Kopřiva trápil i mladého Američana. Po boji ale padl a semifinále si nezahraje

DNES, 13:20
Aktuality 7
ATP MALLORCA - Vít Kopřiva (29) si semifinále travnatého turnaje na Mallorce nezahraje. Nad síly českého tenisty byl Američan Ethan Quinn (22), který otočil zápas a po setech 5:7, 7:5 a 6:3 slaví postup mezi poslední čtyři. O finále si zahraje s vítězem duelu mezi prvním nasazeným Lucianem Darderim a Nono Borgesem.
Profily hráčů
Kopřiva Vít
Quinn Ethan
Vít Kopřiva na Mallorce bojuje o semifinále (@ MIQUEL A. BORRAS / EPA / Profimedia)

Kopřiva – Quinn 7:5, 5:7, 3:6

opřiva na travnatém pdoniku ATP 250 na Mallorce předváděl v předchozích kolech skvělé výkony. Set neztratil se zkušeným Damirem Džumhurem ani nebezpečným Ignaciem Busem. Ve čtvrtfinálovém duelu s agresivně hrajícím Američanem Quinnem však jasně zaostával už od začátku.

S neoblíbeným sokem, s kterým prohrál všechny tři předchozí vzájemné duely, ztratil podání hned ve čtvrtém gamu a manko brejku se dlouho marně snažil dohnat. Za stavu 2:5 a 0:30 se zdálo, že je první sada minulostí.

Český tenista ale ještě neskládal zbraně. Uhrál na podání čtyři míče v řadě a game otočil. V následující hře se i díky dvojchybě soupeře dostal k brejkbolu a po vítězném bekhendu si vzal ztracený servis zpátky a úvodní dějství ještě zdramatizoval.

Po druhém esu Kopřiva srovnal na 5:5. Po vítězném bekhendu si vypracoval dva brejkboly a Quinnovo podání podruhé v řadě prolomil. Čech těžil také z mnoha chyb protivníka a ve dvanácté hře dokonal svůj famózní obrat a po zisku úvodního dějství se přiblížil postupu mezi čtyřku nejlepších.

Ve druhé sadě si oba hráči dlouho snadno drželi své servisy. V deseti gamech nebyla k vidění ani jedna brejkbolová šance a dějství dospělo do koncovky. Quinn dokonce zaznamenal skvělou sérii 18 vyhraných bodů na podání v řadě a zajistil si tie-break. K tomu ale nakonec nedošlo. Kopřiva si velmi zkomplikoval dvanáctou hru. Zahrál sice skvělý kraťas, ale další bod už nepřidal a Američan poslal zápas do rozhodujícího dějství.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Českému hráči se vstup do třetího setu nepovedl. Američan působil na kurtu více sebevědomě a hned v úvodu sebral Kopřivovi servis. Následně brejk snadno potvrdil a rychle vedl 3:0. Kopřiva se i přes veškerou snahu k žádné brejkbolové možnosti nedostal. Quinn si bez problémů držel svá podání a vedl už 5:2.

Za tohoto stavu si Američan vypracoval na returnu vedení 40:0, ani jeden z tří mečbolů ale neproměnil. Český tenista snížila na rozdíl dvou gamů a udržel naději na případný obrat. Quinn ale žádné problémy nepřipustil, sadu bez problémů dopodával a poprvé v kariéře postoupil do semifinále turnaje ATP.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

7
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
25.06.2026 14:52
Američani mi už na té trávě lezou na nerv
Reagovat
MARECEK7
25.06.2026 13:48
Vít zklamal, nestačil na mladého Američana
Reagovat
tenisman1233
25.06.2026 14:04
Možná výsledkem,ale Američan je zkrátka lepším travařem.
Reagovat
Salamander134-
25.06.2026 13:16
Strasny zklamani. A proti hratelnemu souperi. Skoda
Reagovat
tenisman1233
25.06.2026 13:22
Ale nic se neděje,prostě prohrál vyrovnaný duel.
Reagovat
pantera1
25.06.2026 12:23
Žihlavko vydrž a pořádně toho Amika požahej . Chtělo by to titul a slušel by ti. Z trávy obvzlášť .
Reagovat
pantera1
25.06.2026 13:42
hluchavko jedná, tak pěkně jsi to měl rozehraný.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist