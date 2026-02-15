Dubaj: Šampionku Krejčíkovou čeká obrovská výzva, konec hrozí i Siniakové
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 16. 2.
Češi v akci
Siniaková (ČR) – Badosaová (Šp.) | New Court 1 (14:00 SEČ)
Krejčíková (ČR) – Anisimovová (2-USA) | Center Court (17:30 SEČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Krejčíkové i Siniakové hrozí konec
Barbora Krejčíková v posledních měsících laborovala se zraněním kolene a na předchozích dvou akcích v Abú Zabí i Dauhá zrušila start ve dvouhře. První singlový zápas od lednového Australian Open absolvovala až na probíhající tisícovce v Dubaji a byl to velmi přesvědčivý výkon. Šampionka ročníku 2023 a finalistka z roku 2021 si poradila s trápící se Anastasijí Pavljučenkovovou. V dalším kole ji však čeká mnohem těžší kalibr. A sice světová šestka a nasazená dvojka Amanda Anisimovová. S Američankou se potkala už v Indian Wells 2021, kde Češka vyhrála snadno ve dvou setech. Tentokrát ale bude v roli outsiderky, jelikož se vrací po zdravotních problémech a Anisimovová prožívá nejpovedenější období kariéry. Pokud ale Krejčíková najde svůj nejlepší tenis, mohla by favoritku skolit. Anisimovová totiž zatím nemá v letošní sezoně svou úplně nejlepší formu a je zranitelnější než loni.
Těžká výzva čeká i Kateřinu Siniakovou, která odehraje teprve první kolo. Poslední čtyři starty v Dubaji zakončila hned v úvodním kole a stejný výsledek jí hrozí také letos. Nastoupí totiž proti bývalé světové dvojce Paule Badosaové a není tajemstvím, že se jí v tomto roce ve dvouhře příliš nedaří. Ani Španělka ale není v ideálním rozpoložení. Do utkání půjde s bilancí 2:4 v probíhající sezoně a na posledních dvou turnajích padla s Oksanou Selechmetěvovou a Aljaksandrou Sasnovičovou. Siniaková je obvykle kvalitnější hráčkou než Ruska i Běloruska, takže šance určitě existuje. Navíc nad Badosaovou už dlouho visí otazník, protože v posledních letech takřka neustále bojuje se zdravotními problémy. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj a kurzy jsou naprosto vyrovnané.
Pondělní program
CENTER COURT (od 08:00 SEČ)
1. Ruseová (Rum.) – Navarrová (14-USA)
2. Keninová (USA) – Tausonová (12-Dán.)
3. Bencicová (9-Švýc.) – Bouzasová (Šp.)
4. Cristianová (Rum.) – Mboková (11-Kan.) / nejdříve v 16:00 SEČ
5. Krejčíková (ČR) – Anisimovová (2-USA)
NEW COURT 1 (od 08:00 SEČ)
1. Jovicová (16-USA) – Rachimovová (Uzb.)
2. Cirsteaová (Rum.) – Sasnovičová (-)
3. Fernandezová (Kan.) – Tjenová (Indon.)
4. Ostapenková (Lot.) – Kalinská (-) / nejdříve ve 12:00 SEČ
5. Siniaková (ČR) – Badosaová (Šp.)
COURT 2 (od 08:00 SEČ)
1. Gračovová (Fr.) – Šramková (SR)
2. Siegemundová (Něm.) – Kasatkinová (Austr.)
3. Učidžimaová (Jap.) – Zacharovová (-)
4. Cocciarettová (It.) – Raducanuová (Brit.) / nejdříve ve 12:00 SEČ
5. Bouzková/Tjenová (ČR/Indon.) – Eikeriová/X. Jiang (Nor./Čína) / nejdříve ve 13:00 SEČ
