Kaderka: Specifické know how nám závidí celý svět. Úspěch je výsledkem systému výchovy mládeže

Prezidenta tenisového svazu Iva Kaderku potěšily výkony českých hráčů na Australian Open. Vedle vystoupení žen, které měly díky Barboře Krejčíkové a devatenáctileté Lindě Noskové po loňském US Open podruhé za sebou dvojnásobné zastoupení v grandslamovém čtvrtfinále dvouhry, ocenil i potenciál mladých českých hráčů. V rozhovoru s ČTK řekl, že jde také o výsledek systému výchovy mládeže, který Česku závidí celý svět.

"Viděl jsem to skvěle. Kromě toho, že je tam vidět kontinuální a dominantní postavení českých hráček na okruhu, jsme měli zase pět mládenců v hlavní soutěži. Kromě standardně silných holek máme opět generaci mladých tenistů, kteří byli v hlavní soutěži. To bylo to, co jsme si před pěti lety, řekli, že chceme," uvedl Kaderka.

"Obecně má ten grandslam fantastické vyústění. Mít dvě hráčky v první osmičce je paráda. A ještě si počkejme, jak skončí čtyřhry," připomněl před semifinálovými zápasy Tomáše Macháče a Kateřiny Siniakové. Ani jeden se do finále neprodral.

České tenistky nechyběly ve čtvrtfinále grandslamu posedmé za sebou. Ve Wimbledonu 2022 se mezi osm nejlepších hráček probojovala Marie Bouzková, Karolína Plíšková byla později ve stejné fázi na US Open a Australian Open 2023. Karolína Muchová se vloni dostala na Roland Garros do finále, Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon a obě tenistky nechyběly mezi nejlepšími ani na US Open. Muchová dokonce postoupila do semifinále.

Češky ve čtvrtfinále AO osmý rok po sobě

Na Australian Open byly Češky ve čtvrtfinále poosmé v řadě. Čtyřikrát se v tomto období dostala minimálně do této fáze Karolína Plíšková (2017, 2018, 2019, 2023), dvakrát Petra Kvitová (2019, 2020), dvakrát Barbora Krejčíková (2022, 2024) a jednou Karolína Muchová (2021) a Linda Nosková (2024).

V hlavní soutěži Australian Open se představily i osmnáctiletá Linda Fruhvirtová, o rok mladší Sára Bejlek či šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová.

"Není to ani symbolika, jako spíše přirozený vývoj v tom, co děláme. Máme specifické know how, které nám závidí celý svět, kdy dokážeme s minimem prostředků kouzlit a vytvářet vítězné strategie na míru pro jednotlivé hráče a hráčky. Tady se to znovu potvrzuje," uvedl Kaderka.

Jedním z klíčů je podle něj velký počet menších turnajů ITF a challengerů na českém území. Hráči dostávají volné karty, využívají podpory středisek a akademií. "U mužů je nádherné, že ta generační výměna dospěla do finální fáze. Už je vidět v nových mladých jménech a přijdou další. A u holek je to normální kontinuální vývoj, kdy to neustále doplňujeme a budeme doplňovat dál," uvedl Kaderka, který je rovněž prezidentem organizace Tennis Europe.

U Noskové vyzdvihl triumf nad světovou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou ve 3. kole. Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy a Davida Kotyzy se stala první teenagerkou od roku 1999, která na Australian Open porazila světovou jedničku. "Linda je mimořádně talentovaná, šikovná, pracovitá a hlavně skromná holka. Má nakročeno k velké špičce. Je to další z obrovské řady, která dokonale zúročuje podporu, která do ní byla pumpována ze strany federace. Máme z toho velkou radost," uvedl Kaderka.

" "



Linda Noskova knocks out world No.1 Iga Swiatek 3-6 6-3 6-4 #AusOpen pic.twitter.com/R7kX4EdVH8 — Eurosport (@eurosport) January 20, 2024

V mužské soutěži předvedl vedle třiadvacetiletého Tomáše Macháče a o rok mladšího Jiřího Lehečky nadějný výkon také osmnáctiletý Jakub Menšík, který ve 2. kole čelil v pěti setech turnajové devítce Hubertu Hurkaczovi z Polska.

"Je to splněný cíl. Když odcházel (Tomáš) Berdych a (Radek) Štěpánek už byl pryč, sedli jsme si a řekli si, že cílem je programový přístup, mít tři až pět hráčů ve stovce, aby byli spolehlivými hráči Davis Cupu. A tomu jsme naladili naši alchymii. To znamená turnaje ITF, futury, challengery a akademie," řekl Kaderka.

"Třeba v roce 2022 jsme udělali turnaj na Spojích v Praze, kam jsme dali volnou kartu Menšíkovi. Ten se dostal do semifinále, uhrál body tak, že následně mohl hrát challengery. Získal pak tolik bodů, že mohl hrát kvalifikaci na US Open a z té postoupil vloni do 3. kola. Neboli v 18 letech se stal přes noc obávanou světovou veličinou," dodal Kaderka.