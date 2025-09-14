Česko - USA 1:2. Macháč a Menšík prohráli deblové drama, Češi musí bodovat v obou singlech
Krajicek/Ram – Macháč/Menšík 7:6, 5:7, 6:4
Utkání mezi Českem a USA odstartovalo pátečními dvouhrami, v nichž Jiří Lehečka porazil Francese Tiafoea a Jakub Menšík podlehl Taylorovi Fritzovi. Sobotní program se tak rozehrál za stavu 1:1. Jako první usilovali o důležitý bod Macháč s Menšíkem, kteří vyzvali favorizované Krajiceka a Rama.
Původně měl do čtyřhry s Macháčem nastoupit Adam Pavlásek. "Těch rozhodování a debat s kluky či realizačním týmem bylo dost. Myslím, že tohle je nejlepší varianta. Kluci je v posledním vzájemném zápase v hodně podobných podmínkách a na hodně podobném dvorci porazili. To jsou střípky, které k tomu vedly," připomněl Berdych únorový duel v Acapulcu, který česká dvojice vyhrála 7:5, 7:5. Macháč s Menšíkem navíc bodovali v prvním kole kvalifikace proti Jižní Koreji.
Úvodní dějství deblového utkání dospělo až do tie-breaku. Macháč ve třetím gamu díky dvěma vynikajícím servisům zlikvidoval oba brejkboly Američanů. Během parádní výměny v pátém gamu si Macháč při rybičce narazil pravou nohu v oblasti stehna a musel být ošetřován. Naštěstí se nejednalo o nic vážného a mohl bez omezení pokračovat.
Už před zkrácenou hrou došlo na pořádné drama. Za stavu 5:6 se totiž odehrál maratonský game, v němž Češi čelili celkem třem setbolům a díky výborným servisům Macháče je všechny odvrátili. Tie-break byl do poslední chvíle vyrovnaný a Ram s Krajicekem s přehledem smazali setbol za stavu 5:6 a sami se při skóre 7:6 dostali k další šanci. Celkově čtvrtý setbol už Američané proměnili, když Ram zatlačil Macháče za základní čáru a donutil ho k chybě z forhendu.
Ve čtvrtém gamu druhé sady se Macháč s Menšíkem dostali k prvním brejkbolům. Celkem měli tři, ale na jeden udělal chybu Macháč, na další Menšík a na ten poslední Krajicek trefil volej přesně na lajnu. Za stavu 4:3 pro české tenisty muselo být utkání kvůli dešti i bouřce na zhruba dvě hodiny přerušeno.
Po dlouhém přerušení měli jako první šanci na brejk Američané, ovšem Menšík si s brejkbolem soupeřů poradil s pomocí výborného podání. Ve 12. gamu exceloval na kurtu Macháč a po nechytatelném returnu zajistil českému týmu setbol, na který Ram nečekaně zkazil snadný volej. Po dvou hodinách hry se tak šlo do rozhodujícího setu.
Domácí dvojice se ovšem nenechala ztrátou setu rozhodit a okamžitě zareagovala. Češi se naopak na úvodní game posledního dějství zkoncentrovat nedokázali a poprvé v utkání si i kvůli vlastním chybám prohráli servis, dokonce čistou hrou. Macháč s Menšíkem mohli okamžitě srovnat skóre, jenže Američané jim brejkbol využít nedovolili a svůj náskok zvýšili. V dalším gamu na returnu už se ale Čechům povedlo podání soupeřů prolomit a i oni to zvládli čistou hrou.
Macháč s Menšíkem si v sedmé hře znovu koledovali o manko brejku. Macháčovi vůbec nepadal první servis a čeští hráči celkem i se štěstím odvrátili sérii dvou brejkbolů. Pak měli Krajicek s Ramem ještě jednu šanci, ale při ní už Macháčovi podání zafungovalo a Češi dramatickou hru nakonec urvali. Kritický game za stavu 4:4 zvládli mnohem lépe Američané a brejk zařídil hlavně famózně hrající Krajicek. Američané už si výhodu brejku vzít nenechali a napínavý a téměř tříhodinový duel uzavřeli.
Stav 1:2 znamená, že čeští tenisté musí bodovat v obou singlových zápasech. Nahlášeni jsou Lehečka s Fritzem a Menšík s Tiafoem.
Další informace doplníme v ranních hodinách.
Na finálovém turnaji, který se uskuteční od 18. do 23. listopadu v italské Boloni, už jsou kromě obhájců titulu Itálie také Německo, Argentina, Rakousko a Francie. Zbylá dvě kvalifikační utkání se rozhodnou až v neděli. Australané na domácí půdě překvapivě prohrávají 0:2 s Belgií a Španělsko bez Carlose Alcaraze hraje 0:2 s Dánskem.
