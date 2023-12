Djokovič by rád hrál i po čtyřicítce. Sezona 2023 byla jedna z nejlepších, tak proč přestávat

Novak Djokovič (36) by rád hrál na nejvyšší úrovni i po čtyřicítce, inspiruje ho také sedminásobný vítěz Super Bowlu Tom Brady. Podle světové jedničky je legendární quaterback a hráč amerického fotbalu ideálním příkladem sportovní dlouhověkosti. Brady ukončil kariéru letos v únoru ve věku 45 let.

"Tom Brady je skvělým příkladem šampiona svého sportu. Je to někdo, kdo má za sebou skvělou a dlouhověkou kariéru," řekl Djokovič v Rijádu před dnešním exhibičním zápasem s Carlosem Alcarazem. "Věnoval spoustu času péči o své tělo, dbal na rekonvalescenci a snažil se hlídat vše, aby měl dlouhou a úspěšnou kariéru," doplnil vítěz 24 grandslamových titulů.

Brady absolvoval 23 sezon v elitní NFL, kde získal rekordních sedm titulů. Šestkrát triumfoval s New England Patriots a jednou s Tampou Bay Buccaneers. "Znám ho osobně a hodně jsem se od něj naučil. Snad i já budu mít kariéru, která bude trvat do čtyřiceti let nebo půjde ještě dál. Uvidíme," uvedl Djokovič.

Rodák z kalifornského San Matea Brady patří k Djokovičovým fanouškům. Nechyběl například v jeho lóži během letošního Roland Garros, kde Djokovič vyhrál jeden ze tří grandslamových titulů v sezoně. Srbský tenista uspěl také na Australian Open a US Open.





"Cítím se teď ve svém těle skvěle. Hrál jsem opravdu kvalitní tenis. Sezona 2023 byla jednou z nejlepších, jakou jsem v životě zažil, a proč byste měli přestávat, když pořád hrajete dobře? Budu pokračovat, brát každý rok jeden po druhém a uvidím, kam až dojdu," řekl Djokovič.

V Rijádu se v rámci exhibice střetne s Alcarazem. Dvacetiletý Španěl jej letos porazil ve finále Wimbledonu. Djokovič nástup nové generace tenistů ocenil. "Naše éra se blíží ke konci, ale nastupuje Alcaraz, což je skvělé. Byl jsem rád, že jsme spolu letos sehráli čtyři velmi dobré zápasy. Každý z nich poutal velkou pozornost a měli jsme v nich řadu skvělých momentů. Je to dobře pro náš sport," podotkl Djokovič.

Po exhibičním duelu v Rijádu zamíří bělehradský rodák do australského Perthu, kde bude reprezentovat Srbsko na United Cupu smíšených týmů. Se svými krajany narazí v základní skupině na Česko a Čínu.