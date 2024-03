ČTS plánuje svolat mimořádnou valnou hromadu, chce odvolat Kaderku i Flégla

21:03

Sabalenková končí v osmifinále na Navarrové

Aryna Sabalenková po lednovém obhájení triumfu na Australian Open prohrála dva ze čtyř zápasů a druhý turnaj po sobě opouští nečekaně brzy. Na podniku WTA 1000 v Indian Wells světová dvojka a loňská finalistka nestačila už v osmifinále na domácí Emmu Navarrovou, která zvítězila 6:3, 3:6, 6:2, připsala si nejcennější skalp kariéry a postoupila do svého největšího čtvrtfinále. To by ji teoreticky mohlo vystřelit do TOP 20.