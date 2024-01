Jak Sabalenková dobyla Melbourne: Pláč soupeřky, vítězný sprint i krizová chvíle

Ve světovém žebříčku jí patří sice "až" druhá příčka, v aktuálním rozpoložení ale působí rozhodně silněji než Iga Šwiateková. To, jak touží po dalším velkém triumfu a jak je mentálně nastavená, ukazovala už od prvního zápasu.

Když se jí v prvním kole snažila vzdorovat kvalifikantka Ella Siedelová, došlo na jednu pozoruhodnou chvilku. Německá hráčka se po jednom z nepovedených volejů rozplakala. Nepřišla však žádná lítost, Sabalenková naopak ještě přidala na intenzitě hry a nebohou soupeřku doslova zničila.

Tak nějak podobně si počínala i dál. Nekompromisně. Po zápasech ale na tiskových konferencích mluvila uvolněně, sebevědomě a s úsměvem. Sabalenková už není žádné vyjukané mládě, stala se z ní sebevědomá žena.

"Byly chvíle, kdy jsem si opravdu myslela, že nikdy nevyhraju žádný grandslam. Bylo tam mnoho vzestupů a pádů, ale nechtěla jsem se vzdát. Na konci cesty pak vidíte, jestli jste k tomu byli předurčeni nebo ne. Jen jsem musela přestat myslet negativně, nic víc," vyprávěla po zisku svého druhého grandslamového titulu. Dočkala se přesně po roce.

Aryna Sabalenka fulfilled her father's dream, who passed away in 2019 at just 43 years old:



"I lost my father four years ago. We had one dream… that before 25, I will win a couple of Grand Slams."



She did it for him.