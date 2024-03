Česko opět nedostalo Turnaj mistryň, WTA zvolila Rijád. Zasloužili bychom si to, říká Petera

Tenisový Turnaj mistryň se bude v příštích letech konat v Rijádu, který dostal přednost před Českem. Televizní stanici a webu CANAL+ Sport to řekl promotér Tomáš Petera. Ženská tenisová asociace WTA zatím informaci o příštím dějišti prestižní akce oficiálně nezveřejnila.

"Dostali jsme se z nějakých šesti uchazečů mezi poslední dva, ale WTA si bohužel vybrala Rijád," řekl Petera. "Letos bychom Masters zorganizovali v Ostravě, další tři ročníky pak v pražské O2 areně," doplnil.

Majitel společnosti Perinvest projevil zájem o pořádání Turnaje mistryň už v minulé sezoně. Tehdy WTA vsadila na mexický Cancún, který se pak stal terčem kritiky i samotných hráček. Doplatil na to i tehdejší šéf organizace Steve Simon, který skončil v pozici výkonného ředitele.

Petera o pořadatelství Turnaje mistryň usiloval i letos. Po překlenovacím ročníku v Ostravě, kde by se WTA částečně podílela na nákladech, plánoval, že by se akce přesunula v dalších letech do O2 areny v Praze.

"Tam by asociace neplatila ani korunu, všechny výdaje by šly za námi. Za licenci bychom jí platili šest až sedm milionů dolarů ročně. Dalších dvanáct až patnáct milionů by v každé sezoně šlo na odměny hráčkám," řekl Petera.

Rozhodly finance

WTA podle něj zvolila Rijád kvůli výhodnějším finančním podmínkám. "Saúdové museli slíbit výrazně lepší podmínky, protože jinak to nedává žádný smysl. Návštěvnost i atmosféra by u nás byla mnohonásobně lepší. Česko je tradiční tenisová země a myslím, že by si přidělení takové akce zasloužilo," uvedl Petera.

Pořádání Turnaje mistryň v Rijádu by se mohlo stát terčem další kritiky. V lednu se proti konání prestižní soutěže v Saúdské Arábii vyslovily legendární tenistky Martina Navrátilová a Chris Evertová, které ve sloupku pro Washington Post poukázaly na porušování lidských práv či diskriminaci žen a homosexuálů v této muslimské zemi.