.)

 

ITF W50 NANTES (Francie), tv. povrch / hala

Program | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Palicová (6-ČR) – Pavlovová (-)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Kužmová/Palicová (SR/ČR) – Cirotteová/Martynovová (Fr.)
16:00 | Laboutková/Párrizasová (ČR/Šp.) – Bachmutkinová/Hodzicová (Belg./Něm.)

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

Program | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | A. Kovačková (ČR) – Grantová (2-It.)
14:30 | Štruplová (5-ČR) – Kotliarová (Ukr.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | A. Kovačková/Tsygourovová (4-ČR/Švýc.) – Gluškovová/Perelyginová (Bulh./Rak.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Paštiková (5-ČR) – Zeltinová (12-Lot.)

 

ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Filip (ČR) – Stewart (5-Brit.)
13:30 | Nicod (ČR) – Mitalas (Řec.)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Kumstát/Pecák (4-ČR) – Elamin/Smiej (Irsko/Mar.)

 

ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Program | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | D. Blažka/Gengel (ČR) – Djonov/Funk (Něm.)
14:30 | Derepasko/Siniakov (3-/ČR) – Huggins/Nweke (Austr./Dán.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
