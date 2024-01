Češi zahájili přípravu na kvalifikaci Davis Cupu s Izraelem, po pěti letech budou hrát doma

Čeští tenisté zahájili v neděli přípravu na utkání s Izraelem, s nímž se o víkendu utkají ve Vendryni o postup do skupinové fáze Davis Cupu. V týmu kapitána Jaroslava Navrátila chybí jen Tomáš Macháč (23), který se po pozdějším návratu z Australian Open připojí až v úterý. Češi se doma představí po pěti letech a podle pořadatelů je již vyprodáno. Navrátil při on-line setkání s novináři přijal roli favoritů a věří v úspěch.

"Jsem rád, že jsme se po pár měsících sešli. Jediný Tomáš Macháč se k nám připojí v úterý ráno. Jinak jsou tu všichni a jsou zdraví," řekl Navrátil, který nominoval také Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka, Adama Pavláska a Víta Kopřivu. "Kluci, co jsou tady, jsou fyzicky stoprocentní. Jediný Tomáš, který přiletěl dnes, bude do středy asi ještě unavenější. Do soboty ale máme čas," doplnil.

Kvalifikační duel je na programu od 3. do 4. února. Kvůli válce mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gaza ho budou provázet zvýšená bezpečnostní opatření. Z toho důvodu se utkání odehrají ve Sportovním areálu Vitality Slezsko ve Vendryni. Kapacita haly je 1200 fanoušků. "I když hala není tak velká, bude tu domácí kulisa a je vyprodáno. Těšíme se, že budeme hrát v domácím prostředí. Podmínky jsou tu pro nás vynikající," uvedl Navrátil.

Naposledy doma před pěti lety

Češi se naposledy představili před domácími fanoušky v Davis Cupu v únoru 2019, kdy hostili v Ostravě kvalifikaci proti Nizozemsku. Vloni se dostali v prestižní soutěži do čtvrtfinále, kde nestačili na Austrálii. "Je důležité, že diváci uvidí poprvé v Česku tuto mladou generaci hráčů. Bude to stát za to, protože jejich výsledky nasvědčují tomu, že mají před sebou velmi slušnou individuální i týmovou kariéru," řekl kapitán.

Tenisté si již vyzkoušeli ve Vendryni kurt i zázemí. Povrch je podle Navrátila středně rychlý. "Jediný rozdíl oproti Austrálii je v teplotě a že budeme hrát v hale. Tam bylo tak 30 stupňů, tady bude 15 nebo 20. Povrch není rychlejší ani pomalejší. Je přibližně stejný. I míče jsou stejné. To si kluci přáli," líčil Navrátil.

Dlouholetý kapitán daviscupového týmu sledoval i výkony hráčů na Australian Open. Potěšily ho výsledky ve čtyřhrách. Pavlásek se dostal s uruguayským spoluhráčem Arielem Beharem do čtvrtfinále, Macháč dokonce prošel při prvním společném startu s Číňanem Zhizhenem Zhangem mezi nejlepší čtyři páry turnaje.

Izraelci až v páté stovce

"Loni jsem říkal, že hledám deblový pár. Pořád jsem ho nenašel, ale když to teď vidím, že Pavlásek byl ve čtvrtfinále a Macháč v semifinále, tak vše nasvědčuje tomu, že by oni mohli být těmi vyvolenými," uvedl Navrátil.

S Izraelem se Češi utkají podruhé v krátké době, před necelými dvěma lety vyhráli baráž v Tel Avivu 3:1 na zápasy. Současnou jedničkou soupeře je 415. hráč světa Yshai Oliel, na 486. příčce je Daniel Cukierman.

"S losem jsem byl spokojený. Nechceme podceňovat žádného soupeře, ale mohli jsme i dostat Nizozemsko nebo Švýcarsko. Tenhle los je příjemný a navíc je příjemnější, že hrajeme v domácím prostředí," řekl Navrátil. "Nesmíme se však koukat na soupeře, ale na sebe. Musíme podat co nejlepší výkon. Máme domácí prostředí i povrch. Jsme určitě favorité," dodal Navrátil.