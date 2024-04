Češky se v BJK Cupu utkají se Španělskem, či Polskem. Finálový turnaj bude vyřazovacím způsobem

Dříve Fed Cup, chcete-li česky Pohár federace, od roku 2020 už ale Billie Jean King Cup. Ženská týmová tenisová soutěž píše v roce 2024 svou 61. edici a mezi hlavní favoritky se počítají znovu i české tenistky. Tým kapitána Petra Pály je nasazený přímo do čtvrtfinále, kde se střetne s vítězkami utkání mezi domácím Španělskem a Polskem. Rozhodl o tom úterní los v Londýně.

Polské tenistky se v letošní sezoně mohly v kvalifikaci spolehnout i na Igu Šwiatekovou a je pravděpodobné, že si světová jednička nenechá uniknout ani finálový turnaj. Spolu s ní se podílela na dubnovém vítězství 4:0 nad Švýcarskem Magdalena Frechová. Polsko má ve společnosti TOP 100 také Magdu Linetteovou.

Domácí Španělsko v současné době nemá ani jednu hráčku mezi nejlepšími 50 tenistkami světa, nejvýše umístěnou je momentálně Sara Sorribesová na 55. místě. V elitní stovce figurují také Cristina Bucsaová, Rebeka Masárová a Jessica Bouzasová. Naopak Paula Badosaová je až na 101. místě rankingu.

The 2024 Billie Jean King Cup Finals Draw is set



12-20 November, Seville, Spain #BJKCup pic.twitter.com/gawprVtGRF — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 30, 2024

Finálový turnaj se uskuteční stejně jako loni v Seville, tentokrát je jeho formát ale jiný. Zatímco loni začínaly týmy ve čtyřech tříčlenných skupinách, ze kterých se postupovalo do play off, nyní se bude hrát vyřazovacím způsobem už od začátku. První tři dny (12. až 14. 11.) jsou na programu osmifinálové zápasy, v dalších třech dnech (15. až 17. 11.) následují čtvrtfinále, duely semifinále pak přijdou na řadu 18. a 19. listopadu a turnaj vyvrcholí finálovým soubojem ve středu 20. listopadu.

"Plus oproti poslednímu ročníku je to, že týmy, které postoupí, mají před dalším utkáním den pauzu. Na druhou stranu termín je celkově nešťastný. Jsem zastáncem toho, že tenisová sezona má končit Turnajem mistryň a mistrů. Líbilo by se mi, kdyby Billie Jean King Cup byl někdy během roku. Nejraději jsem měl systém, kdy se hrálo doma, nebo venku a postupovalo se pavoukem," řekl Pála.

Český tým se mezi 12 účastníků finálového klání dostal díky divoké kartě na základě umístění v loňském ročníku. Přímý postup si zajistila Kanada a Itálie coby loňští finalisté a také Španělsko jako pořádající země. Dalších osm týmů v průběhu dubna postoupilo z kvalifikace: Austrálie, Německo, Velká Británie, Japonsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a USA.

Lídrem týmu Vondroušová

Oporou výběru Petra Pály by mohla být loňská wimbledonská vítězka a olympijská medailistka z Tokia Markéta Vondroušová, která se o účasti v týmové soutěži v průběhu letošního jara vyjadřovala pozitivně. Dalšími členkami týmu by mohly být Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková či Barbora Krejčíková a v případě uzdravení i Karolína Muchová. Všechny v současné době figurují mezi 50 mejlepšími hráčkami světa.

"Věřím, že tým bude silný a pokusíme se soutěž vyhrát. Holky na to máme. Budu rád, když budeme hrát možná se Španělskem, aby to mělo pořádnou atmosféru. A věřím, že nás přijedou podpořit i fanoušci z Česka," řekl v nahrávce pro média Pála.

"Je velký rozdíl, jestli bude hrát Šwiateková, nebo ne. To je velmi určující," uvedl Pála. "Španělky ale zase budou doma, budou mít za sebou publikum a je to jiná soutěž než normálně," doplnil.

V loňském roce český tým vyhrál po triumfech nad Švýcarskem (3:0) a USA (2:1) základní skupinu, následně ale v semifinále podlehl Kanadě 1:2. Tým javorového listu vedený Leylah Fernandezovou pak zvítězil ve finále nad Itálií 2:0. Česko na závěrečném turnaji reprezentovaly Vondroušová, Bouzková, Nosková, Siniaková a Krejčíková.

"Budu rád, když holky budou chtít hrát. Chystám se s nimi mluvit kvůli olympiádě, která se blíží. Jakmile se s nimi spojím, budu jim říkat také o Billie Jean King Cupu," řekl Pála.

Báječná česká historie

Česká reprezentace v dosavadních 60 ročnících tradičního turnaje dokázala 11krát zvítězit. Úspěšnější je už jen výběr USA, který trofej získal v 18 případech.

Svůj poslední titul získaly Češky v roce 2018, když v domácím prostředí v pražské O2 areně porazily výběr USA 3:0. Tehdy se ještě jedno utkání skládalo ze čtyř dvouher a jedné čtyřhry. Od ročníku 2020/21, kdy se hraje turnajovým způsobem, má duel jen dvě dvouhry a závěrečnou čtyřhru.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.