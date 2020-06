Karolína Plíšková přehrála i Martincovou a ovládla LiveScore Cup na Štvanici

Karolína Plíšková na úvod dvakrát při servisu Terezy Martincové neuhrála v gamu ani bod, ale od stavu 1-2 se rozjela. Sama výborně podávala a ve výměnách byla přesnější i razantnější než soupeřka, která na akci nahradila na poslední chvíli zraněnou Markétu Vondroušovou.

Pozvané hosty v hledišti včetně Jana Kodeše, kterému před zápasem předala šampaňské na počest jeho prvního vítězství na Roland Garros před 50 lety, či svého souseda z pražské Troji basketbalisty Tomáše Satoranského, roztleskala také přesným lobem.

Pak si Plíšková vybrala slabší chvilku a ve druhé sadě ztrácela 1-2 a 0-40 při svém servisu. Královna es, jak se jí říká, ale podání zachránila a otočila na 4-2. Za stavu 5-4 ještě odvrátila další brejkbol a před blížícím se deštěm duel ukončila.

"Konec byl všelijaký, ale jsem ráda, že jsme to stihly a nebylo přerušeno," komentovala Plíšková.

"Každý vyhraný turnaj je dobrý, i když je to trošičku jiný turnaj, než bych chtěla vyhrát. Ale pořád je to výhra a to se počítá. Odehrála jsem tady tři kvalitní zápasy. Je na čem stavět a jako příprava to bylo dobrý," řekla Plíšková.

Martincová, které patří v žebříčku WTA 133. místo, si ve skupině poradila s Kristýnou Plíškovou i Karolínou Muchovou. Karolína Plíšková na cestě do finále vyhrála hladce zápasy s Barborou Strýcovou a Kateřinou Siniakovou.

Jednalo se o druhý pražský turnaj po koronavirové pauze. Na předchozí akci v pražské Stromovce zvítězila v turnaji O pohár prezidenta ČTS na tvrdém povrchu dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová.

Příští týden začne na Štvanici svazová soutěž družstev nazvaná Barvy pro budoucnost. Od sobotu do pondělí se pak uskuteční další akce - charitativní Tipsport Elite Trophy, v které se utkají týmy Karolíny Plíškové a Kvitové.

Mezinárodní tenisová sezona je přerušena od března minimálně do konce července.