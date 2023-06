Djokovič stále neztratil set, byť ho Davidovich pořádně potrápil

Novak Djokovič po nepříliš povedené antukové přípravě zvládl první tři zápasy na Roland Garros bez ztráty setu, přestože už čtyřikrát musel do tie-breaku a podruhé v řadě získal první set až po téměř hodinu a půl dlouhém boji.

Ale zatímco v předchozím kole proti Maďarovi Mártonu Fucsovicsovi už v dalším průběhu dominoval, dnes s Alejandrem Davidovichem musel podobně dlouho bojovat i o sadu číslo dvě.

V úvodním dějství srbský tenista dvakrát dotahoval manko brejku, podruhé za stavu 5:6. Ve druhém přišel o servis dokonce třikrát a za stavu 5:6 čelil i setbolu. Trpělivou hrou si však v dlouhé výměně počkal na soupeřovu chybu a následně znovu zvládl zkrácenou hru, i když ztratil vedení 4:1 a prohrával 4:5.

Tím odpor o třináct let mladšího Španěla, kterému v posledním vzájemném duelu loni na antuce v Monte Carlu podlehl, po téměř třech hodinách zlomil. Ve třetím setu už nečelil žádnému brejkbolu, zvítězil 7 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3:1.

"Věděl jsem, že to bude fyzicky velmi náročný zápas. On tvrdě bojoval, je to velký bojovník a ve své hře nemá moc slabin. Odehráli jsme skvělý zápas," hodnotil Djokovič vydřené vítězství na kurtu Philippea Chatriera v rozhovoru s Alexem Corettjou.

"Tenhle zápas byl pro mě moc důležitý. První dva sety byly opravdu dlouhé, hráli jsme je asi tři hodiny. Ale musíte být připraveni na všechno, tohle je grandslam. Hrajeme na hodně pomalém povrchu, všichni musíme věřit sami v sebe a svým tenisem soupeře přehrát," uvažoval rodák z Bělehradu.

Šampion z let 2016 a 2021 hraje na Roland Garros, kde usiluje o rekordní 23. grandslamový titul, podevatenácté a posedmnácté nechybí v osmifinále. V něm má na pařížské antuce skvostnou bilanci 16:0.

"Teď je pro mě prioritou dobře zregenerovat a připravit se na další zápas. Bylo to utkání, které mi sebralo hodně sil," dodal srbský tenista ve francouzštině.

Medical timeout? Jedno z mnoha drobných zranění

"Jsem šťastný za to, kde teď jsem, a za to, jak hraju. Určitě můžu hrát lépe, ale stále jsem tu neztratil ani set, i když jsem už hrál pár tie-breaků. V téhle situaci jsem během kariéry už několikrát byl a vím, že můžou přijít i těžší zápasy. Ale jsem na to připraven," doplnil na tiskové konferenci.

Během zápasu si 36letý Djokovič vyžádal medical timeout, nemělo by se však jednat o vážný zdravotní problém.

"Nemáme tady tolik času, abychom rozebírali seznam mých drobných zranění. Nechci o tom moc mluvit, snažím se hrát. Jsou to okolnosti, s nimiž se profesionální sportovec musí vyrovnat. Občas prostě potřebuju pomoc fyzioterapeuta a třeba si jen vzít nějaké prášky. Moje tělo už reaguje na tuhle zátěž jinak, než před pár lety. Je třeba se vyrovnat s realitou a na kurtu se snažit vyhrát zápas. A je jedno, jak k tomu dojdete," řekl ke svému zdravotnímu stavu.

O udržení osmifinálové neporazitelnosti a 14. čtvrtfinále během 14 let si Djokovič zahraje s Polákem Hubertem Hurkaczem, nebo Juanem Pablem Varillasem z Peru.