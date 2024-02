Do čtyřhry nastoupíme ve složení, jaké jsem napsal. Není důvod nic měnit, prohlásil Navrátil

Kapitán českých tenistů Jaroslav Navrátil (66) nasadí do nedělní čtyřhry v kvalifikaci Davisova poháru proti Izraeli původně nahlášenou dvojici Tomáš Macháč, Adam Pavlásek. Vedení 2:0 po sobotních triumfech Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečky ho potěšilo a věří, že jeho svěřenci získají i třetí bod, který by jim zajistil postup do skupinové fáze. Před novináři také vyzdvihl domácí atmosféru ve Vendryni.

Jaroslav Navrátil (© Profimedia)