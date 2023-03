Krejčíková pokračuje na vítězné vlně, vyhrála i Kvitová. Linda Fruhvirtová nevyužila mečbol

Barbora Krejčíková před dvěma týdny v Dubaji našla skvělou formu. Jako teprve pátá hráčka v historii porazila všechny tři členky Top 3 na jednom turnaji a po triumfu na Roland Garros 2021 získala svůj druhý nejcennější titul ve dvouhře.



Dnes svou herní i psychickou pohodu potvrdila i na úvod dalšího turnaje WTA 1000 v Indian Wells, kde nedala šanci Dajaně Jastremské. Ukrajinku smetla za 70 minut hry 6-1 6-2 a oplatila jí porážku z loňské Dubaje.



Krejčíková soupeřce sebrala celkem sedmkrát podání, nedokázala to pouze v úvodním gamu. Ve druhé sadě ji tak ani nemusely příliš mrzet dva ztracené servisy za stavů 2-0 a 5-1.



Svěřenkyně Aleše Kartuse protáhla svou neporazitelnost na sedm utkání. O obhájení loňského osmifinále se střetne s Jekatěrinou Alexandrovovou, nebo Xinyu Wang.

Continuing from where she left off at WTA 1000s @BKrejcikova eases past Yastremska 6-1, 6-2 to move on in #TennisParadise! pic.twitter.com/DSfglUC42E