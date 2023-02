Djokovič vyhrál Australian Open s trhlinou v hamstringu. Viděl jsem snímky, doktoři by v tomhle nelhali, uvedl ředitel turnaje

Djokovič si zranění hamstringu přivodil v semifinále v Adelaide proti Daniilovi Medveděvovi. Okamžitě se nechal ošetřit a od finále tohoto podniku nastoupil do většiny zápasů se silně obvázaným levým stehnem. Letošní bilance? Dvanáct výher a žádná porážka, zisk 92. a 93. kariérního titulu, 10. triumf v Melbourne Parku, 22. grandslamový vavřín, kterým vyrovnal rekordmana Rafaela Nadala, a návrat na post světové jedničky.

Přitom už po utkání druhého kola na Australian Open s Enzem Couacaudem to nevypadalo vůbec dobře. Ještě hůře na tom byl Djokovič ve třetím kole s Grigorem Dimitrovem, i tehdy potřeboval pomoc fyzioterapeuta přímo na kurtu a dohrával pod silnými léky na bolest. Jeho trenér Goran Ivaniševič se právě v tomto zápase nejvíce obával toho, že jeho svěřenec bude muset útok na další triumf vzdát. "Grigor naštěstí nezahrál takticky správně. On zkusil snad jen tři kraťasy za celé utkání, já bych jich zkusil tak 300."

Možná i zásluhou Marijany Kovačevičové, vyhlášené srbské sportovní lékařky, jež spolupracovala například s fotbalisty Cristianem Ronaldem, Alexisem Sánchezem či Robinem van Persiem a dokáže údajně pomocí neobvyklých léčebných metod mnohonásobně zrychlit rekonvalescenci svalového zranění, se ale Djokovič s každým dnem cítil lépe.

Novak Djokovic does not feel positive about his injury - which could derail his Australian Open title hopes #AusOpen | @DjokerNole | @Babsschett pic.twitter.com/5t37H7nkJz — Eurosport (@eurosport) January 19, 2023

Pětatřicetiletý Srb stejně jako předloni, kdy turnaj vyhrál s trhlinou v břišním svalu (začínala na 1,7cm a skončila na 2,5cm), budil svým zraněním kontroverzi. "Snaží se rozhodit soupeře. Hraje to, zraněný není. Až moc to přehání," to jsou jen některé z výroků tenisových příznivců.

Rodák z Bělehradu pro ně měl jasnou odpověď. "Ať si pochybují, nechme je v tom. Jenom moje zranění jsou zpochybňována a řeší se. Když se zraní někdo jiný, tak jsou to oběti, ale když jsem to já, tak si to zranění vymýšlím. Velmi zajímavé. Necítím, že bych měl někomu něco dokazovat. Mám výsledky magnetické rezonance, ultrazvuku a všech dalších vyšetření, a to z předloňska i letoška. Ještě jsem se nerozhodl, zda je zveřejním."

Jeho výkony se od druhého týdne neustále zlepšovaly. "Musím říct, že jsem nic necítil. Dnes bylo vše v pořádku. Můj tým s fyzioterapeutem mi pomohli se připravit na tento zápas. Vím, že se věci mohou rychle otočit, takže zůstávám pokorný, ale dnes jsem se svým pohybem po kurtu a trefováním úderů velmi spokojený," řekl po demolici Alexe de Minaura.

I do duelů s Andrejem Rubljovem a Tommym Paulem nastoupil s obvázaným stehnem a na kurtu naprosto dominoval. "Zkusil jsem snad všechny možné přístroje na planetě, které by mi mohly se zraněním pomoct. A fungovalo to, takže budu pokračovat dál," uvedl po utkání s Rubljovem. Obvaz sundal (tejpy ponechal) až v nedělním finále se Stefanosem Tsitsipasem, ani největší hrozbě po cestě za dalším prvenstvím v Melbourne nepovolil set.

Ke zranění Djokoviče se na tiskové konferenci vyjádřil i bývalý šampion Wimbledonu a jeho kouč Goran Ivaniševič. "Řeknu vám to takhle. Neříkám, že 100%, ale 97% hráčů by po takových výsledcích magnetické rezonance zamířilo do kanceláře a odstoupilo z turnaje. Novak je ale jako z jiného vesmíru. Absolvoval hromadu terapií denně a postupně se to zlepšovalo. Musel tomu však přizpůsobit svůj tenis, hrál mnohem agresivněji než obvykle."

Djokoviče se zastal i expert, komentátor a bývalý profesionální tenista Jim Courier. "Pokud bych ho měl obhajovat, tak jako jeden z důkazů předložím fakt, že se nepohybuje za míčem jako obvykle. Musel udělat pár změn ve své hře, a to na grandslamu, o které mu jde hlavně. Pokud by neměl ze zranění obavy, tak by to nedělal. Že by si zranění vymyslel, nedává vůbec smysl. Protože změnou pohybu riskoval další různá zranění."

A nové informace o povaze zranění odhalil sám ředitel Australian Open Craig Tiley. "Viděl jsem snímky, měl 3cm trhlinu v hamstringu. Doktoři by vám v tomhle nelhali. Byla tady spousta spekulací o tom, jestli je opravdu zraněný. Jenom těžko si umíme představit, co sportovci s takovými zraněními dokážou. Djokovič předvedl pozoruhodný výkon a vyrovnal se se vším jako naprostý profík."