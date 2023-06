Etcheverry jako nástupce Del Potra? Argentinské senzaci je vzorem i Berdych

Letos hrálo hlavní soutěž French Open 10 argentinských tenistů, do druhého kola jich prošlo sedm, do třetího čtyři a ve čtvrtfinále zůstal poslední. Etcheverry je jediným nenasazeným hráčem poslední osmičky letošního French Open. Ale pozor, zatím neprohrál ani jeden set a svým stylem velmi připomíná hru svého idolu. Tím není nikdo jiný než Del Potro.

Téměř dva metry výšky (196 cm), rašící vousy, čelenka, vášeň pro fotbalový tým Boca Juniors a také specifický forhend: Rodák z La Platy má s argentinskou tenisovou modlou mnoho společného.



Změnit gesta i myšlenky

Trenér Walter Grinovero ale mluví ještě o jednom bývalém tenistovi, který je pro rozvoj hry jeho svěřence inspirací. "Tomáš Berdych a Juan Martín del Potro. Tihle dva mi dali spoustu informací o tom, jak by měl Tommy hrát," překvapil pro argentinský deník La Nación kouč, se kterým Etcheverry spolupracuje od loňského podzimu.

"Potřeboval se naučit přechod do ofenzivy, bylo potřeba změnit některé vlastnosti, gesta i myšlenky. Máme před sebou dlouhou cestu, ale jdeme správným směrem," dodal muž, který v minulosti formoval i hru Francisca Cerúndola.

Tomas Martin Etcheverry at Roland-Garros ✨



Plays for the 2nd time

Beats 2 Top 20 players for the 1st time (De Minaur et Coric)

0 set lost

1st Grand Slam quarter-final

World No.31st on monday (or better)



A daydream. pic.twitter.com/fuHUt6MCeQ