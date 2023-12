Čeští tenisté už znají dějiště únorové kvalifikace Davis Cupu, Izrael vyzvou ve Vendryni

Čeští tenisté odehrají únorovou kvalifikaci Davisova poháru proti Izraeli ve Vendryni. Novinářům to řekl na dnešním setkání prezident svazu Ivo Kaderka. Duel se uskuteční od 3. do 4. února. Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením jej bude hostit Sportovní areál Vendryně, Vitality Slezsko.

"Po dohodě s majiteli železáren a naším generálním sponzorem jsme dohodnutí, že to bude v části Vendryně. Ve sportovní hale, kde bude postaven napříč halou jeden kurt," řekl Kaderka. "Bude mít kapacitu kolem 1500 diváků. Předprodej vstupenek bude od 15. ledna. Cena nebude žádná poblázněná. Půjde o 490 korun na den. Myslím, že to bude sportovní svátek," doplnil Kaderka.

Češi se představí v soutěži doma po pěti letech. Naposledy hráli před vlastními fanoušky v únoru 2019 kvalifikaci proti Nizozemsku v Ostravě. Utkání s Izraelem budou kvůli válce proti palestinskému hnutí Hamás provázet zvýšená bezpečnostní opatření. Právě z tohoto důvodu se duel odehraje v menším areálu. Sobotní program začne od 15:00, nedělní o dvě hodiny dříve.

"Budeme to muset řešit s policejním prezidentem a odpovědnými ministry. Věci musí být dokonce v režimu utajení. Je to reprezentační akce národního týmu Izraele v zahraničí, a proto bude vše ochráněno tak, abychom vyloučili jakékoliv riziko, které tato bohužel smutná doba a věci, které se v ní odehrávají, přináší," uvedl Kaderka.

Češi před rokem zvítězili v Tel Avivu

S Izraelem se Češi utkají podruhé v krátké době. Vloni oba týmy bojovaly v baráži. V Tel Avivu tehdy tým kapitána Jaroslava Navrátila zvítězil 3:1 na zápasy a udržel se v elitní skupině.

"Nebylo to lehké utkání, ale bylo vidět, že naši hráči jsou lepší. Postavení v žebříčku je jasně pro nás. Teď má ale utkání zvláštní příchuť toho, že budeme vítat naše neskutečné přátele. Jejich prezident Avi Peretz mi v první den války okamžitě volal. Říkal mi: Ivo, dvacet let jsem neplakal, ale teď brečím. Jsme v každodenním kontaktu. Pro nás to bude na výsost přátelské přijetí, ale sportovně jsme povinní vyhrát," doplnil Kaderka.

Čeští tenisté se letos probojovali poprvé v novém systému platném od roku 2019 do vyřazovací fáze. Po vítězství v kvalifikaci v Portugalsku prošli také ze skupinové části, v níž porazili Španělsko, Jižní Koreu i Srbsko 3:0. Ve čtvrtfinále podlehli 1:2 Austrálii.

Česko bude v příštím roce také hostit mistrovství Evropy tenistů do 18 let. Turnaj se odehraje v pražské Stromovce a naváže na něj ženský turnaj WTA. Ten se odehraje na antuce od 21. do 26. července těsně před začátkem olympijských her v Paříži.