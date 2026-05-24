French Open: Krejčíkové a Bejlek hrozí konec v prvním kole. Nastoupí celkem šest Čechů
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 24. 5.
Češi v akci
Bouzková (27-ČR) – Bronzettiová (It.) | Court 6 (11:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.) | Court 7 (12:30 SELČ)
Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA) | Court Suzanne-LENGLEN (13:00 SELČ)
Macháč (ČR) – Bergs (Belg.) | Court 12 (13:00 SELČ)
Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.) | Court Simonne-MATHIEU (14:00 SELČ)
Bejlek (ČR) – Stephensová (USA) | Court 6 (16:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Krejčíkové a Bejlek hrozí konec
Barbora Krejčíková rozhodně mohla vyfasovat těžší soupeřku pro první kolo, ale také určitě mnohem snadnější. V roce 2021 získala právě na pařížské antuce první ze svých dvou grandslamových titulů v singlu. Jenže od té doby tady startovala celkem čtyřikrát a dohromady vyhrála jen jeden zápas. Další krach hned v prvním kole klidně může zaznamenat letos. Po dlouhé zdravotní pauze totiž neměla plnohodnotnou přípravu. Na druhou stranu si vedla solidně a uhrála druhé kolo v Římě a finále na WTA 125 v Parmě. Její výkony v Itálii však nebyly úplně přesvědčivé a proti nasazené Hailey Baptisteové zřejmě bude muset svou výkonnost pozvednout. Američanka totiž prožívá skvělé období, na antuce v Madridu skolila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a loni zapsala v Paříži osmifinále. Baptisteová tak do tohoto souboje vstoupí jako mírná kurzová favoritka.
Podobně jako Krejčíková je v ohrožení i Sára Bejlek. Ta sice nastoupí jako kurzová favoritka, nicméně po šokujícím triumfu v únoru v Abú Zabí je to z jejího pohledu obrovské trápení. Od té doby vyhrála jen dva zápasy a momentálně má na kontě sérii čtyř porážek, přičemž všechny utrpěla na oblíbené antuce a v ani jednom z těchto prohraných duelů nezískala set. Navíc bude čelit velmi zkušené soupeřce. A sice bývalé finalistce a někdejší světové trojce Sloane Stephensové. Američanka je rozehraná z kvalifikace, a pokud nebude zdravotně limitována, dá se očekávat, že Bejlek minimálně značně potrápí. Stephensová se obvykle právě na grandslamech vybičuje ke svým nejlepším výkonům a rozhodně by neměla být podceňována, přestože se teď nachází až ve čtvrté stovce žebříčku. Pokud Bejlek rychle nenajde formu a lepší výkonnost, může mít s grandslamovou šampionkou velké potíže.
Bouzková a Valentová jsou favoritky
Marie Bouzková je jasnou kurzovou favoritkou na postup do druhého kola. Je ale potřeba hned v úvodu zmínit, že její letošní výkony na evropských antukových kurtech nejsou ideální. Po triumfu v úplně jiných podmínkách na oranžové drti v Bogotě vypadla v Madridu i Římě hned na úvod a ve Štrasburku porazila v dohraných zápasech pouze krajanku Kateřinu Siniakovou. Pomoct by jí mohl fakt, že si v posledních dvou letech vedla na French Open nejlépe v kariéře a vždy došla do třetího kola. Její soupeřka Lucia Bronzettiová je na tom ještě podstatně hůř. Letos má negativní bilanci na antuce i celkově a v Paříži nebyla daleko od konce v prvním kole kvalifikace. Italka už byla v TOP 50 žebříčku, ale nyní se pohybuje až na konci druhé stovky. Bouzková by měla roli favoritky zvládnout, i když jí může bojovná Bronzettiová dělat problémy.
V podobné situaci jako Bouzková je i Tereza Valentová. Jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony zatím není schopná navázat na průlomový rok 2025 a dál sbírá hlavně zkušenosti. Také této české naději sázkové kanceláře věří na hladký postup. Jenže v prvním kole vyzve velmi zkušenou Magdu Linetteovou. Valentová nemá ideální formu, nicméně důvěru si zřejmě zaslouží. Linetteová totiž zakončila poslední tři starty na French Open hned v prvním kole a příprava se jí vůbec nepovedla, včetně drtivé porážky s veteránkou a outsiderkou Tatjanou Mariaovou na poslední akci v Římě. Valentová má každopádně jedinečnou šanci zopakovat loňskou účast ve druhém kole a měla by ji využít, protože bezpochyby mohla dostat do úvodního kola antukového grandslamu mnohem těžší překážku.
Menšík a Macháč by měli postoupit
Jakub Menšík se poprvé představil na dospělém French Open až loni a předvedl nečekaný výbuch ve druhém kole, když prohrál z vedení 2:0 na sety s Henriquem Rochou. Úvodní kolo letošního ročníku vypadá na papíře docela snadno, ale může představovat ošemetnou výzvu. Český talent totiž změří síly s Titouanem Droguetem, který bude mít v zádech mohutnou podporu publika. Menšík by si tak mohl vzpomenout na bouřlivou atmosféru z loňského prvního kola, v němž zdolal Alexandreho Müllera. Droguet se dere nahoru, ale v posledních týdnech na antuce prohrával se soupeři, kteří jsou o třídu horší než Menšík. Český tenista by toho měl využít a očekává se, že splní roli favorita. A to navzdory nepovedené přípravě, kterou zakončil výpraskem od Ignacia Buseho v Hamburku.
Do druhého kola by měl postoupit i Tomáš Macháč. Ten to ale může mít podstatně těžší než Menšík, jelikož ho čeká souboj se Zizouem Bergsem. Tradičně bude záležet hlavně na fyzické kondici českého tenisty, obzvláště ve formátu na tři vítězné sety. Doufejme, že se nebude opakovat scénář z loňska, kdy musel skrečovat první kolo proti Quentinovi Halysovi. Zdravotní komplikace se rodákovi z Berouna nevyhýbají ani letos a na poslední akci v Římě kvůli nemoci nenastoupil k utkání druhého kola. K tomu můžeme přičíst ne zrovna ideální formu po skvělém lednovém triumfu v Adelaide. Ani Bergs však na tom není vůbec dobře, a pokud Macháč předvede alespoň svůj standard z posledních týdnů, měl by slavit vítězství. Český zástupce si roli mírného kurzového favorita určitě zaslouží.
Nedělní program
COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Krausová (Rak.) – Bencicová (11-Švýc.)
2. Bonzi (Fr.) – Zverev (2-Něm.)
3. M. Andrejevová (8-) – Ferrová (Fr.)
4. Mpetshi Perricard (Fr.) – Djokovič (3-Srb.) / nejdříve ve 20:15 SELČ
COURT SUZANNE-LENGLEN (od 12:00 SELČ)
1. Chačanov (13-) – Géa (Fr.)
2. Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA)
3. Fritz (7-USA) – Basavareddy (USA)
4. Jefremovová (Fr.) – Cirsteaová (18-Rum.)
COURT SIMONNE-MATHIEU (od 12:00 SELČ)
1. Kosťuková (15-Ukr.) – Selechmetěvová (-)
2. Volynetsová (USA) – Burelová (Fr.)
3. Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.)
4. Fonseca (28-Braz.) – Pavlovic (Fr.)
COURT 7 (od 12:00 SELČ)
1. Tomljanovicová (Austr.) – McNallyová (USA)
2. T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.)
COURT 6 (od 12:00 SELČ)
1. Bouzková (27-ČR) – Bronzettiová (It.)
2. Jacquet (Fr.) – Trungelliti (Arg.)
3. Ciná (It.) – Opelka (USA)
4. Bejlek (ČR) – Stephensová (USA)
COURT 12 (od 12:00 SELČ)
1. Duckworth (Austr.) – Diallo (Kan.)
2. Macháč (ČR) – Bergs (Belg.)
