Kopřiva trápil i mladého Američana. Po boji ale padl a semifinále si nezahraje
Kopřiva – Quinn 7:5, 5:7, 3:6
opřiva na travnatém pdoniku ATP 250 na Mallorce předváděl v předchozích kolech skvělé výkony. Set neztratil se zkušeným Damirem Džumhurem ani nebezpečným Ignaciem Busem. Ve čtvrtfinálovém duelu s agresivně hrajícím Američanem Quinnem však jasně zaostával už od začátku.
S neoblíbeným sokem, s kterým prohrál všechny tři předchozí vzájemné duely, ztratil podání hned ve čtvrtém gamu a manko brejku se dlouho marně snažil dohnat. Za stavu 2:5 a 0:30 se zdálo, že je první sada minulostí.
Český tenista ale ještě neskládal zbraně. Uhrál na podání čtyři míče v řadě a game otočil. V následující hře se i díky dvojchybě soupeře dostal k brejkbolu a po vítězném bekhendu si vzal ztracený servis zpátky a úvodní dějství ještě zdramatizoval.
Po druhém esu Kopřiva srovnal na 5:5. Po vítězném bekhendu si vypracoval dva brejkboly a Quinnovo podání podruhé v řadě prolomil. Čech těžil také z mnoha chyb protivníka a ve dvanácté hře dokonal svůj famózní obrat a po zisku úvodního dějství se přiblížil postupu mezi čtyřku nejlepších.
Ve druhé sadě si oba hráči dlouho snadno drželi své servisy. V deseti gamech nebyla k vidění ani jedna brejkbolová šance a dějství dospělo do koncovky. Quinn dokonce zaznamenal skvělou sérii 18 vyhraných bodů na podání v řadě a zajistil si tie-break. K tomu ale nakonec nedošlo. Kopřiva si velmi zkomplikoval dvanáctou hru. Zahrál sice skvělý kraťas, ale další bod už nepřidal a Američan poslal zápas do rozhodujícího dějství.
Českému hráči se vstup do třetího setu nepovedl. Američan působil na kurtu více sebevědomě a hned v úvodu sebral Kopřivovi servis. Následně brejk snadno potvrdil a rychle vedl 3:0. Kopřiva se i přes veškerou snahu k žádné brejkbolové možnosti nedostal. Quinn si bez problémů držel svá podání a vedl už 5:2.
Za tohoto stavu si Američan vypracoval na returnu vedení 40:0, ani jeden z tří mečbolů ale neproměnil. Český tenista snížila na rozdíl dvou gamů a udržel naději na případný obrat. Quinn ale žádné problémy nepřipustil, sadu bez problémů dopodával a poprvé v kariéře postoupil do semifinále turnaje ATP.
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