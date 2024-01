Krejčíková vstoupila do sezony porážkou, v Adelaide nezvládla bitvu s kvalifikantkou

Barbora Krejčíková v loňském roce poprvé triumfovala na podnicích WTA 1000, když v Dubaji porazila tehdejší světovou jedničku, dvojku i trojku, trofej pro šampionku si odvezla také z "pětistovky" v San Diegu a finále hrála ještě v Birminghamu a Zhengzhou. Na druhou stranu zaznamenala několik zklamání.

Ta sbírala hlavně v posledních měsících. Na WTA Elite Trophy neprošla skupinou, stejně dopadla ve čtyřhře na Turnaji mistryň a v semifinále BJK Cupu s Kanadou nezvládla rozhodující čtyřhru po boku Kateřiny Siniakové, která se rozhodla jejich úspěšnou spolupráci přerušit.

Novou sezonu zahájila bývalá vítězka French Open v Adelaide a už popáté od srpna nezvládla vstup do turnaje. Anně Kalinské mohla oplatit jasnou předloňskou porážku z mexické Guadalajary, kam přijela po dvou triumfech v evropských halách a se sérií devíti vítězství.

Proti Rusce, jež prolétla dvoukolovou kvalifikací, ztratila za hodinu těsný úvodní set a v tom následujícím se dostala do manka 0:2. Poté však vyhrála šest ze sedmi dalších gamů a po téměř dvou hodinách přišlo na řadu rozhodující dějství.

Krejčíková v něm vedla 3:1, jenže náskok brejku neuhájila. Za stavu 5:5 byla jediný míček od toho, aby šla podávat na vítězství. Brejkbol ale neproměnila a vzápětí sama zaváhala na servisu. Úvodní dva mečboly ještě díky chybě soupeřky zlikvidovala, ovšem na třetí hrozbu už odpověď nenašla.

