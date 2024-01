Djokoviče může na Australian Open zastavit jen zázrak, říká legendární Rod Laver

Největší favorit letošního Australian Open Novak Djokovič (36) musel v prvních dvou zápasech v Melbourne Parku hrát čtyři sety, další zápasy už však zvládl bez větších problémů a postoupil do čtvrtfinále. Podle australského velikána Roda Lavera by se rytci už měli pustit do práce a vyrýt jméno aktuální světové jedničky na grandslamovou trofej pojedenácté.

Djokovič v Melbourne Parku usiluje o další grandslamový triumf, kterým by překonal i 24 majorů Margaret Courtové. Srbský tenista to nicméně letos nemá úplně jednoduché, v prvních dvou kolech mu tvrdě odporovali jak Dino Prižmič, tak domácí naděje Alexej Popyrin.

Laver, jediný hráč, který dokázal vyhrát kalendářní Grand Slam dvakrát, je však stále přesvědčen, že Djokovič proklouzne i přes další vyzyvatele. Poté, co zkušený tenista udolal Tomáse Martína Etcheverryho ve třech setech, ztatil v duelu s Adrianem Mannarinem pouhé tři hry a jasně postoupil mezi osm nejlepších.

"Skoro to vypadá, jako by se připravoval na postup do finále," řekl jedenáctinásobný grandslamový vítěz Laver v sobotu po příletu z Kalifornie do Melbourne. "V pětisetových zápasech občas někde ztratí set a já si říkám: 'Zkouší to na nás?', protože by to mohl vyhrát za dva a dva a dva (6:2, 6:2, 6:2)," dodal Laver.

Level up @DjokerNole cruises into the fourth round for the 16th time with a straight-sets victory over Tomas Etcheverry.@AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/SLRIaYnldu — ATP Tour (@atptour) January 19, 2024

Djokovič v Melbourne triumfoval i loni, přestože hrál s malou trhlinou v podkolenní šlaše. Pětaosmdesátiletý Laver, na jehož počest je na Australian Open pojmenován centrální kurt, prohlásil, že k jeho sesazení z trůnu by bylo potřeba něco mimořádného. "Je to skvělý sportovec a jeho mysl je také tenisová. I díky tomu je z něj velký šampion," řekl Laver.

"Dobře podává, jeho údery jsou nepřekonatelné, takže si myslím, že pokud někdo zázračně nezahraje svůj nejlepší tenis, aby ho sesadil, může si už teď začít dávat část svých iniciálů na trofej," uzavřel legendární tenista.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.