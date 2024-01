Jirka hraje neuvěřitelně, poklonil se poražený. Česko bude mít po šesti letech hráče v TOP 25

Draper sice měl na servisu slabší den, ovšem výborně returnoval a téměř při každém Lehečkově podání v úvodních dvou setech hrozil brejk. "Podle mě měl navrch až do závěru druhé sady. Já jsem nehrál špatně, možná na úrovni elitní desítky. On ale předváděl tenis hráčů top pětky," řekl Lehečka.

K triumfu mu částečně pomohlo i štěstí. Ve druhém dějství prohrával za stavu 4:4 a svém podání 0:30. V tu chvíli však vytáhl parádní volej, jímž protivníka konsternoval. Vzápětí přidal eso a nastartoval tím šňůru pěti vyhraných gamů v řadě. "Byla to jen moje rychlá reakce. A také obrovské štěstí. To samo o sobě vám zápas nevyhraje, ovšem mě moc pomohlo," komentoval Lehečka zřejmě klíčovou výměnu duelu.

Pochvaloval si i svou trpělivost, s níž čekal na svůj moment, kdy udeří. Díky 250 bodům za triumf se v žebříčku posune na 23. místo a stane se tak prvním Čechem v TOP 25 od roku 2018, kdy se mezi elitou držel Tomáš Berdych. Takhle vysoko bude Lehečka poprvé v kariéře.

Jiri Lehecka beats fellow 22yo Jack Draper 4-6, 6-4, 6-3 to win his first career title in Adelaide. Great moment for him and important points as he got QFs to defend at the #AusOpen.



- 1st Czech to win an ATP since 2020 (Vesely)

- 1st Czech into the top 25 since 2018 (Berdych) pic.twitter.com/zNtSz5mlZT