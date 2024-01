Grandslam začal opět brzy po finále. V Melbourne mi pomohl den navíc i zisk titulu, řekl Lehečka

Jiří Lehečka má za sebou úspěšný vstup do Australian Open. Před startem prvního grandslamového turnaje sezony ho uklidnil čerstvý triumf na turnaji v Adelaide. Pár dní po premiérovém titulu na okruhu ATP si přenesl psychickou pohodu do úvodního zápasu v Melbourne, kde porazil v 1. kole Španěla Bernabého Zapatu 6:3, 6:2, 6:3. V rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že z obhajoby čtvrtfinálové účasti není nervózní.

"Teď se mi to možná říká jednodušeji, když jsem vyhrál turnaj, ale už mi možná trošku pomůže i to, že jsem letos nasazený. Samozřejmě vím, že body tady obhajuju, ale na druhou stranu jsem teď vyhrál první kolo, mám to nějak rozjeté a udělám všechno pro to, aby se mi obhajoba povedla," uvedl Lehečka, který plní roli turnajové dvaatřicítky.

Do utkání proti Zapatovi nastoupil tři dny poté, co porazil ve finále turnaje v Adelaide Brita Jacka Drapera. Podobně rychlý přesun zažil i vloni před US Open, kdy prohrál finále ve Winston-Salemu s Argentincem Sebastiánem Báezem a následně na grandslamu v New Yorku vypadl v 1. kole s Rusem Aslanem Karacevem. Nyní ale zvládl adaptaci lépe.

"(Adaptace) nebyla jednoduchá. Jsem rád, že jsem nastoupil až v úterý. Kdybych hrál už v pondělí, bylo by to pro mě určitě o dost těžší. Minulý rok se mi na US Open vymstilo, že jsem hned předtím hrál finále ve Winston-Salemu. Pak jsem okamžitě prohrál ve třech setech s Karacevem. Den navíc, který jsem měl tady, mi hrozně pomohl, cítil jsem se díky němu o něco líp," podotkl Lehečka.

Pomohlo mu také psychické nastavení, že tentokrát finále zvládl. Premiérový titul ho uklidnil. "Tehdy jsem finále prohrál, nepředvedl jsem dobrý tenis a hlavně jsem měl o den kratší pauzu. Bylo to opravdu přísné, s Tomášem (Berdychem) jsme přiletěli pozdě v noci, druhý den jsme si dali hodinu na tréninkovém kurtu a pak už jsem hned hrál zápas. Tady jsem měl víc prostoru se rozkoukat, zregenerovat a potrénovat. Měl jsem čas nasát atmosféru turnaje a mentálně se lépe připravit na jiné podmínky a jiné soupeře, což mi rozhodně prospělo," líčil Lehečka.

Zapatu porazil ve třech setech. Soupeře přehrál v počtu vítězných míčků 33:16. V dalším kole narazí na Američana Alexe Michelsena. "Podle výsledku zápas vypadá hodně jednoduše, ale pár momentů, kdy jsem se necítil úplně komfortně, v něm nastalo. Byl to spíš takový boj než hezký tenis, snažil jsem se důležité momenty ubojovat. Ve třetím setu jsem zvládl klíčový stav, kdy měl soupeř dva brejkboly, a od té doby už jsem se cítil dobře a dominoval jsem," dodal Lehečka.