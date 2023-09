Dvakrát vyhrál olympiádu a rád by si zahrál na další. Paříž by byla asi poslední, řekl Murray

Andy Murray (36) doufá, že se příští rok představí popáté a naposledy na olympijských hrách. Dvojnásobný zlatý medailista by si v Paříži rád vynahradil zklamání z posledního startu v Tokiu, kde ho zastavilo zranění. Šestatřicetiletý Skot to řekl na turnaji ATP v Zhuhai, kde coby sedmý nasazený postoupil zatím do druhého kola.