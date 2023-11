Krejčíková se Siniakovou otočily duel proti nasazeným jedničkám a udržely se ve hře o postup

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou letos odehrály jen osm společných turnajů a na pěti z nich nevyhrály víc jak jeden zápas. Přesto se znovu kvalifikovaly na Turnaj mistryň, neboť v úvodu sezony ovládly Australian Open, tisícovku v Indian Wells a v září pětistovku v San Diegu.

V mexickém Cancúnu začaly nepovedeným výkonem a třísetovou porážkou s veteránkami Laurou Siegemundovou a Věrou Zvonarevovou, nepříznivý vývoj druhého duelu už ale otočit dokázaly. Nejvýše nasazené Američanky Coco Gauffovou a Jessicu Pegulaovou ve středu zdolaly 3:6, 7:5, 10:6.

Back in business



2021 champions @BKrejcikova & @K_Siniakova are on the board in Group Mahahual with a 3-6, 7-5, 10-6 win over Gauff/Pegula.#WTAFinals pic.twitter.com/DPy838hVIH